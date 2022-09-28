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Уборка зерна в Ростовской областиФото: Valery Matytsin/TASS/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесРоссия

Россия договорилась с талибами о поставках пшеницы и топлива

Ольга Лебедева
54 мин. назад

В Москве подтвердили информацию Reuters о предварительной договоренности с "Талибаном" об экспорте в Афганистан нефтепродуктов и зерна.

https://www.dw.com/ru/rossia-dogovorilas-s-talibami-o-postavkah-psenicy-i-topliva/a-63271447

Россия предварительно договорилась с радикальным исламистским движением "Талибан" о поставках в Афганистан топлива и зерна. Теперь, как сообщил в интервью ТАСС в среду, 28 сентября, спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, Москва и талибы планируют подписать конкретные соглашения, включающие в себя данные об объемах поставок и перечень поставляемых товаров.

Reuters сообщил о заключении предварительного соглашения

Ранее агентство Reuters со ссылкой на и.о. министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддина Азизи сообщило, что РФ подписала с талибами предварительное соглашение о поставках в Афганистан бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы. По словам Азизи, в рамках сделки Москва планирует ежегодно поставлять около 1 млн тонн бензина, 1 млн тонн дизельного топлива, 500 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа и 2 млн тонн пшеницы.

Согласно этим данным, Россия предложила администрации талибов скидку в сравнении со средними мировыми ценами на сырье. Как отмечает Reuters, это первая известная крупная международная сделка, заключенная талибами после их захвата власти в Афганистане более года назад. Она способна помочь ослабить международную изоляцию "Талибана", фактически отрезанного от глобальной банковской системы.

Ни одна страна мира официально не признала правительство талибов, которые захватили власть в Кабуле после вывода из Афганистана американских войск летом 2021 года. Россия также не признает правительство талибов, но в Москве официально принимали лидеров радикального движения. Кроме того, российская дипломатическая миссия - одна из немногих, до сих пор работающих в Кабуле.

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