Комментарий: Афганистан под контролем талибов, РФ демонстрирует оптимизм

Афганистан полностью перешел под власть движения "Талибан" (радикальное исламское движение, запрещено в России). Президент Ашраф Гани покинул страну, а талибы заявляют о создании Исламского эмирата. США контролируют аэропорт Кабула и эвакуируют кого успеют. Российское же посольство охраняют талибы, Москва демонстрирует осторожный оптимизм. В чем выгоды Кремля и где для него главная опасность?
"Талибан" не изменился
Представители "Талибана" заявляют, что пересмотрели свои радикальные взгляды 20-летней давности. Исламисты якобы хотят шариатское правосудие, но строго на судебной основе, намерены ограничить права женщин, но сохранить школы, и, наконец, готовы амнистировать сторонников светского правительства страны.
Иван Преображенский
Между тем правдивость этих заявлений стоит оценивать по стремлению "светских" афганцев покинуть страну. Паническое бегство тех, кто явно лучше, чем зарубежная пресса и аналитики, осведомлен о реальном положении дел на территориях, попавших под контроль "Талибана", свидетельствует о том, что талибы остались радикалами.
Однако для тех стран, чьи власти не боятся давления общественного мнения и прессы, это вряд ли будет играть большую роль. Не только США, пытавшиеся мирно уйти из Афганистана, но также и Китай с Россией давно ведут переговоры с талибами. Публично и там озвучиваются гуманитарные вопросы: о правах женщин, недопущении массовой резни, отказа "Талибана" от вторжения в Центральную Азию или поддержке живущих в Китае уйгуров.
О чем РФ договариваться с талибами
В реальности для Кремля достаточно последнего пункта - талибы не должны вылезать за границы их страны. Дальше можно сделать вид, что веришь в соблюдение прав женщин и начинать "взаимовыгодное сотрудничество". В Афганистане большие запасы разнообразных полезных ископаемых. Для России это и транзитный коридор в Индию. Для российских союзников в Центральной Азии - крупный торговый партнер.
Не забудем и про наркотрафик - основой доход многих влиятельных криминальных кланов в бывших советских республиках. Он и для самих талибов остается крупной статьей их бюджета. И не слышно, чтобы они сжигали лаборатории по производству наркотиков в занятых ими областях.
Так что, когда мы слышим о договороспособности талибов, не надо думать, что речь об их готовности соблюдать права человека. "Талибан" просто научился играть по правилам современных авторитарных режимов: обходиться без радикальных заявлений и публичных казней, имитировать заботу о правах граждан и торговать со всеми.
Центральная Азия в объятиях Кремля
Паника в Центальной Азии неподдельна. Регион отлично помнит, сколько было страхов относительно возможного военного вторжения исламистов из Афганистана 20 лет назад. Недаром лидеры пятерки центральноазитских стран срочно собирались в Турменистане 6 августа. И Москва этим пользуется.
Ни о каком ОДКБ после второй Карабахской войны речь всерьез не идет. Все понимают, что только прямое участие российских войск - это серьезная гарантия. Отсюда совместные учения рядом с афганскими границами.
Дальше может встать вопрос и о новых военных базах России. Влияние Кремля как главного гаранта безопасности в регионе неизбежно возрастет, в том числе, кстати, и потому, что китайские военные базы в Центральной Азии явно принимать не готовы, а американские или европейские - не рискнут из-за опасности разозлить Москву и Пекин.
Выходит, Кремль пока скорее в выигрыше, в рамках его видения окружающего мира. Влияние на Центральную Азию расширяется. В Афганистане, если закрыть глаза на возможную гуманитарную катастрофу, может открыться окно возможностей для экономического сотрудничества с новым режимом.
Исламская радикализация как вирус
Ошибка однако думать, что победа "Талибана" не создаст рисков для Кремля. Просто они проявятся позднее. Усиление его в Центральной Азии временное. Существующие там авторитарные или просто диктаторские режимы не пользуются широкой поддержкой населения. И успешная "талибанизация" Афганистана может стать образцом для подражания.
Успехи нового Исламского эмирата идеологически опаснее прямого военного вторжения талибов. Как вирус радикальные настроения расползутся по всему региону. В среднесрочной перспективе местные политические режимы могут стать вроде правительства в Кабуле двухнедельной давности. То есть исламисты будут контролировать страну, а власти сидеть на иностранных штыках в столицах.
Для России это будет означать необходимость воевать не с регулярными армиями, а с террористами-фанатиками и многомиллиардные вложения в устойчивость центральноазиатских режимов. Ну, а в случае провала этой политики, миллионы беженцев, которых не получится не принять.
Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский
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Автор: Марина Барановская