 Талибы захватили Афганистан: какое будущее ждет страну? (фотогалерея) | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 16.08.2021

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Мир

Талибы захватили Афганистан: какое будущее ждет страну? (фотогалерея)

Наступление талибов после вывода войск НАТО из Афганистана завершилось взятием Кабула. Многие страны эвакуируют своих граждан, афганцы пытаются спастись бегством. Об этом - фотогалерея DW.

  • Боевики Талибана в президентском дворце в Кабуле

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Кабул сдался талибам без боя

    Захватив один за другим все крупные города в Афганистане, боевики "Талибана" 15 августа взяли Кабул. Перед этим они заявили, что не будут штурмовать город и возьмут его "мирным путем". Глава МВД Афганистана объявил, что столица будет передана талибам мирно. Боевики группировки заняли президентский дворец в Кабуле для подготовки к смене власти.

  • Талибы после взятия Джалалабада

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Крупные города в руках талибов

    Двумя последними городами, которые талибы захватили перед взятием Кабула, августа, стали Джалалабад и Мазари-Шариф. Джалалабад сдался "Талибану" без боя, Мазари-Шариф, где были сосредоточены ключевые силы сопротивления талибам, тоже был взят практически без боя. Его быстрый захват стал неожиданностью и для Запада, и для афганского правительства. На снимке - талибы после взятия Джалалабада.

  • Президент Афганистана Ашраф Гани

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Президент Афганистана Гани бежал из страны

    Спустя несколько часов после захвата Кабула талибами, президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В своем "Фейсбуке" он написал, что уехал, "чтобы избежать кровопролития". По разным данным, Гани мог отправиться в Узбекистан, Таджикистан или Оман. В афганских соцсетях его называют трусом и возлагают вину за создание нынешней ситуации в стране.

  • На летном поле аэропорта Кабула 16 августа

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    В аэропорту Кабула люди в панике штурмуют самолеты

    После захвата Кабула боевиками "Талибана" в столице воцарился хаос: сотни людей в панике устремились в аэропорт в надежде покинуть страну. На видеозаписях и фотографиях, выложенных в соцсетях в понедельник, 16 августа, и накануне, видно, как люди карабкаются по винтовым лестницам, пытаясь залезть на самолеты. Согласно сообщениям, среди них даже те, у кого нет загранпаспортов.

  • Транспортные самолеты бундесвера перед отлетом в Афганистан

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Бундесвер спешно эвакуирует "нуждающихся в защите"

    Многие страны спешно эвакуируют сотрудников своих дипломатических представительств и нанятых на месте сотрудников дипмиссий вместе с семьями. По сообщению Минобороны ФРГ, в Кабул вылетели транспортные самолеты бундесвера, чтобы "доставить из Афганистана в безопасное место нуждающихся в защите". На снимке - самолеты перед отлетом в Афганистан с аэродрома Вунсторф близ Ганновера 15 августа.

  • Военнослужащие 16-й воздушно-десантной бригады ВВС Великобритании

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Британцев из Афганистана эвакуируют военные

    Для помощи в эвакуации британских граждан из Афганистана в страну прибыли 600 военных 16-й воздушно-десантной бригады ВВС Великобритании.

  • Талибы на захваченном КПП перед въездом в Кундуз

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Стремительное наступление "Талибана" по всей стране

    Прогноз, что вывод иностранных войск из Афганистана послужит толчком к попытке "Талибана" захватить власть, оказался верным. Военные столкновения между талибами и афганскими силами безопасности вспыхнули по всей стране. Бои шли в большинстве регионов, в том числе, с применением тяжелого вооружения. На снимке - талибы на КПП перед въездом в город Кундуз.

  • Разрушенные здания в Кундузе

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Захват Кундуза талибами - потеря для правительственных сил

    "Талибан" захватил Кундуз - ключевой город на севере страны, считающийся воротами в северные провинции Афганистана - 8 августа. Потеря Кундуза стала огромным ударом для афганских сил безопасности. Все административные здания в городе перешли под контроль талибов, в том числе - офис губернатора и штаб-квартира полиции. Большая часть городской инфраструктуры во время боев была разрушена.

  • Разрушенное здание в городе Лашкаргахе

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Талибы оставляют за собой руины

    Талибы продвигались с севера на юг страны, часто используя в качестве живого щита мирное население. На снимке - город Лашкаргах к югу от столицы страны: в результате авиаудара здесь уничтожены больница и школа.

