 ООН обвинила ″Талибан″ как минимум в 72 внесудебных казнях в Афганистане | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.12.2021

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Мир

ООН обвинила "Талибан" как минимум в 72 внесудебных казнях в Афганистане

По словам заместителя верховного комиссара ООН по правам человека, с момента прихода к власти талибов в Афганистане было убито более сотни бывших силовиков, большинство казней приписываются новым властям.

Представители Талибана в Кабуле

Представители "Талибана" в Кабуле

Более сотни бывших сотрудников национальных сил безопасности Афганистана и других лиц, связанных с бывшим правительством страны, было убито с момента захвата власти "Талибаном" в августе этого года, преимущественно от рук боевиков радикального исламистского движения. Об этом заявила во вторник,14 декабря, заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф.

"По крайней мере 72 из этих убийств приписываются "Талибану", - сообщила Аль-Нашиф, выступая в Совете ООН по правам человека в Женеве. "В ряде случаев тела были выставлены на публичное обозрение. Это усилило страх среди этой многочисленной группы населения", - добавила она.

Та же участь постигла не менее 50 предполагаемых членов отделения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Афганистане, называющего себя "ИГ-Хорасан", сказала заместитель верховного комиссара ООН, указав на сообщения о "жестоких методах убийства, включая повешение, обезглавливание и публичное выставление трупов".

По словам Аль-Нашиф, правление талибов ознаменовано внесудебными казнями по всей стране, а также ограничениями основных прав женщин и девочек. На фоне острого гуманитарного кризиса в Афганистане многие "вынуждены принимать отчаянные меры", чтобы выжить, в числе которых детский труд, ранние браки и "даже продажа детей", сказала она.

Талибов критикуют за нарушение обещания амнистии

В начале декабря Европейский Союз, США и другие страны выразили обеспокоенность сообщениями правозащитных организаций о массовых казнях талибами бывших сотрудников афганских сил безопасности. В совместном заявлении от имени ЕС и национальных правительств 21 страны указывается также на зафиксированные случаи похищения людей. Исламистов движения "Талибан" авторы заявления обвиняют в том, что они действуют вразрез с собственным обещанием предоставить амнистию для бывших сотрудников сил безопасности, оценивая это как "грубые нарушения прав человека".

Талибы объявили всеобщую амнистию через два дня после захвата Кабула в августе 2021 года. Представитель "Талибана" Сабихулла Муджахид заявил тогда на пресс-конференции, что помилованы будут все. Однако уже в сентябре верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о наличии достоверных сведений о расправах талибов над бывшими афганскими силовиками.

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  • Талибы разгоняют мирную демонстрацию в Кабуле

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Организация Объединенных Наций обеспокоена

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  • Женщина в никабе обращается к участникам пресс-конференции в одном из университетов Кабула

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    Демонстративная поддержка курса талибов

    Перед началом демонстрации в поддержку "Талибана" некоторых ее участников доставили в лекционный зал в одном из университетов Кабула. Для освещения акции были официально приглашены журналисты. Это резко контрастировало с враждебным отношением талибов к представителям СМИ на акциях протеста.

    Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская


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