 Талибы убьют, если узнают, что я жил в Германии. История двух беженцев | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 28.08.2021

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Германия

Талибы убьют, если узнают, что я жил в Германии. История двух беженцев

Фархад хочет покинуть Кабул, опасаясь талибов. Джафару это удалось, его эвакуировали в ФРГ. Оба афганца однажды уже бежали в Германию. Но вновь оказались на родине, где сейчас опасно.

Талибы на улицах Кабула

Талибы на улицах Кабула

Когда раздаются выстрелы, Фархаду приходится прибегать ко лжи. Он берет на руки своего трехлетнего сына и начинает рассказывать испугавшемуся мальчику, что рядом празднуют свадьбу и стреляют в воздух, по афганской традиции, в честь жениха и невесты. "Мой сын еще не понимает, что происходит в нашей стране. Он просто испугался громких звуков", - рассказывает Фархад.

Вообще-то мужчину зовут по-другому. Его настоящее имя DW известно. Уже много лет DW поддерживает с ним контакт. Сейчас Фархад ежедневно пишет в чате в Facebook о том, как у него дела и какая ситуация в Кабуле.

Мужчина - один из 1000 афганцев, которые с 2016 года были депортированы из Германии в Афганистан. Когда Фархад оказался в ФРГ, он был еще несовершеннолетним. У него убили родителей. В Германию он бежал один. На территории ФРГ он не совершал никаких преступлений, хотя немецкое министерство внутренних дел именно этим обосновывало депортацию афганцев. Но прошение о получении убежища, которое подал Фархад, не было удовлетворено, несмотря на поддержку его немецких друзей.    

Афганцев продолжали высылать на родину до прихода талибов   

Точно так же, как Фархад, тысячи афганцев ежегодно тщетно пытаются получить убежище в Германии. Около 7000 решений по таким ходатайствам было вынесено только в период с января по июль 2021 года. В 60 процентах случаев прошения о предоставлении убежища были отклонены, несмотря на уже тогда постоянно ухудшавшуюся ситуацию с безопасностью в Афганистане. Только 11 августа - за 4 дня до взятия талибами Кабула - министерство внутренних дел ФРГ приостановило высылку афганцев на родину.

Самолет с депортируемыми из Германии афганцами, август 2019 года

Самолет с депортируемыми из Германии афганцами, август 2019 года

Несмотря на постоянную критику со стороны, прежде всего, правозащитных организаций, немецкое правительство долгое время считало, что Афганистан - достаточно безопасная страна, чтобы отправлять назад ее граждан, не получивших убежище в Германии. В данный момент в ФРГ живут 30 000 афганцев, которые не получили статус беженца и должны отправиться на родину.

"Если талибы узнают, что я жил в Германии, они меня убьют"

То, что пишет Фархад, звучит горько. Он признается, что уже тогда чувствовал, как Германия бросила его на произвол судьбы. И сейчас снова. Те, кто, как и Фархад, однажды были депортированы на родину в Афганистан, сейчас практически не имеют шансов вылететь из страны в рамках проводимой эвакуации. Мужчина в отчаянии: "Если талибы узнают, что я жил в Германии, они меня убьют".

Абдул Джафар в своем бюро в Кабуле

Абдул Джафар в своем офисе в Кабуле

Фактически афганцы, которые, как и Фархад, какое-то время жили в Германии, а затем были возвращены на родину, с приходом к власти талибов находятся в большей опасности, чем все другие жители, подтверждает Абдул Джафар: "Я встречался со многими из тех, кто вернулся, у кого остались, например, наколки на руках, на шее или на других видимых частях тела. Для талибов это абсолютно недопустимо". Многие вернувшиеся перестали ходить в мечеть. Люди, которые долгое время жили на Западе, просто из-за их опыта и стиля жизни представляют для талибов угрозу, объясняет Джафар.

