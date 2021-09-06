ООН обвинила "Талибан" в убийствах и похищениях людей

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обвинила радикальное исламистское движение "Талибан" в совершении жестоких преступлений в Афганистане. Имеются достоверные сведения об убийствах бывших сотрудников афганских силовых структур, сообщила она перед открытием Конференции ООН по оказанию помощи Афганистану в понедельник, 13 сентября, в Женеве.

По словам Бачелет, некоторых сотрудников бывшего афганского правительства находят мертвыми, других, а также членов их семей, похищают. Комиссар ООН обвинила "Талибан" в систематическом проведении облав в поисках противников, ограничении прав девочек и женщин и вытеснении женской части афганского населения из общественной жизни.

Происходящее в Афганистане демонстрирует, что "Талибан" не выполняет своих обещаний не притеснять противников и уважать права девочек и женщин, констатировала Мишель Бачелет.

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