  • Семья афганцев спасается бегством из Герата на мотоцикле

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Опасаясь мести талибов

    Афганцы, сотрудничавшие с международными силами НАТО, особенно опасаются мести талибов. Наступление "Талибана" вынуждало их бежать вместе с семьями - иногда через линию фронта. Десятки стран призвали исламистов, захвативших власть в Афганистане, беспрепятственно выпустить из страны как иностранцев, так и афганцев. На снимке - семья спасается бегством из захваченного талибами города Герат.

  • Занятия в школе для девочек

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Что ждет женщин после прихода к власти талибов?

    "Талибан" собирается восстановить "Исламский эмират Афганистан" - так они называли находящуюся под их контролем страну с 1996 по 2001 годы. Крайне консервативные взгляды талибов внушают многим опасения, что с их приходом страна вновь вернется к жестким формам шариата, как это было в 1990-е годы. Многие опасаются, что талибы лишат гражданских прав в первую очередь женщин и детей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Уход США из Афганистана - спустя почти 20 лет пребывания в стране

    США приняли решение уйти из Афганистана спустя почти 20 лет после начала военной операции в этой стране. Джо Байден объявил, что вывод войск завершится к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вслед за США войска из Афганистана решили вывести и другие страны НАТО. По опросам общественного мнения, большинство жителей США и ФРГ поддержали уход из Афганистана.

  • Военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Правильным ли было решение США и НАТО уйти из Афганистана?

    Немало западных экспертов убеждены в том, что решение США и НАТО о выводе войск из Афганистана было преждевременным. В афганских правительственных войсках многие считают, что войска международной коалиции не должны были уходить из страны, оставив их один на один с исламистами. На снимке - военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

  • Флаг Талибана над резиденцией губернатора в городе Гани

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Провал миссии США и НАТО в Афганистане

    Молниеносный захват Афганистана талибами стал шоком для всего мира и свидетельством провала более чем 20-летней миссии США и НАТО, целью которой было построение в стране современного прозападного государства. Какое будущее ждет страну?

    Автор: Марина Барановская


  • Боевики Талибана в президентском дворце в Кабуле

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Кабул сдался талибам без боя

    Захватив один за другим все крупные города в Афганистане, боевики "Талибана" 15 августа взяли Кабул. Перед этим они заявили, что не будут штурмовать город и возьмут его "мирным путем". Глава МВД Афганистана объявил, что столица будет передана талибам мирно. Боевики группировки заняли президентский дворец в Кабуле для подготовки к смене власти.

  • Талибы после взятия Джалалабада

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Крупные города в руках талибов

    Двумя последними городами, которые талибы захватили перед взятием Кабула, августа, стали Джалалабад и Мазари-Шариф. Джалалабад сдался "Талибану" без боя, Мазари-Шариф, где были сосредоточены ключевые силы сопротивления талибам, тоже был взят практически без боя. Его быстрый захват стал неожиданностью и для Запада, и для афганского правительства. На снимке - талибы после взятия Джалалабада.

  • Президент Афганистана Ашраф Гани

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Президент Афганистана Гани бежал из страны

    Спустя несколько часов после захвата Кабула талибами, президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В своем "Фейсбуке" он написал, что уехал, "чтобы избежать кровопролития". По разным данным, Гани мог отправиться в Узбекистан, Таджикистан или Оман. В афганских соцсетях его называют трусом и возлагают вину за создание нынешней ситуации в стране.

  • На летном поле аэропорта Кабула 16 августа

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    В аэропорту Кабула люди в панике штурмуют самолеты

    После захвата Кабула боевиками "Талибана" в столице воцарился хаос: сотни людей в панике устремились в аэропорт в надежде покинуть страну. На видеозаписях и фотографиях, выложенных в соцсетях в понедельник, 16 августа, и накануне, видно, как люди карабкаются по винтовым лестницам, пытаясь залезть на самолеты. Согласно сообщениям, среди них даже те, у кого нет загранпаспортов.

  • Транспортные самолеты бундесвера перед отлетом в Афганистан

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Бундесвер спешно эвакуирует "нуждающихся в защите"

    Многие страны спешно эвакуируют сотрудников своих дипломатических представительств и нанятых на месте сотрудников дипмиссий вместе с семьями. По сообщению Минобороны ФРГ, в Кабул вылетели транспортные самолеты бундесвера, чтобы "доставить из Афганистана в безопасное место нуждающихся в защите". На снимке - самолеты перед отлетом в Афганистан с аэродрома Вунсторф близ Ганновера 15 августа.

  • Военнослужащие 16-й воздушно-десантной бригады ВВС Великобритании

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Британцев из Афганистана эвакуируют военные

    Для помощи в эвакуации британских граждан из Афганистана в страну прибыли 600 военных 16-й воздушно-десантной бригады ВВС Великобритании.

