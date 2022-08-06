Выполнили ли талибы свои обещания? Фактчекинг DW

На первой же пресс-конференции после захвата власти в Афганистане в августе 2021 года талибы заверили, что будут проводить достаточно умеренную политику. Они пообещали, что девочки смогут посещать школы, что права женщин будут соблюдаться и никому из противников власти не будут мстить. DW разбиралась, сдержал ли "Талибан" свои обещания.

Права женщин будут соблюдаться в рамках исламского права

Утверждение: На своей первой пресс-конференции в августе 2021 года официальный представитель "Талибана" Забиулла Муджахид подчеркнул: "Женщины будут очень активны в обществе, но в рамках предписаний ислама". В рамках этих рекомендаций им должны были разрешить работать и учиться.

Фактчекинг DW: ложь

Когда талибы захватили власть, многие опасались, что их правление окажется таким же суровым по отношению к женщинам, каким оно было в 1990-х годах. Год спустя талибы ввели множество правил, ограничивающих жизнь женщин.

Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заверял, что талибы будут проводить умеренную политику.

В общественных местах женщины должны носить одежду, покрывающую ее с головы до ног. Если женщина не скрывает своего лица за пределами собственного дома, ее отец или ближайший родственник мужского пола может быть арестован или уволен с госслужбы. Женщинам не разрешается подниматься на борт самолета без сопровождения мужчины. Таким опекуном должен быть муж или близкий родственник мужского пола, достигший половой зрелости.

Доступ в общественные парки в Афганистане разделен по половому признаку. Три дня в неделю отведены для женщин, четыре - для мужчин. Однако власти выпустили указ с настоятельной рекомендацией женщинам выходить из дома только в случае необходимости.

Талибы объясняют такие решения соображениями безопасности. Но эксперты полагают, что эти ограничения не подпадают под действие исламского закона. Живущий в Афганистане богослов Сайед Абдул Хади Хедаят выступает против того, как талибы предписывают афганским женщинам покрывать свое тело. "Мусульманские страны и священнослужители согласны в отношении использования самого хиджаба, но существуют разные взгляды на его вид", - объясняет он в интервью DW, добавляя, что лицо, руки и ноги не входят в число зон, которые согласно исламу должны быть закрыты.

В некоторых сферах талибы ограничили также доступ к работе. "Большинству госслужащих женского пола предписано оставаться дома, за исключением тех, кто работает в таких сферах, как здравоохранение или образование, - отмечается в докладе Amnesty International. - Стратегия "Талибана", похоже, заключается в том, чтобы позволить продолжать работать только тем женщинам, которых не могут заменить мужчины". Многие женщины, занимавшие высокие должности, были уволены - даже в частном секторе.

Такой подход противоречит исламским принципам. "В исламе к женщинам относились одинаково, особенно в сфере образования", - отмечает Фарид Юнус, профессор ближневосточных исследований и исламской философии в Калифорнийском государственном университете Ист-Бэй (California State University East Bay).

Согласно исламскому учению, образование является обязательным как для мужчин, так и для женщин, объясняют Хедаят и Юнус.

По данным Amnesty International, женщины, протестующие против введенных талибами ограничений и правил, подвергаются преследованиям, угрозам, арестам и даже пыткам.

Девочкам будет по-прежнему разрешено посещать школу

Утверждение: Через несколько недель после захвата власти талибами девочкам разрешили вернуться в школы, причем классы были разделены по половому признаку. Однако ученицам средних школ не разрешалось посещать занятия. 21 сентября представитель "Талибана" Муджахид заявил, что министерство образования прилагает все усилия, чтобы "создать условия для скорейшего посещения девочками средних школ". Сроки не были указаны.

Фактчекинг DW: ложь

Волонтеры обучают афганских девочек, которые не могут посещать среднюю и старшую школу.

В марте Минобразования объявило, что занятия будут открыты для всех учащихся, включая девочек. Однако на следующий день, когда школьницы впервые появились на уроках, министерство отменило свое распоряжение и попросило девочек уйти из школ. В качестве причины называлась нехватка учителей и трудности со школьной формой. Было обещано, что как только будет разработан план в соответствии с "исламским правом и афганской культурой", школы будут открыты и для девочек. С тех пор ничего не произошло.

Всеобщая амнистия для бывших противников

Утверждение: 17 августа 2021 года Муджахид заявил: "Я хочу заверить всех соотечественников, что они были важны, независимо от того, работали ли они переводчиками, участвовали ли в военной деятельности или были гражданскими лицами. Никому не будут мстить". Он добавил: "Тысячи солдат сражались с нами в течение двадцати лет оккупации. Все они помилованы".

