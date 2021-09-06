Афганские женщины о запретах талибов: "Их ценности - не наши!"

"Из соображений безопасности все демонстрации в Афганистане запрещены, - говорится в первом официальном заявлении министерства внутренних дел Афганистана, сформированного после прихода к власти талибов. - Любое публичное собрание должно быть санкционировано МВД. Спецслужбы должны быть информированы о деталях акции и используемых на ней лозунгах. Нарушение правил будет жестко наказываться".

Этот запрет на проведение массовых уличных акций адресован, прежде всего, афганским женщинам, которые с начала сентября бесстрашно выходят на протесты, выступая против новых властей - радикального исламистского движения "Талибан".

Афганские женщины против власти талибов

"Мы будем и дальше выходить на демонстрации и бороться за наши права, даже не имея разрешения", - заявляет кабульская активистка Махбобе Назрин Докт в интервью DW. "Министерство внутренних дел еще толком не начало выполнять свою работу. У кого мы должны получать разрешение на проведение акции? Это же очевидно, что они не дадут нам его, как только увидят, с какой целью мы хотим собраться", - поясняет активистка.

Акция протеста афганских женщин в Кабуле, 8 сентября 2021 года

Она организует акции протеста в афганской столице Кабуле с начала месяца. За это в минувшую среду, 8 сентября, Назрин была задержана: "Они внесли мои данные в систему и предупредили меня о том, чтобы я не организовывала протесты. Но я не дам себя запугать. Если мы не будем бороться, мы проиграем".

Талибы запретили женщинам занятия спортом и общественную деятельность

Афганские женщины опасаются репрессий со стороны талибов и ограничения своих прав и свобод. Во время правления "Талибана" с 1996 по 2001 годы афганки были лишены возможности участвовать в общественной жизни и получать образование. После того, как талибы снова пришли к власти в этом году, они сразу же ликвидировали министерство по делам женщин.

Новое афганское правительство сообщает о закрытии министерства по делам женщин

Новое афганское правительство, сформированное "Талибаном", состоит только из мужчин-талибов, и почти все они - муллы. Как сообщила в августе агентству AFP одна из женщин-доцентов, даже в министерстве образования нет ни одной женщины, только мужчины-доценты и студенты. Сейчас они решают вопрос о том, нужно ли снова открыть образовательные учреждения в Афганистане.

Талибы заявили о своем намерении разработать "разумный учебный план, который соответствует исламским, национальным и историческим ценностям". Занятия физкультурой для девочек они запретили, как и женский спорт. В одном интервью австралийскому каналу SBS News зампредседателя комиссии по культуре в правительстве талибов Ахмадула Вазик заявил, что женский спорт является "неподобающим" и в нем "нет необходимости". Вазик аргументировал такой вывод тем, что, например, при игре в крикет лицо или тело женщины может оказаться не закрытым одеждой.

"Талибы далеки от цивилизации. Их ценности - не наши"

"Их ценности - не наши", - говорит DW Базира Тахери из Герата, что на западе Афганистана. - Бойцы "Талибана" всю свою жизнь провели в каких-то отдаленных местах, вдали от цивилизации и научились только воевать. Они едва умеют читать и писать. У многих из них нет представления о том, что такое жизнь в городе. Афганское общество за последние 20 лет изменилось. Мы не допустим того, чтобы талибы отняли у нас наши права".

Протесты в Герате, сентябрь 2021 года

Базира организует в Герате акции протеста, пытаясь защитить права женщин. На одной из этих акций в минувший вторник, 7 сентября, женщина была ранена талибами. Но ей повезло, в нее не попала ни одна из пуль талибов.

"Это была мирная демонстрация. Многие женщины выступали с короткими речами. Напротив нас стояли талибы с оружием в руках и наблюдали. Внезапно они начали стрелять, сначала в воздух, потом в нас. Я знаю, что многие женщины были тяжело ранены", - рассказала Базира.

Афганским женщинам нужна поддержка

Протесты женщин заставляют талибов нервничать. Журналистов, которые сообщают об этом, жестоко избивают. Два сотрудника известной газеты Etilatrus были арестованы и подверглись насилию. В социальных сетях появляются шокирующие фотографии этих людей, избитых плетьми. "Это лишь маленькая часть того, что сделали талибы журналистам нашей газеты", - пишет ее издатель Заки Даржабай в Twitter.

"Нам нужна поддержка и солидарность мирового сообщества", - подчеркивает активистка из Кабула, которая не хочет называть свое имя. Она не верит в то, что афганские женщины смогут быстро и эффективно самоорганизоваться и выступить против талибов. Шок от того, что они пришли к власти, еще силен. Кроме того, талибы лишили многих афганцев интернета и телефонной связи.

"Талибан" хочет признания со стороны международного сообщества. А оно должно вступиться за нас и наши права. Талибы будут вынуждены сдаться под давлением со стороны", - убеждена афганская активистка.

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