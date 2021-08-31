Талибы назвали главу совета для управления Афганистаном

Лидер политического крыла радикального исламистского движения "Талибан" Абдул Гани Барадар возглавит совет, формируемый талибами для управления Афганистаном. Об этом сообщило в пятницу, 3 сентября, агентство Reuters со ссылкой на неназванных собеседников, близких к талибам. Высокую позицию в совете займет и глава военной комиссии талибов Моулави Якуб - сын умершего основателя радикального движения, муллы Омара, отметили трое собеседников информагентства.

В конце августа ряд СМИ сообщали, что талибы предложат ряду уступчивых членов бывшего правительства Афганистана занять ряд министерских должностей. Таким образом исламисты стремятся создать администрацию, приемлемую для международного сообщества.

Евросоюз и США указали на необходимость защиты прав человека

Днем ранее талибы заявили, что готовят в президентском дворце в Кабуле церемонию представления совета. Между тем Евросоюз и США указали, что сотрудничество с радикальным исламистским движением возможно лишь после того, как талибы перейдут от обещаний защищать права человека к конкретным действиям.

"Талибан" на фоне вывода войск НАТО брал под контроль все больше регионов Афганистана, во многих случаях не встречая сопротивления, а 15 августа установил полный контроль над афганской столицей. Президент страны Ашраф Гани бежал из Афганистана. Ряд государств, в том числе Соединенные Штаты, Германия и Россия приступили к эвакуации из Афганистана своих граждан.

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