  • Талибы на захваченном КПП перед въездом в Кундуз

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Стремительное наступление "Талибана" по всей стране

    Прогноз, что вывод иностранных войск из Афганистана послужит толчком к попытке "Талибана" захватить власть, оказался верным. Военные столкновения между талибами и афганскими силами безопасности вспыхнули по всей стране. Бои шли в большинстве регионов, в том числе, с применением тяжелого вооружения. На снимке - талибы на КПП перед въездом в город Кундуз.

  • Разрушенные здания в Кундузе

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Захват Кундуза талибами - потеря для правительственных сил

    "Талибан" захватил Кундуз - ключевой город на севере страны, считающийся воротами в северные провинции Афганистана - 8 августа. Потеря Кундуза стала огромным ударом для афганских сил безопасности. Все административные здания в городе перешли под контроль талибов, в том числе - офис губернатора и штаб-квартира полиции. Большая часть городской инфраструктуры во время боев была разрушена.

  • Разрушенное здание в городе Лашкаргахе

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Талибы оставляют за собой руины

    Талибы продвигались с севера на юг страны, часто используя в качестве живого щита мирное население. На снимке - город Лашкаргах к югу от столицы страны: в результате авиаудара здесь уничтожены больница и школа.

  • Семья афганцев спасается бегством из Герата на мотоцикле

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Опасаясь мести талибов

    Афганцы, сотрудничавшие с международными силами НАТО, особенно опасаются мести талибов. Наступление "Талибана" вынуждало их бежать вместе с семьями - иногда через линию фронта. Десятки стран призвали исламистов, захвативших власть в Афганистане, беспрепятственно выпустить из страны как иностранцев, так и афганцев. На снимке - семья спасается бегством из захваченного талибами города Герат.

  • Занятия в школе для девочек

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Что ждет женщин после прихода к власти талибов?

    "Талибан" собирается восстановить "Исламский эмират Афганистан" - так они называли находящуюся под их контролем страну с 1996 по 2001 годы. Крайне консервативные взгляды талибов внушают многим опасения, что с их приходом страна вновь вернется к жестким формам шариата, как это было в 1990-е годы. Многие опасаются, что талибы лишат гражданских прав в первую очередь женщин и детей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Уход США из Афганистана - спустя почти 20 лет пребывания в стране

    США приняли решение уйти из Афганистана спустя почти 20 лет после начала военной операции в этой стране. Джо Байден объявил, что вывод войск завершится к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вслед за США войска из Афганистана решили вывести и другие страны НАТО. По опросам общественного мнения, большинство жителей США и ФРГ поддержали уход из Афганистана.

  • Военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Правильным ли было решение США и НАТО уйти из Афганистана?

    Немало западных экспертов убеждены в том, что решение США и НАТО о выводе войск из Афганистана было преждевременным. В афганских правительственных войсках многие считают, что войска международной коалиции не должны были уходить из страны, оставив их один на один с исламистами. На снимке - военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

  • Флаг Талибана над резиденцией губернатора в городе Гани

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Провал миссии США и НАТО в Афганистане

    Молниеносный захват Афганистана талибами стал шоком для всего мира и свидетельством провала более чем 20-летней миссии США и НАТО, целью которой было построение в стране современного прозападного государства. Какое будущее ждет страну?

    Автор: Марина Барановская


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Талибы наступают: что будет с Афганистаном? (09.07.2021)

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Первая военная миссия вне Европы

    11 января 2002 года первые 70 немецких военнослужащих прибыли в Кабул. Так началась первая неевропейская боевая операция бундесвера. В самый разгар миссии ISAF в Афганистане базировались до 5350 служащих бундесвера. Германия предоставила третий по численности после США и Великобритании военный контингент в состав международных сил ISAF.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Первые жертвы

    В результате взрыва в Кабуле 6 марта 2002 года погибли двое немецких и трое датских солдат, пытавшиеся обезвредить ракетный снаряд. За годы миссии ISAF в Афганистане жизни потеряли 55 военнослужащих бундесвера.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    "Защитить безопасность Германии на Гиндукуше"

    26 июля 2002 года министр обороны ФРГ Петер Штрук (Peter Struck) прилетел на базу бундесвера в Афганистане. На критику немецкого военного присутствия в этой стране политик ответил фразой, которую потом охотно цитировали журналисты: "Безопасность Федеративной Республики Германия защищают и на Гиндукуше".

