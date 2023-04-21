"Многое изменилось". В Казахстане обновляют внешнюю политику

Выступая 19 апреля 2023 года на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития страны, президент Токаев заявил о необходимости обновления Концепции внешней политики Казахстана. По его словам, связано это с тем, что предыдущий определяющий внешнеполитические векторы Казахстана документ был принят в иной геополитической ситуации. "Сейчас многое изменилось. Поддержание внутренней безопасности, укрепление обороноспособности, повышение международного авторитета Казахстана и всего Центральноазиатского региона должны быть в центре внимания", - подчеркнул президент Токаев.

Действующая Концепция внешней политики Казахстана, определяющая систему международных отношений страны до 2030 года, была принята в марте 2020 года. В числе ее базовых принципов значатся преемственность внешнеполитического курса первого президента - Елбасы (статус упразднен в январе 2023 года. - Ред.) Нурсултана Назарбаева, содействие построению демократического мирового порядка и равноправная интеграция в мировое пространство, многовекторность и мультилатерализм. Также провозглашается внешняя открытость государства и развитие политического, экономического духовного потенциала страны. При этом обращает на себя внимание, что все еще действующая Концепция во многом перекликается с аналогичным документом 2014 года. За исключением одного пункта - с 2020 года в Казахстане уже не ставят цель войти в 30 самых развитых стран мира.

Отношения с Россией останутся особыми

Секретарь комитета по международным отношениям, обороне и безопасности мажилиса Казахстана, политолог Айдос Сарым в беседе с DW заметил, что, скорее всего, следует ожидать не обновленной, а новой внешнеполитической концепции страны. "Ситуация в мире крайне усложнилась. Поэтому сейчас будет усилена дипломатическая активность, которая позволит создать новый каркас для безопасности страны, для расширения международных отношений. Это, конечно, усложнит жизнь нашим дипломатам, но это та реальность, в которой нам предстоит научиться жить", - поделился своим мнением с DW депутат нижней палаты парламента, добавив, что Концепция внешней политики тесно связана с обеспечением национальной безопасности, которая ранее не предусматривала внешних угроз для Казахстана.

Владимир Путин Фото: Ramil Sitdikov/AP/picture alliance

"Очевидно, что нам надо обратить большее внимание на национальную оборону, национальную безопасность. Продумывать аспекты, связанные с новыми форматами войны. Изменениями и дополнениями уже трудно ограничиваться", - подчеркнул Айдос Сарым.

Вместе с тем, Сарым заметил, что и при новых геополитических условиях Казахстан не станет отказываться от своей традиционной политики многовекторности. "Именно это направление и будет определять основную повестку внешней политики страны. У нас, как и раньше будут особые отношения с Россией, с учетом и большой русскоязычной доли населения, и наличия огромной протяженности границы. Продолжится взаимодействие и с Китаем (с мая 2023 года Китай вводит безвизовый режим нахождения для граждан Казахстана сроком на 90 дней. - Ред.), и со странами Запада, которые являются важными для страны инвесторами и торговыми партнерами. Расширяется сотрудничество с исламским миром, где появляются новые партнеры, такие как Пакистан. Долгое время были заморожены отношения со странами Центральной Азии. Сейчас все кардинально изменилось, что сказывается и на товарообороте, и на взаимодействии с руководством соседних стран. Интенсивность отношений наблюдается в рамках Организации Тюркских государств", - поделился своим мнением с DW Айдос Сарым.

Казахстан не откажется от многовекторности

Схожей точки зрения придерживается и автор популярной энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" политолог Данияр Ашимбаев. По его словам, даже в нынешних условиях невероятно сложных международных отношений от многовекторности Казахстан отказаться не может. "У Казахстана есть определенный баланс между Западом и Востоком. То есть, экономически, географически и исторически Казахстан связан с Россией и Китаем. Но с финансовой точки зрения мы, в большей степени, связаны со странами Запада. Отсюда различные "евростандарты", которым Казахстан пытается все время соответствовать. Ментально для официальной Астаны очень важны внешние оценки ее внешнеполитической деятельности", - заметил Данияр Ашимбаев.

Флаг ЕС, Казахстана и других государств Фото: Liesa Johannssen/photothek/picture alliance

Что касается приоритетов во внешней политике, то, по наблюдениям политолога, акценты расставил сам президент Токаев. "Буквально недавно президент выступал на одном из совещаний по внешнеполитической тематике и назвал главных стратегических партнеров Казахстана в следующем порядке - Россия, США, Китай. Отдельным пунктом в обновленной Концепции внешней политики, скорее всего, будет прописано положение о признании Казахстаном территориальной целостности стран мира в соответствии с Уставом ООН", - отметил политолог.

Допускает Данияр Ашимбаев, что в обновленной Концепции внешней политики Казахстана будут пересмотрены и принципы взаимодействия с иностранными инвесторами. "Уже озвучены финансовые претензии к стратегическим партнерам по освоению месторождений Кашаган и Карачаганак. Причем ни кем-нибудь, а племянником главы государства Бекетом Избастиным, который возглавляет уполномоченный орган правительства страны. Появились и претензии об огромной задолженности по налогам к металлургическому гиганту ArcelorMittal, который владеет "казахстанской Магниткой" в Темиртау", - поделился информацией с DW Данияр Ашимбаев, высказав предположение, что в обновленной концепции национальные приоритеты в отношении с инвесторами будут сформулированы более четко, чем это было ранее. Действующая концепция образца 2020 года, считает политолог, скорее представляет собой набор мыслей, нежели конкретно обозначенную позицию страны по вопросам внешней политики.

Что касается сроков принятия обновленной или даже новой внешнеполитической Концепции Республики Казахстан, то пока информации по этому поводу нет. Тем не менее собеседники DW уверены, что затягивать с ее принятием официальная Астанане станет и обнародует ее максимум в сентябре-октябре 2023 года.

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