Он сам какое-то время жил в Европе. В 2013 году был выслан на родину в Афганистан из Норвегии. После возвращения Джафар основал НКО под названием AMASO, чтобы помогать таким же, как он, вернувшимся в страну афганцам снова встать на ноги. Большинство из них по возвращении испытывают большие трудности, часто их не принимают обратно в семью даже их родственники, они стигматизированы - независимо от того, что вовсе не каждый, кому пришлось вернуться в Афганистан, совершил в Европе какое-то правонарушение. "Но в обществе существует мнение, что эти люди сделали что-то не так, поэтому их заставили вернуться на родину", - делится Джафар.

В Гамбурге в безопасности

Его деятельность известна далеко за пределами Кабула. Но в то же время опасна. Поэтому родственники давно уговаривали Джафара снова уехать из Афганистана: "Я все время получал угрозы в свой адрес. Но я знал, как на них реагировать". Мужчина, по его словам, долго сопротивлялся тому, что снова придется выехать из страны. Но когда талибы взяли Кабул, у него не осталось выбора.

Абдул Джафар уничтожил в своем офисе все документы, в которых содержались имена и адреса, чтобы талибы не узнали, кому он помогал в последние годы: "Я имел дело с людьми, которые, например, перешли в христианство или стали атеистами. Я не хотел подвергать этих людей опасности". Но в опасности оказалась и его собственная жизнь: " У меня нет иллюзий о том, что талибы пощадили бы меня".

Афганцы, которых эвакуировали из страны самолетами бундесвера

Афганцы, которых эвакуировали из Кабула самолетами бундесвера

Сейчас Абдул Джафар в безопасности. Он находится в Гамбурге, за 7 тысяч километров от Кабула. На основании того, чем он занимался, и потому, что его имя достаточно известно, Джафар очень быстро оказался в списке тех 7 пассажиров, которых первым рейсом бундесвера эвакуировали в Германию. После того, как Джафар прибыл в Гамбург, он снова пытается помочь людям, оставшимся в его родной стране. Через социальные сети организовывает помощь. Кроме того, он поддерживает контакт со своими сотрудниками, которые еще в Афганистане. И очень беспокоится о них: "Пока я ничего не смог для них сделать".

Хочет ли афганец остаться в Германии? На этот вопрос у Абдул Джафара сейчас нет ответа. Ему нужно время, чтобы обо всем подумать: "Я пока еще не до конца понял, что произошло. Это было так быстро, пока я чувствую себя просто потерянным".

Жизнь в страхе

В то время как Джафар находится в безопасности, Фархад живет как будто в страшном сне. С момента прихода талибов в Кабул его жена не показывается из дома. Чтобы купить продукты, на улицу выходит только он сам. Каждый месяц его немецкие друзья отправляли Фархаду немного денег через Western Union. Примерно 20 евро у него еще осталось. А что будет дальше, Фархад не знает. Выходить на улицу сейчас опасно. Кроме продуктовых магазинов, в городе почти все закрыто. На улицах почти никого не видно. Детей нет вообще, женщины - только в сопровождении мужчин. "И повсюду вооруженные люди", - пишет в чате Фархад.

"Талибы останавливают людей на улицах и спрашивают, кто, откуда, чем занимаешься. Работал ли на местные силы безопасности или на солдат НАТО?", - описывает положение Фархад. В таком случае он называет другое имя и говорит, что вышел купить еды: "Ты должен врать, чтобы спасти свою жизнь". К счастью, до сих пор никто не просил его показать документы.

Несколько раз Фархад брал с собой сына. Ребенок плакал и хотел на свежий воздух. Чтобы сын не испугался талибов, которые повсюду в городе, Фархад объяснил ему, что бородатые вооруженные мужчины - своего рода полицейские в городе. Еще одна ложь во спасение. Но ему придется делать это еще не один раз. Ведь пока бежать из Кабула у Фархада и его семьи нет никаких шансов.

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    Автор: Марина Барановская


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