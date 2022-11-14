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Фото: dpa/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

РФ: Казахстан блокирует поставки зерна в КНР и другие страны

Анна Мельникова
1 ч. назад

РЖД просят коллег из Казахстана снизить стоимость транзитных перевозок зерна. Сейчас поставки из РФ в Центральную Азию и Китай стали "экономически нецелесообразными".

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"Российские железные дороги" (РЖД) попросили казахстанских коллег снизить тарифы на транзитные перевозки по территории страны. Через Казахстан Россия экспортирует, в частности, зерно в страны Центральной Азии и Китай. Об этом сообщила в воскресенье, 13 ноября, деловая газета "Ведомости" со ссылкой на источники в РЖД и вице-президента Российского зернового союза (РЗС) Александра Корбута.

По информации "Ведомостей", компания РЖД еще в сентябре направила в "Казахстан темир жолы" (железные дороги - Ред.) письмо с предложением снизить плату, но изменений с тех пор не произошло. 8 ноября, как указывает издание, тарифы обсуждались на закрытой встрече РЖД с депутатами "Единой России".

Перевозка зерна по территории России обходится в несколько раз дешевле, чем по территории Казахстана. "Это связано с тем, что транзитный тариф привязан к курсу швейцарского франка", - объясняет источник "Ведомостей" в РЖД. По его словам, уже сейчас российское зерно не поставляется в Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Китай, трудности возникли и с экспортом в Афганистан.

"Фактически для России масштабные поставки в страны Центральной Азии заблокированы, как и транзит в Китай через Казахстан", - говорит Александр Корбут. Высокие тарифы делают перевозки зерна "экономически нецелесообразными", что позволяет Казахстану вести реэкспорт российского зерна, добавил он. Как уточнили в РЖД, транзит через Казахстан необходим России в условиях санкций, введенных многими странами после начала войны в Украине.

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