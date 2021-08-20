Афганистан при талибах. Грозит ли Германии новый наплыв беженцев?

Немецкие Люфтваффе продолжают операцию по эвакуации из Кабула гражданского персонала. Самолеты А400М, как челноки, летают из афганской столицы в Ташкент, где пассажиров пересаживают на гражданские чартеры и отправляют в Германию. По сообщению Минобороны ФРГ, к утру пятницы, 20 августа, таким образом были эвакуированы 1649 человек.

Граждан Германии среди них немного. Большинство немцев, работавших в Афганистане, и члены их семей уже на родине. Теперь вывозят и афганцев, помогавших бундесверу и другим немецкие ведомствам и организациям, - их жизнь по этой причине оказалась под угрозой. На этом фоне в самой Германии возникли опасения: как бы не повторились события 2015-2016 годов, когда сюда хлынул поток беженцев из охваченной гражданской войной Сирии.

По данным опроса, только что проведенного социологическим институтом Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine, почти две трети немцев - 62,9 процента - опасаются повторения миграционного кризиса 2015 года в афганском варианте.

Каких афганцев эвакуируют из Кабула в Германию в первую очередь

На самом деле речь о беженцах пока вообще не идет. Граждане Афганистана из числа местного персонала немецких ведомств и организаций - переводчики, водители, консультанты, техники и так далее - вообще ими не считаются.

Немецкий А400М

Еще весной в Берлине был составлен межведомственный список афганцев (в нем примерно 2500 имен), которым было предложено пройти соответствующую процедуру, получить в немецком посольстве в Кабуле визу и вылететь в Германию. Такой возможностью еще за несколько недель до наступления талибов на Кабул воспользовались около 1900 человек. Большинство из них сами купили билеты на самолет, а тем, у кого денег не оказалось, билеты оплатили немцы. По прибытии в Германию их распределяют по различным федеральным землям.

Когда по мере продвижения талибов к Кабулу ситуация в Афганистане стала становится день ото дня все более угрожающей, необходимость получения немецкой визы на месте решено было отменить, а всю процедуру значительно упростить - визу афганцы из этого списка могли и могут до сих пор получить уже по прибытии в Германию.

"Такова наша большая моральная ответственность"

"Не вызывает ни малейших сомнений, что занятые из числа местного населения и члены их семей должны иметь возможность прибыть в Германию, такова наша большая моральная ответственность", - заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) на специально созванной пресс-конференции вечером в четверг, 19 августа.

На борту А400М

Чтобы попасть на борт очередного челнока-А400М, а потом вылететь из Ташкента в ФРГ, им достаточно предъявить любое удостоверение личности, по которому можно сличить имя с внесенным в список. Никаких документов, подтверждающих факт их работы на какую-нибудь немецкую организацию, не требуется. А по прибытии в Германию они получают вид на жительство в стране - не как беженцы, а по гуманитарным соображениям, объяснил на правительственной пресс-конференции в Берлине представитель немецкого МВД Марек Веде (Marek Wede).

После стремительного и неожиданного для всех захвата талибами Кабула в Берлине было принято решение расширить список афганцев, имеющих право на эвакуацию в Германию. "Наша главная цель, - подчеркнула канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), - предоставить жизненную перспективу тем, кто непосредственно нам помогали". И не только им.

В немецких списках на эвакуацию тысячи афганцев

Источники, близкие к правительству Германии, говорят о включении в список на эвакуацию также некоторых афганских правозащитников, адвокатов, журналистов, деятелей культуры, общественных и гражданских активистов, лидеров феминистского движения, ученых… В Берлине в этой связи называют цифру в районе 10 тысяч человек, которые получат такой же статус, как и лица, трудившиеся за немецкую зарплату.

Военнослужащие бундесвера с афганскими переводчиками (фото из архива)

К их числу могут относиться также афганцы, работавшие не напрямую на немецкие структуры, а на местные афганские фирмы, с которыми бундесвер или другие ведомства ФРГ заключали договоры субподряда. Но, признает пресс-секретарь Минобороны Германии капитан первого ранга Давид Хельмбольд (David Helmbold), "определить круг таких лиц не так просто".

Среди сотрудников афганских фирм-партнеров бундесвера были люди, которые имели непосредственное отношение к немецкому контингенту и регулярно бывали в расположении солдат. Но есть и такие, говорит Хельмбольд, которые были заняты на этих фирмах, но не имели к военнослужащим бундесвера вообще никакого отношения.

Поэтому и в немецком МВД принято решение не включить в список эвакуируемых из Кабула лиц автоматически всех, кто числился в штате афганских фирм, сотрудничавших с немецкими инстанциями. Каждый отдельных случай рассматривается индивидуально. Но кто сейчас уже находится в этом расширенном списке и сколько именно в нем имен, немецкое правительство не афиширует.

Во-первых, потому, указал пресс-секретарь МИД ФРГ Кристофер Бургер (Christofer Burger), что этот список постоянно дополняется. А, во-вторых, в целях безопасности самих афганцев, ведь даже указание на профессию человека, имеющего право на эвакуацию, подвергает его дополнительному риску.

Ходатайства афганских беженцев рассматриваются в общем порядке

Афганские же беженцы - совсем другая тема, к проблеме эвакуации местного персонала из Кабула никакого отношения не имеющая. Афганцы и раньше, до захвата власти в стране талибами, окольными путями прибывали в Германию и обращались к немецким властям с просьбой о предоставлении убежища. Они занимают второе место после сирийцев по числу таких обращений. До самого последнего времени большинство ходатайств афганцев (примерно 60 процентов) отклонялось, и многих - в первую очередь правонарушителей - депортировали обратно.

До последнего времени афганцев, которым было отказано в убежище, депортировали из ФРГ домой

В свете последних событий в первых числах августа эта практика была прекращена, но никаких особых привилегий в Германии беженцы из Афганистана, как в свое время сирийцы, пока не получили. И никакой специальной программы по приему афганских беженцев не существует. Как и раньше, пояснил Марек Веде из немецкого МВД, они на общих основаниях, "также как и граждане любой другой страны, могут ходатайствовать о предоставлении убежища, и их заявления будут рассматриваться в соответствие с законом". Никаких квот на этот счет, верхних или нижних пределов нет, добавил он.

Вместе с тем в Берлине, конечно, понимают, что поток беженцев из Афганистана будет расти. Их уже в конце 2020 года, по оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), было 2,6 миллиона, в том числе 1,4 миллиона в Пакистане, около 800 тысяч в Иране, почти 130 тысяч в Турции. Некоторые эксперты считают, что в обозримом будущем число афганских беженцев увеличится, как минимум, на 300 тысяч и, как максимум, на 5 миллионов человек.

Германия будет помогать афганским беженцам на месте

Официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) на правительственной пресс-конференции в среду, 18 августа, рассказал, что Ангела Меркель уже обсуждала по телефону тему афганских беженцев и с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, и с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, и с эмиром Катара Аль Тани.

"В том случае, который пока не наступил, если возникнет большой поток беженцев (из Афганистана. - Ред.) в соседние страны, мировое сообщество должно будет действовать оперативно и без бюрократии, - заявил Зайберт. - В UNHCR знают, что на Германию при этом можно положиться". Но речь в данном случае вовсе не идет о повторении ситуации 2015 года, когда Германия в одностороннем порядке открыла свои границы для сотен тысяч главным образом сирийских беженцев и в какой-то момент утратила контроль за притоком мигрантов.

"Мы окажем помощь затронутым странам (соседям Афганистана. - Ред.), а также благотворительным организациям на местах. Мы хотим, чтобы беженцы получали необходимую помощь на месте", - констатировал Марек Веде из немецкого МВД. А министр Зеехофер день спустя добавил: "Мы хотим помогать (беженцам. - Ред.) в самом Афганистане и поэтому мы высоко ценим тот факт, что UNHCR остается в Афганистане, ведь внутри самой страны тоже очень много внутренних беженцев".

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