О второй жене, Путине и Токаеве? О чем мемуары Назарбаева

Презентация книги Нурсултана Назарбаева "Моя жизнь. От зависимости к свободе" должна была состояться 1 декабря. Для экс-главы Казахстана этот день имеет особое значение. С 2012 года в казахстанских календарях он был отмечен красным цветом, поскольку являлся государственным праздником - Днем первого президента Республики Казахстан. Но после трагических январских событий 2022 года чествование Назарбаева на государственном уровне отменили, а первый день декабря остался в числе праздничных дат вроде Дня печати или Дня медицинского работника.

Мемуары вызвали ажиотаж

Мемуары Нурсултана Назарбаева поступили в книжные магазины Алматы 2 декабря и сразу же были раскуплены. Еще одна партия, изданная тиражом 7500 экземпляров, появилась только вечером 5 декабря и тоже была мгновенно разобрана. "Книгу мы получили в первый раз. Привезли после обеда. Всего 16 экземпляров - десять на русском языке и шесть на казахском. К закрытию магазина их уже не будет", - рассказал DW продавец большого книжного магазина в спальном районе Алматы.

Один из книжных магазинов в Алматы Фото: Anatoly Weiskopf

Интерес к новой книге Назарбаева был во многом подогрет двумя отрывками из его мемуаров, отправленными неизвестными лицами в СМИ и растиражированными социальными сетями. В первом содержалось признание в наличии у Назарбаева второй семьи с бывшей "мисс Казахстан" Асель Исабаевой, помимо официального брака с Сарой Назарбаевой. "Мы сочетались браком по мусульманскому обычаю. Асель подарила мне двоих детей - двух славных сыновей. В 2005 году родился Тауман, а в 2008 году на свет появился Байкен. Радость отцовства, счастье целовать своего младенца вновь вернулось ко мне в возрасте, когда мне было за шестьдесят пять", - написал в мемуарах Нурсултан Назарбаев, подтвердив слухи, которые продолжительное время будоражили Казахстан и неизменно опровергались ближайшим окружением Назарбаева.

Второй отрывок касался точки зрения первого президента Казахстана на события января 2022 года, которые он определил в своих мемуарах как борьбу за власть в стране. "Экономические трудности были использованы как повод к развязыванию этой борьбы. В 2019 году, когда я добровольно сложил с себя президентские полномочия и в соответствии с Конституцией передал их председателю Сената, многие это восприняли в штыки, о чем я знаю доподлинно. Имея в виду, что К.К.Токаев до этого всю жизнь работал в сфере дипломатии и что практическими вопросами экономики он занимался не более трех лет в бытность вице-премьером и премьер-министром Казахстана, эти люди в тайне опасались, что он не сможет во всей полноте потянуть президентскую ношу и, стало быть, ответственность за все дела в жизни страны", - написал Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев с женой Сарой и дочерью Даригой (2005 год) Фото: Uncredited/Imago images

Основную ответственность за трагические события начала января 2022-го он возложил на радикальную оппозицию во главе с бывшим банкиром Мухтаром Аблязовым, который, по утверждению Назарбаева, ради свержения власти в Казахстане создал в Киеве специальный штаб. "Оппозиция есть оппозиция. Для непримиримой, радикальной оппозиции вполне естественно противодействовать власти. Но никакая оппозиция не вправе призывать вышедших на улицы манифестантов к насильственному захвату власти, штурму акиматов (местных органов исполнительной власти. - Ред.), департаментов полиции, воинских частей, складов оружия и боеприпасов, поджигать здания, грабить город, разрушать телестудии, захватывать телебашню. Имя этому - бандитизм и терроризм", - подчеркивает в новой книге Назарбаев, исподволь одобряя решение действующего президента Казахстана Токаева пригласить "в те критические дни" войска ОДКБ для наведения порядка в стране.