Фактчекинг DW: ложь

Amnesty International сообщает о "волне убийств [...], поднявшейся с захватом власти талибами", а также об "обысках в домах" в поисках предполагаемых "коллаборационистов" в первые же дни после прихода талибов к власти в Кабуле. После этого исламисты, по всей видимости, не стали проводить тотальную кампанию мести против бывших врагов.

Однако Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА, UNAMA) фиксирует по меньшей мере 160 внесудебных казней, 178 произвольных арестов, 23 заключенных, содержащихся в изоляции, и 56 случаев пыток бывших госслужащих и сотрудников органов безопасности со стороны талибов в период с 15 августа 2021 года по 15 июня 2022-го.

Та же участь, по данным ООН постигла десятки предполагаемых членов отделения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Афганистане, называющего себя "ИГ-Хорасан" и Национального фронта сопротивления Афганистана (НФС).

В докладе Миссии содействия по правам человека в Афганистане делается вывод о том, что в ряде случаев амнистия не была проведена.

Журналисты могут не бояться угроз и запугиваний

Утверждение: Представители "Талибана" пообещали "Репортерам без границ" соблюдать принципы независимости СМИ и свободы прессы, если они не будут нарушать "культурные рамки", установленные талибами.

Фактчекинг DW: ложь.

Всего через несколько дней после прихода к власти в Кабуле боевики "Талибана" убили родственника журналиста DW, на которого они охотились. В сентябре 2021 года Международная федерация журналистов (IFJ) сообщила, что Фахим Дашти, глава Национального союза журналистов Афганистана (ANJU), был убит в столкновении между талибами и бойцами Национального фронта сопротивления Афганистана (NRFA).

У правозащитных организаций нет конкретных доказательств того, что журналисты были убиты талибами. Однако мало кто сомневается в том, что свобода прессы ухудшилась с тех пор, как "Талибан" захватил Кабул. Согласно докладу "Репортеров без границ", из более чем 10 000 человек, работавших в афганских редакциях в июле 2021 г., в декабре остались работать лишь 4360. В докладе также говорится, что 231 из 543 СМИ, работавших летом 2021 года, исчезли в первые три месяца правления талибов. По данным исследования ANJU и IFJ, с момента прихода к власти талибов было закрыто 318 национальных СМИ.

В январе 2022 года представитель "Талибана" сообщил DW, что режим не закрыл ни одного СМИ, но некоторые из них прекратили работу потому, что у них закончилось финансирование. В том же интервью он признал, что освещение событий в СМИ в Афганистане должно соответствовать правилам, которые в западных странах могут восприниматься как очень ограничительные.

В марте талибы запретили вещание в Афганистане нескольких международных СМИ, в том числе BBC, "Голоса Америки" и DW. Месяц спустя были арестованы не менее десяти журналистов. Согласно исследованию ANJU, отсутствие доступа к информации, самоцензура, страх перед репрессиями и экономический кризис - основные причины "беспрецедентного краха афганских СМИ".

Поставки нелегальных наркотиков из Афганистана будут прекращены

Утверждение: После прихода "Талибана" к власти его официальный представитель Забиулла Муджахид заявил: "Мы заверяем наших соотечественников и международное сообщество, что не будем производить наркотики". Он напомнил, что в 2000 году талибы свели к нулю производство наркотиков на основе мака.

Фактчекинг DW: не доказуемо

На протяжении десятилетий Афганистан был крупнейшим в мире производителем и экспортером героина и опиума. Согласно исследованию Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в 2020 году эта страна обеспечивала около 85% всех нелекарственных опиоидов в мире.

В начале апреля этого года талибы запретили выращивание мака и пригрозили фермерам тюремным заключением и сжиганием их полей, если они нарушат запрет. Замминистра внутренних дел мулла Абдулхак Ахунд сообщил агентству AP, что "Талибан" сотрудничает с другими правительствами и неправительственными организациями в поиске альтернативных культур для обеспечения дохода фермеров.

Пока что талибы, похоже, выполняют это обещание. Согласно исследованию Всемирного банка, производство мака в Афганистане упало почти до нуля после того, как "Талибан" в 2000 году запретил его выращивание, и вновь возросло только после свержения режима в конце 2001 года.

Однако эксперты сомневаются в том, что усилия по искоренению производства опиоидов на этот раз окажутся эффективными и устойчивыми. Ведь незаконный оборот наркотиков - важная часть экономики страны: в 2021 году доход от него составил от 1,8 до 2,7 миллиардов долларов США. Общая стоимость опиатов составляла 9-14 процентов ВВП Афганистана.

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