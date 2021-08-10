Немецкий политик: НАТО должна была остаться в Афганистане

Силы НАТО "должны были остаться" в Афганистане, чтобы обеспечить там мир и "дать обществу шанс научиться демократии". Такое мнение в беседе с DW высказал Патрик Зенсбург (Patrick Sensburg), председатель Союза немецких резервистов и депутат бундестага от правящего Христианско-демократического союза (ХДС). Комментарий политика последовал на фоне дальнейшего продвижения террористического движения "Талибан" в Афганистане. Представитель ЕС во вторник, 10 августа, заявил, что, по оценкам Брюсселя, боевики контролируют уже 65 проц территории этой страны.

Зенсбург назвал маловероятным возвращение солдат бундесвера в Афганистан. "Думаю, пришло время для дипломатии, для разговора о помощи, о поддержке правительства, районов, которые пытаются создать демократические структуры", - отметил он.

Патрик Зенсбург уверен, что помощь должна предоставляться "гражданским организациям" с тем, чтобы они могли продолжать свою работу в Афганистане. Он добавил, что было "тяжело наблюдать" за тем, как боевики захватывают Кундуз на севере страны, где ранее находился лагерь германских военнослужащих.

Представитель ЕС: Необходимо предотвратить гражданскую войну

Между тем, как сообщил представитель ЕС агентству Reuters, административные центры 11 из 34 афганских провинций захвачены или же находятся под непосредственной угрозой перехода под контроль террористического движения "Талибан". Кроме того, боевики пытаются отрезать столицу страны - Кабул - от поддержки с севера. В Брюсселе уверены, что необходимо предотвратить гражданскую войну в Афганистане. Она может привести к "массовому потоку миграции" или к резкому увеличению притока наркотиков, предупредил представитель ЕС.

Завершение 20-летнего присутствия

В декабре 2014 года Североатлантический альянс завершил 13-летнюю военную операцию в стране и с 1 января 2015 года начал миссию "Решительная поддержка", направленную на обучение афганских правительственных войск. В апреле альянс сообщил о начале вывода из Исламской Республики сил, участвующих в этой миссии. Бундесвер отозвал последних солдат из Афганистана в конце июня.

Подводя итоги продолжавшейся около 20 лет миссии бундесвера в Гиндукуше, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила, что бундесвер свои задачи в Афганистане выполнил. При этом министр назвала ошибкой попытки иностранных государств создать у афганцев неверное представление о целях их миссии. По ее словам, ошибочным было бы впечатление о возможности быстрого создания в Афганистане государства по европейскому образцу.

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