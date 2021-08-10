Немецкий политик: НАТО должна была остаться в Афганистане

Силы НАТО "должны были остаться" в Афганистане, чтобы обеспечить там мир и "дать обществу шанс научиться демократии". Такое мнение в беседе с DW высказал Патрик Зенсбург (Patrick Sensburg), председатель Союза немецких резервистов и депутат бундестага от правящего Христианско-демократического союза (ХДС). Комментарий политика последовал на фоне дальнейшего продвижения террористического движения "Талибан" в Афганистане. Представитель ЕС во вторник, 10 августа, заявил, что, по оценкам Брюсселя, боевики контролируют уже 65 проц территории этой страны.
Зенсбург назвал маловероятным возвращение солдат бундесвера в Афганистан. "Думаю, пришло время для дипломатии, для разговора о помощи, о поддержке правительства, районов, которые пытаются создать демократические структуры", - отметил он.
Патрик Зенсбург уверен, что помощь должна предоставляться "гражданским организациям" с тем, чтобы они могли продолжать свою работу в Афганистане. Он добавил, что было "тяжело наблюдать" за тем, как боевики захватывают Кундуз на севере страны, где ранее находился лагерь германских военнослужащих.
Представитель ЕС: Необходимо предотвратить гражданскую войну
Между тем, как сообщил представитель ЕС агентству Reuters, административные центры 11 из 34 афганских провинций захвачены или же находятся под непосредственной угрозой перехода под контроль террористического движения "Талибан". Кроме того, боевики пытаются отрезать столицу страны - Кабул - от поддержки с севера. В Брюсселе уверены, что необходимо предотвратить гражданскую войну в Афганистане. Она может привести к "массовому потоку миграции" или к резкому увеличению притока наркотиков, предупредил представитель ЕС.
Завершение 20-летнего присутствия
В декабре 2014 года Североатлантический альянс завершил 13-летнюю военную операцию в стране и с 1 января 2015 года начал миссию "Решительная поддержка", направленную на обучение афганских правительственных войск. В апреле альянс сообщил о начале вывода из Исламской Республики сил, участвующих в этой миссии. Бундесвер отозвал последних солдат из Афганистана в конце июня.
Подводя итоги продолжавшейся около 20 лет миссии бундесвера в Гиндукуше, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила, что бундесвер свои задачи в Афганистане выполнил. При этом министр назвала ошибкой попытки иностранных государств создать у афганцев неверное представление о целях их миссии. По ее словам, ошибочным было бы впечатление о возможности быстрого создания в Афганистане государства по европейскому образцу.
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Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Первая военная миссия вне Европы
11 января 2002 года первые 70 немецких военнослужащих прибыли в Кабул. Так началась первая неевропейская боевая операция бундесвера. В самый разгар миссии ISAF в Афганистане базировались до 5350 служащих бундесвера. Германия предоставила третий по численности после США и Великобритании военный контингент в состав международных сил ISAF.
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Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Первые жертвы
В результате взрыва в Кабуле 6 марта 2002 года погибли двое немецких и трое датских солдат, пытавшиеся обезвредить ракетный снаряд. За годы миссии ISAF в Афганистане жизни потеряли 55 военнослужащих бундесвера.
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Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
"Защитить безопасность Германии на Гиндукуше"
26 июля 2002 года министр обороны ФРГ Петер Штрук (Peter Struck) прилетел на базу бундесвера в Афганистане. На критику немецкого военного присутствия в этой стране политик ответил фразой, которую потом охотно цитировали журналисты: "Безопасность Федеративной Республики Германия защищают и на Гиндукуше".
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Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Ответственность за север Афганистана
Бундесвер был задействован в относительно спокойном регионе на севере страны. Тем самым удалось смягчить критику в самой Германии и одновременно исполнить ожидания в мире, связанные с участием бундесвера в миссии ISAF. С октября 2003 года немецкие солдаты базировались в провинции Кундуз. В 2006 году Германия взяла на себя главную ответственность за стабильность на севере Афганистана.
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Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Конкретная помощь населению
Германия первой из стран НАТО направила специалистов в региональные команды по восстановлению инфраструктуры в Афганистане (PRT). Восстановление гражданских структур и вооруженное обеспечение безопасности понимались как две стороны одной медали. Германия будет оказывать финансовую помощь в деле восстановления Афганистана и после 2014 года.
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Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Подготовка сотрудников афганских сил безопасности
Германия взяла на себя ведущую роль и в подготовке сотрудников афганских сил безопасности. В четырех центрах, расположенных в разных частях Афганистана, прошли обучение более 60 тысяч полицейских и солдат. Правительство ФРГ предоставило на эти цели 380 миллионов евро.
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Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Черный день
4 сентября 2009 года немецкий полковник Георг Кляйн (Georg Klein) затребовал авиаудар НАТО по двум похищенным талибами бензовозам в провинции Кундуз. В результате погибло более 90 мирных жителей, в том числе дети. Расследование в Германии по подозрению в совершении полковником Кляйном военного преступления было прекращено.
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Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Неосторожные высказывания федерального президента
22 мая 2010 года президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) обрушил на себя шквал критики в Германии высказыванием, сделанным в самолете на обратном пути из Афганистана. Он обосновал участие бундесвера в миссии ISAF, в том числе, экономическими интересами Германии. Вскоре после этого заявления Кёлер ушел в отставку.
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Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Постепенный вывод войск
До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.
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Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Угроза безопасности
При передаче военной базы в Кундузе афганцам офицеры НАТО заявили, что оставляют регион, в котором восстановлен мир, охраняемый афганскими военными. Но кровавые теракты в Афганистане не прекращаются. Прежде всего, жители северных регионов беспокоятся о своей безопасности.
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Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Последний оплот - военная база "Мармоль"
База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.
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Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF
Решительная поддержка
За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.
Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова