 Афганистан при талибах. Грозит ли Германии новый наплыв беженцев? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 20.08.2021

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Германия

Афганистан при талибах. Грозит ли Германии новый наплыв беженцев?

Немецкие военно-транспортные А400М эвакуируют из занятого талибами Кабула не только граждан ФРГ и других западных стран, но и афганцев. Некоторые в Германии опасаются очередного наплыва беженцев.

Эвакуированные бундесвером из Кабула

Эвакуированные бундесвером из Кабула

Немецкие Люфтваффе продолжают операцию по эвакуации из Кабула гражданского персонала. Самолеты А400М, как челноки, летают из афганской столицы в Ташкент, где пассажиров пересаживают на гражданские чартеры и отправляют в Германию. По сообщению Минобороны ФРГ, к утру пятницы, 20 августа, таким образом были эвакуированы 1649 человек.

Граждан Германии среди них немного. Большинство немцев, работавших в Афганистане, и члены их семей уже на родине. Теперь вывозят и афганцев, помогавших бундесверу и другим немецкие ведомствам и организациям, - их жизнь по этой причине оказалась под угрозой. На этом фоне в самой Германии возникли опасения: как бы не повторились события 2015-2016 годов, когда сюда хлынул поток беженцев из охваченной гражданской войной Сирии.

По данным опроса, только что проведенного социологическим институтом Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine, почти две трети немцев - 62,9 процента - опасаются повторения миграционного кризиса 2015 года в афганском варианте.

Каких афганцев эвакуируют из Кабула в Германию в первую очередь

На самом деле речь о беженцах пока вообще не идет. Граждане Афганистана из числа местного персонала немецких ведомств и организаций - переводчики, водители, консультанты, техники и так далее - вообще ими не считаются.

Немецкий А400М

Немецкий А400М

Еще весной в Берлине был составлен межведомственный список афганцев (в нем примерно 2500 имен), которым было предложено пройти соответствующую процедуру, получить в немецком посольстве в Кабуле визу и вылететь в Германию. Такой возможностью еще за несколько недель до наступления талибов на Кабул воспользовались около 1900 человек. Большинство из них сами купили билеты на самолет, а тем, у кого денег не оказалось, билеты оплатили немцы. По прибытии в Германию их распределяют по различным федеральным землям.

Когда по мере продвижения талибов к Кабулу ситуация в Афганистане стала становится день ото дня все более угрожающей, необходимость получения немецкой визы на месте решено было отменить, а всю процедуру значительно упростить - визу афганцы из этого списка могли и могут до сих пор получить уже по прибытии в Германию.

"Такова наша большая моральная ответственность"

"Не вызывает ни малейших сомнений, что занятые из числа местного населения и члены их семей должны иметь возможность прибыть в Германию, такова наша большая моральная ответственность", - заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) на специально созванной пресс-конференции вечером в четверг, 19 августа.

На борту А400М

На борту А400М

Чтобы попасть на борт очередного челнока-А400М, а потом вылететь из Ташкента в ФРГ, им достаточно предъявить любое удостоверение личности, по которому можно сличить имя с внесенным в список. Никаких документов, подтверждающих факт их работы на какую-нибудь немецкую организацию, не требуется. А по прибытии в Германию они получают вид на жительство в стране - не как беженцы, а по гуманитарным соображениям, объяснил на правительственной пресс-конференции в Берлине представитель немецкого МВД Марек Веде (Marek Wede).

После стремительного и неожиданного для всех захвата талибами Кабула в Берлине было принято решение расширить список афганцев, имеющих право на эвакуацию в Германию. "Наша главная цель, - подчеркнула канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), - предоставить жизненную перспективу тем, кто непосредственно нам помогали". И не только им.

В немецких списках на эвакуацию тысячи афганцев

Источники, близкие к правительству Германии, говорят о включении в список на эвакуацию также некоторых афганских правозащитников, адвокатов, журналистов, деятелей культуры, общественных и гражданских активистов, лидеров феминистского движения, ученых… В Берлине в этой связи называют цифру в районе 10 тысяч человек, которые получат такой же статус, как и лица, трудившиеся за немецкую зарплату.

Военнослужащие бундесвера с афганскими переводчиками (фото из архива)

Военнослужащие бундесвера с афганскими переводчиками (фото из архива)

К их числу могут относиться также афганцы, работавшие не напрямую на немецкие структуры, а на местные афганские фирмы, с которыми бундесвер или другие ведомства ФРГ заключали договоры субподряда. Но, признает пресс-секретарь Минобороны Германии капитан первого ранга Давид Хельмбольд (David Helmbold), "определить круг таких лиц не так просто".

Среди сотрудников афганских фирм-партнеров бундесвера были люди, которые имели непосредственное отношение к немецкому контингенту и регулярно бывали в расположении солдат. Но есть и такие, говорит Хельмбольд, которые были заняты на этих фирмах, но не имели к военнослужащим бундесвера вообще никакого отношения.

Поэтому и в немецком МВД принято решение не включить в список эвакуируемых из Кабула лиц автоматически всех, кто числился в штате афганских фирм, сотрудничавших с немецкими инстанциями. Каждый отдельных случай рассматривается индивидуально. Но кто сейчас уже находится в этом расширенном списке и сколько именно в нем имен, немецкое правительство не афиширует.

Во-первых, потому, указал пресс-секретарь МИД ФРГ Кристофер Бургер (Christofer Burger), что этот список постоянно дополняется. А, во-вторых, в целях безопасности самих афганцев, ведь даже указание на профессию человека, имеющего право на эвакуацию, подвергает его дополнительному риску.

Ходатайства афганских беженцев рассматриваются в общем порядке

Афганские же беженцы - совсем другая тема, к проблеме эвакуации местного персонала из Кабула никакого отношения не имеющая. Афганцы и раньше, до захвата власти в стране талибами, окольными путями прибывали в Германию и обращались к немецким властям с просьбой о предоставлении убежища. Они занимают второе место после сирийцев по числу таких обращений. До самого последнего времени большинство ходатайств афганцев (примерно 60 процентов) отклонялось, и многих - в первую очередь правонарушителей - депортировали обратно.

Депортируемого афганца полицейские ведут по трапу в самолет

До последнего времени афганцев, которым было отказано в убежище, депортировали из ФРГ домой

В свете последних событий в первых числах августа эта практика была прекращена, но никаких особых привилегий в Германии беженцы из Афганистана, как в свое время сирийцы, пока не получили. И никакой специальной программы по приему афганских беженцев не существует. Как и раньше, пояснил Марек Веде из немецкого МВД, они на общих основаниях, "также как и граждане любой другой страны, могут ходатайствовать о предоставлении убежища, и их заявления будут рассматриваться в соответствие с законом". Никаких квот на этот счет, верхних или нижних пределов нет, добавил он.

Вместе с тем в Берлине, конечно, понимают, что поток беженцев из Афганистана будет расти. Их уже в конце 2020 года, по оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), было 2,6 миллиона, в том числе 1,4 миллиона в Пакистане, около 800 тысяч в Иране, почти 130 тысяч в Турции. Некоторые эксперты считают, что в обозримом будущем число афганских беженцев увеличится, как минимум, на 300 тысяч и, как максимум, на 5 миллионов человек.

Германия будет помогать афганским беженцам на месте

Официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) на правительственной пресс-конференции в среду, 18 августа, рассказал, что Ангела Меркель уже обсуждала по телефону тему афганских беженцев и с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, и с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, и с эмиром Катара Аль Тани.

"В том случае, который пока не наступил, если возникнет большой поток беженцев (из Афганистана. - Ред.) в соседние страны, мировое сообщество должно будет действовать оперативно и без бюрократии, - заявил Зайберт.  - В UNHCR знают, что на Германию при этом можно положиться". Но речь в данном случае вовсе не идет о повторении ситуации 2015 года, когда Германия в одностороннем порядке открыла свои границы для сотен тысяч главным образом сирийских беженцев и в какой-то момент утратила контроль за притоком мигрантов.

"Мы окажем помощь затронутым странам (соседям Афганистана. - Ред.), а также благотворительным организациям на местах. Мы хотим, чтобы беженцы получали необходимую помощь на месте", - констатировал Марек Веде из немецкого МВД. А министр Зеехофер день спустя добавил: "Мы хотим помогать (беженцам. - Ред.) в самом Афганистане и поэтому мы высоко ценим тот факт, что UNHCR остается в Афганистане, ведь внутри самой страны тоже очень много внутренних беженцев".

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    Автор: Марина Барановская


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