  • Afghanistan Übersetzer Bundeswehr

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Ответственность за север Афганистана

    Бундесвер был задействован в относительно спокойном регионе на севере страны. Тем самым удалось смягчить критику в самой Германии и одновременно исполнить ожидания в мире, связанные с участием бундесвера в миссии ISAF. С октября 2003 года немецкие солдаты базировались в провинции Кундуз. В 2006 году Германия взяла на себя главную ответственность за стабильность на севере Афганистана.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Конкретная помощь населению

    Германия первой из стран НАТО направила специалистов в региональные команды по восстановлению инфраструктуры в Афганистане (PRT). Восстановление гражданских структур и вооруженное обеспечение безопасности понимались как две стороны одной медали. Германия будет оказывать финансовую помощь в деле восстановления Афганистана и после 2014 года.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Подготовка сотрудников афганских сил безопасности

    Германия взяла на себя ведущую роль и в подготовке сотрудников афганских сил безопасности. В четырех центрах, расположенных в разных частях Афганистана, прошли обучение более 60 тысяч полицейских и солдат. Правительство ФРГ предоставило на эти цели 380 миллионов евро.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Черный день

    4 сентября 2009 года немецкий полковник Георг Кляйн (Georg Klein) затребовал авиаудар НАТО по двум похищенным талибами бензовозам в провинции Кундуз. В результате погибло более 90 мирных жителей, в том числе дети. Расследование в Германии по подозрению в совершении полковником Кляйном военного преступления было прекращено.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Неосторожные высказывания федерального президента

    22 мая 2010 года президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) обрушил на себя шквал критики в Германии высказыванием, сделанным в самолете на обратном пути из Афганистана. Он обосновал участие бундесвера в миссии ISAF, в том числе, экономическими интересами Германии. Вскоре после этого заявления Кёлер ушел в отставку.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Постепенный вывод войск

    До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Угроза безопасности

    При передаче военной базы в Кундузе афганцам офицеры НАТО заявили, что оставляют регион, в котором восстановлен мир, охраняемый афганскими военными. Но кровавые теракты в Афганистане не прекращаются. Прежде всего, жители северных регионов беспокоятся о своей безопасности.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Последний оплот - военная база "Мармоль"

    База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


Контекст

Немецкие СМИ: Запад еще заплатит за решение уйти из Афганистана

Большинство крупных СМИ ФРГ осуждают решение США и их партнеров по НАТО вывести войска из Афганистана. Они уверены: трагические последствия этого шага ощутит на себе и Европа, и весь мир.  

Глава МИД ФРГ: Германия не станет финансировать халифат в Афганистане

По мнению Хайко Маса, Афганистан без международной помощи нежизнеспособен. И талибы, уверен главы немецкого внешнеполитического ведомства, это тоже отчетливо понимают.  

Берлин призвал своих граждан срочно покинуть Афганистан

Посольство ФРГ предупреждает, что возможности оказания гражданам Германии консульской помощи "крайне ограничены". Талибы утверждают, что контролируют 9 из 34-х административных центров провинций Афганистана.  

В Афганистане талибы заявили о захвате девятого административного центра

Представитель "Талибана" заявил о захвате боевиками этого движения Файзабада, центра провинции Бадахшан, расположенной на северо-востоке Афганистана.  

Спецслужбы США предполагают скорый захват талибами Кабула

По оценке разведки США, город может быть захвачен уже через 30-90 дней после вывода американского военного контингента из Афганистана - гораздо раньше, чем предполагалось изначально.  

Афганистан: что говорят жители провинций, занятых талибами

Талибы продолжают наступление на Кабул. Мирные жители оказались в роли живого щита между исламистами и афганской армией. Многие афганцы обвиняют Запад в том, что их бросили на произвол судьбы.  

Немецкий политик: НАТО должна была остаться в Афганистане

По мнению депутата бундестага Зенсбурга, кризис в Афганистане необходимо разрешать дипломатическими методами. В ЕС призывают предотвратить гражданскую войну в этой стране.  

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Зачем Путину талибы и удастся ли предотвратить катастрофу в Афганистане (09.07.2021)  

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An Afghan civilian carry a wounded child to the hospital after he was injured during fighting between Taliban and government in Badghis province, northwest of Afghanistan, Wednesday, July,7 2021. From the early hours of Wednesday morning, battles have raged near the provincial police headquarters and a Qala-e-Naw army base, said Abdul Aziz beg, head of the provincial council in Badghis. (AP Photo/ Mirwis Omari)

Афганистан: что говорят жители провинций, занятых талибами 10.08.2021

Талибы продолжают наступление на Кабул. Мирные жители оказались в роли живого щита между исламистами и афганской армией. Многие афганцы обвиняют Запад в том, что их бросили на произвол судьбы.

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