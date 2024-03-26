Будет ли у Казахстана новый герб и при чем здесь Назарбаев?

Несмотря на пятидневное празднование Наурыза, бурные дискуссии по вопросу смены государственного герба продолжаются в Казахстане уже вторую неделю. В этом споре участвуют все слои казахстанского общества - от таксистов и торговцев на базарах до политиков и искусствоведов. Инициатором жарких дебатов стал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Выступая 15 марта на третьем заседании Национального курултая в Атырау, президент Токаев, отмечая необходимость осознать масштаб национальной истории, по которой Казахстан является прямым преемником Улуса Джучи - Золотой Орды, предложил изменить и нынешний герб Республики Казахстан. "В отношении же государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия. В нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи. В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба Казахстана", - заметил Касым-Жомарт Токаев, добавив, что необходима и стандартизация символики городов и областей, которые должны не только отражать региональную специфику, но и сочетаться с ключевыми элементами образа страны.

Герб Казахстана придумали в Узбекистане?

Впрочем, общественная дискуссия началась и без создания специальной комиссии по вопросу изменения герба Казахстана. Население и СМИ массово кинулись изучать геральдику других стран. Противники идеи Токаева отмечают, что герб не должен быть легким для восприятия. Чаще всего они приводят в пример гербы Швеции, Бельгии, Бразилии или Великобритании. Сторонники предложения Токаева предлагают обратить внимание на опыт Швейцарии, Японии, Бахрейна, Германии и Украины, где вместо тяжелых больших гербов обычно используются официально принятые приравненные к ним по статусу эмблемы. К тому же в ходе начавшихся дискуссий с подачи депутата парламента от правящей партии "Аманат" Мурата Абенова выяснилось, что нынешний герб Казахстана отчасти имеет иностранное происхождение.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

В своей хронике в социальной сети Facebook Мурат Абенов сообщил, что на самом деле нынешний герб Республики Казахстан придуман за пределами страны. "Официальная история умалчивает, что наш герб был создан группой архитекторов из Узбекистана и впервые изготовлен в Ташкенте, и авторитетные дизайнеры, жившие тогда в Казахстане, не имели к этому отношения", - отметил депутат мажилиса от партии "Аманат".

По его информации, настоящим автором герба Республики Казахстан является коллектив архитекторов Узбекского научно-исследовательского и проектного института по градостроительству, во главе которого был уроженец Кызылординской области Казахстана Жандарбек Малибеков. А в качестве доказательств Мурат Абенов предоставил архивные фотографии 30-летней давности того самого авторского коллектива из Ташкента. Официально разработчиком нынешнего герба Республики Казахстан является коллектив Шота-Амана Уалиханова и Жандарбека Малибекова.

Каким должен быть герб Казахстана

Молодая алматинская художница Сария Султанова относит себя к числу сторонниц идеи Касым-Жомарта Токаева. По ее словам, она внимательно изучила принятый еще с подачи Нурсултана Назарбаева в 1992 году нынешний герб страны и согласна с мнением действующего президента. "Этот герб на самом деле слишком перегружен различными смысловыми элементами и в целом воспринимается плохо. Необходимо что-то более узнаваемое, подчеркивающее его идентичность с Казахстаном. Это может быть традиционный орнаментальный элемент "кошкар муйыз", символизирующий четыре стороны света с шаныраком (верх юрты. - Ред.) посередине. А может и несколько переработанный всадник на коне или человек-солнце, которые часто встречаются среди петроглифов на всей территории Казахстана. Всё это хорошо знакомо буквально каждому жителю нашей страны", - поделилась своей точкой зрения с DW Сария Султанова, сообщив, что она намерена принять участие в конкурсе на лучший эскиз нового герба Казахстана.

Иной позиции придерживаются известные в стране искусствоведы: Валерия Ибраева и Гульмира Шалабаева. В своих комментариях DW они заметили, что не видят какой-либо необходимости в смене герба Республики Казахстан. "Мне вообще не нравится ревизия символов. Я против сноса памятников и уничтожения культурных достижений. Это всё веление времени, наше прошлое. Что касается герба, мы к нему уже привыкли и большого раздражения он ни у кого никогда не вызывал. С точки зрения геральдики, он сделан правильно", - заметила, например, в беседе с DW Валерия Ибраева.

Флаг Казахстана Фото: Valerio Rosati/Zoonar/picture alliance

Она признает, что нынешний герб сделан по советским схемам геральдики, но не видит в этом ничего плохого. "Все гербы имеют какую-то основу. Но это нормально. Да, больше всего споров вызвало наличие в действующем гербе пятиконечной звезды. Но надо понимать, что она центрирует герб, собирает его композиционно. Если ее убрать, он развалится. Сам герб активно использует протомы с доспехов Золотого воина из иссыкского кургана. Цветовая гамма: золото с небесно-голубым. Нет ни красного, ни зеленого. А то, что над ним работали специалисты из другой страны, то ничего криминального в том я не вижу", - подчеркнула искусствовед. По ее мнению, в Казахстане надо отказаться от практики по переименованию, пересмотру всего и вся. "Лучше сделать что-то новое и предложить это на всеобщее обсуждение", - подчеркнула Валерия Ибраева.

Не приветствует идею по созданию нового герба и бывший директор Музея искусств имени Кастеева Гульмира Шалабаева. "На мой взгляд, гербы стран и городов не всегда хорошо запоминаются. Их хорошо знают только те люди, которые специально этим интересуются. В общественном сознании гораздо чаще страны ассоциируются с их флагами, а не с гербами. К нашему гербу население за 30 лет уже привыкло. И мне непонятно, зачем его менять? Не вижу в этом особого смысла", - заметила в беседе с DW Гульмира Шалабаева. Единственное с чем она бы согласилась, так это с изменением названия страны. "Надо, чтобы название страны ассоциировалось с нашей идентичностью. Как, например, Азербайджан. Это чисто тюркское название. А вот Казахстан… Мне кажется, что наша страна должна называться "Казах-Ели" ("Страна казахов". - Ред.). А герб оставить прежним", - считает Гульмира Шалабаева.

"Это больше политика"

Интересно, что в социальных сетях довольно широко распространена точка зрения, что идея смены герба связана с желанием Токаева заставить близких Назарбаеву олигархов вернуть в оборот огромное количество накопленных ими наличных денег. По этой причине мало кто сомневается, что президент Казахстана откажется от своей идеи. Но экономист Арман Бейсембаев не думает, что именно в этой идее кроется смысл инициативы Токаева. "Я больше вижу политические шаги, чем экономические. Герб - как символ. Изменение символа - как демонтаж старой системы. В экономике же это вряд ли даст какой-то заметный и быстрый эффект", - подчеркнул в разговоре с DW Арман Бейсембаев. Вместе с тем он считает, что тему герба не стоило трогать, поскольку, чем более стабильным и предсказуемым будет политическое поле в стране, тем лучше от этого будет экономике. "Увы, но это наша исконная традиция: весь мир до основанья мы разрушим. Проходили - ничем хорошим это обычно не кончается. Только растерянность, дезориентация и деморализация", - уверен казахстанский экономист.

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