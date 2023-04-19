Почему Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы автотранспортом

Запрет на ввоз пшеницы автотранспортом коснулся, в основном, поставок из России. Казахстанские эксперты в области сельского хозяйства говорят, что ввести эти ограничения уже давно было необходимо.

Приказ министра сельского хозяйства Казахстана Ербола Карашукеева ввести запрет на ввоз пшеницы автомобильным транспортом сроком на шесть месяцев вступил в силу 10 апреля 2023 года. В принятом документе отмечается, что вводимые ограничения соответствуют нормам Договора о Евразийском экономическом союзе и связаны с необходимостью регулирования торговой деятельности и обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан.

До подписания Карашукеевым приказа, его проект был выставлен для публичного обсуждения на специализированном правительственном портале предлагаемых к принятию законопроектов. В своих пояснениях на состоявшейся сразу после подписания документа пресс-конференции в Астане заместитель министра сельского хозяйства Ербол Тасжуреков отметил, что предлагаемый запрет носит временный характер и продиктован текущей ситуацией на казахстанском рынке зерна и муки. По словам Тасжурекова, общий ущерб Казахстану от наблюдаемого уже несколько лет нелегального ввоза пшеницы из приграничных стран ежегодно оценивается в 500 миллионов долларов.

Казахстан не может полностью закрыть свой рынок

Занимавший пост министра сельского хозяйства РК с 2011 по 2016 годы Асылжан Мамытбеков в беседе с DW заметил, что введенный Казахстаном запрет на ввоз пшеницы автотранспортом, прежде всего, является мерой противодействия демпингу со стороны российских производителей зерна. "Россия с началом войны в Украине столкнулась с проблемами по реализации своего зерна на мировых рынках. Здесь и сложности с платежами, и нежелание торговать с ней из-за санкций. Ситуация усугубляется еще и тем, что в прошлом году Россия получила рекордный урожай более 150 миллионов тонн зерновых. Это должно куда-то реализовываться - внутренний рынок все не способен абсорбировать. А потому российские производители, ради получения хоть каких-нибудь доходов, ринулись не только на наш рынок, но и к нашим традиционным покупателям в странах Центральной Азии и Афганистане, где российское зерно было неконкурентоспособно", - рассказал DW Асылжан Мамытбеков.

Объяснил бывший министр сельского хозяйства и причину, по которой был запрещен ввоз пшеницы в Казахстан только автомобильным транспортом. "Наша страна не может полностью закрыть свой рынок российским производителям зерна. Мы связаны с Россией многочисленными соглашениями, в том числе и в рамках ЕАЭС. Запрет на ввоз пшеницы автомобильным транспортом обоюдно устраивает и российскую, и казахстанскую сторону. Железнодорожные тарифы для экспортеров из России в Казахстане более высокие, что делает российское зерно дороже. Тогда как при перевозке зерна автотранспортом есть случаи контрабанды из-за большой протяженности границы между нашими странами", - отметил Асылжан Мамытбеков, добавив, что перевозка зерновых железной дорогой позволяет вести жесткий учет поставляемых грузов.

"Серые" схемы поставок пшеницы

О масштабной контрабанде российской пшеницы в Казахстан рассказал DW и официальный представитель казахстанского "Зернового союза" Евгений Карабанов. По его словам, казахстанские фермеры приветствуют решение правительства ввести запрет на ввоз зерна из России. "Когда импорт идет по официальным каналам, например железной дорогой, это нормально. Но проблема в том, что с осени прошлого года, по нашим подсчетам, около 50 процентов поставок пшеницы на казахстанский рынок, что составляет около 1 миллиона 200 тысяч тонн, осуществлялись по "серым" схемам, главным образом автотранспортом", - заметил Евгений Карабанов.

Рассказал официальный представитель "Зернового союза Казахстана" и об основных методах нелегального ввоза российской пшеницы автомобильным транспортом на казахстанский рынок зерна. "Во-первых, шло занижение веса. Пользуясь отсутствием весового контроля на границе, в документах указывали, что автопоезд везет 17 тонн, а фактически везли 35 тонн. Во-вторых, занижали фактурную стоимость, для того, чтобы меньше платить НДС на импорт. Пшеница из России поступает по нулевой ставке НДС, а казахстанский импортер оплачивает 12 процентов от его стоимости в бюджет (НДС в России составляет 20 процентов. - Ред.). Третий вариант - активное использование фирм-однодневок. Оплата за поступающий товар должна производиться в течение 180 дней. Все эти компании-однодневки его ввозили, после чего оформляли пришедшую из России пшеницу на какое-нибудь крестьянское хозяйство с упрощенным налогообложением. Чаще всего зерно перерабатывалось в муку, либо экспортировалось в третьи страны под видом товара из Казахстана", - поделился информацией с DW Евгений Карабанов.

При этом официальный представитель казахстанского "Зернового союза" заметил, что за последние три года, когда впервые было замечено использование "серых" схем, вокруг поставок пшеницы в Казахстан были созданы устойчивые транснациональные преступные группировки с участием граждан России, Казахстана и стран Центральной Азии.

Евгений Карабанов, как и Асылжан Мамытбеков, надеется, что введенный запрет на ввоз пшеницы позволит Казахстану в течение полугода установить на своих границах жесткий весовой контроль, а также создать государственную систему учета зерна. "В России губернаторы приграничных с Казахстаном областей уже начали возмущаться приказом нашего министерства сельского хозяйства. Но правительство Казахстана ответило им, что этот шаг является ответом на их же просьбу принять меры по противодействию реэкспорта российского зерна в рамках действующего договора о Евразийском экономическом союзе", - сказал DW официальный представитель казахстанского "Зернового союза".

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