О чем вспомнил Назарбаев

Впрочем, при непосредственном знакомстве с содержанием книги можно увидеть, что внутрисемейным отношениям и оценкам событий в Казахстане после 2019 года Назарбаев уделяет не очень много внимания. Немалая часть его воспоминаний посвящена событиям прошлых лет и характеристикам политиков минувшего времени. Например, периоду распада Советского Союза, когда кандидатура Назарбаева рассматривалась в качестве главы правительства СССР. Во многом это объясняет то, что один из авторских экземпляров он прислал президенту РФ Путину, назвав его в своей книге "человеком слова", при котором "Россия возродилась как мировая держава".

Описывая свои встречи с прежними руководителями Кремля, Назарбаев чаще всего упоминает Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. "Кстати, о словах: выступать Михаил Сергеевич был большой мастак. Было видно, что он слушал самого себя и любовался самим собой. Профессора психологии отнесли тип личности Горбачева к разряду нарциссов. Возможно. Он напоминал актера, любящего только положительные роли и способного играть только выигрышные образы", - отмечает в своей книге Назарбаев, замечая, что "минеральный секретарь" часто даже не и пытался выслушать иные точки зрения. В то же время экс-Елбасы признает, что начатая Горбачевым "перестройка явилась той движущей силой, которая привела к появлению независимых государств".

Слева напрвао: Леонид Кравчук, Нурсултан Назарбаев, Борис Ельцин и Станислав Шушкевич (Алматы, 1991 год) Фото: dpa/picture-alliance

Не всегда лестно в своей новой книге отзывается Назарбаев и о Борисе Ельцине, отмечая его излишнее пристрастие к алкоголю, любовь к популизму и сочинительству. "Отдельные рассказы Бориса Николаевича были настолько удивительными, что я не знал, как реагировать: верить или не верить? Оказывается, в молодости он попал в железнодорожную катастрофу: поезд сошел с рельсов. Много людей погибло. Сам он отделался травмой: на одной руке у него оторвало два пальца. И действительно, у него отсутствовало два пальца. Еще один рассказ повествует о том, что однажды темной ночью какие-то люди его сбросили с моста в студеную воду. Это было то время, когда он начал конфликтовать с Горбачевым. Ельцин, изнемогая, все-таки выбрался на берег. Все это он рассказывал с пылом и жаром. Кто знает? Свидетелей нет", - вспоминает о своих встречах с первым президентом России Нурсултан Назарбаев.

Что говорят о книге

Хотя в мемуарах Назарбаев много пишет о встречах с Брежневым, Черненко, Сусловым, Лигачевым, Соломенцевым, а также рассказывает подробности своего общения с Янаевым и Язовым в период августовского путча, немало казахстанских общественных деятелей назвали его книгу сложной для восприятия. "В двух словах - книга очень тяжелая и по объему - 708 страниц средним шрифтом, без картинок, и по содержанию. Читается с трудом, возможно, потому что подсознательно контролируешь написанное - верить или не верить, правда или нет? Много расхождений между написанным и тем, что мы сами наблюдали, читали, слышали. Во-вторых, книга - типичный образец соцреализма. Это когда изображаемая реальность должна сочетаться с идейной направленностью", - поделилась своим мнением в социальной сети Facebook после прочтения мемуаров Назарбаева руководитель популярного в стране общественно-политического издания Elmedia Гульжан Ергалиева, которая с 90-х годов находилась в оппозиции руководству Казахстана.

Нередко в социальных сетях и в комментариях в интернет-изданиях можно встретить и точку зрения, что читать мемуары Назарбаева вообще не стоит, поскольку "его жизнь 30 лет по телевизору ежедневно показывали". Как бы то ни было, новую книгу трудно купить и спустя почти неделю после начала продаж, а тех, кто сумел ее приобрести, немало людей просят дать почитать на пару дней. Чего ранее с книгами Нурсултана Назарбаева никогда не наблюдалось.

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