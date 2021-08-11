ФРГ приостанавливает высылку афганцев на родину из-за наступления талибов

В связи с наступлением боевиков террористического движения "Талибан" Германия приостанавливает высылку граждан Афганистана в эту страну. Как сообщили в министерстве внутренних дел ФРГ в среду, 11 августа, соответствующее решение принял глава ведомства Хорст Зеехофер (Horst Seehofer).

"Как только ситуация позволит, депортация преступников и представляющих опасность лиц в Афганистан возобновится", - подчеркнул Зеехофер.

Депортацию приостановили и Нидерланды

В начале минувшей недели депортационный рейс из Мюнхена с шестью афганцами на борту был отменен из-за двойного теракта в Кабуле. К решению приостановить депортации присоединились и Нидерланды.

Как уточнили в МВД ФРГ, с начала года в Афганистан были выдворены 167 человек.

На настоящий момент предписания покинуть Германию получили почти 30 тысяч афганцев, у большинства из них не были удовлетворены прошения о предоставлении убежища.

Госминистр ожидает приток беженцев в Германию

По мнению государственного министра в МИД ФРГ Нильса Аннена (Niels Annen), в связи с эскалацией насилия в Афганистане Европу и Германию ожидает увеличение числа беженцев из этого региона.

"Наивно полагать, что продвижение талибов и насилие в охваченном войной регионе не будет иметь последствий для миграционной политики", - сказал он в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое те публикуют 12 августа. "Мы также почувствуем последствия в Германии, пусть и не в ближайшие недели", - добавил Нильс Аннен.

11 августа стало известно о захвате исламистами административного центра девятой провинции в Афганистане. Газета The Washington Post со ссылкой на источники в американских спецслужбах передала, что в связи с быстрым продвижением боевиков террористического движения "Талибан" в Афганистане, столица страны Кабул может быть взята ими под контроль гораздо раньше, чем изначально предполагал Вашингтон.

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