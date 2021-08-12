Талибы захватили Афганистан: какое будущее ждет страну? (фотогалерея)

Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

В аэропорту Кабула люди в панике штурмуют самолеты

После захвата Кабула боевиками "Талибана" в столице воцарился хаос: сотни людей в панике устремились в аэропорт в надежде покинуть страну. На видеозаписях и фотографиях, выложенных в соцсетях в понедельник, 16 августа, и накануне, видно, как люди карабкаются по винтовым лестницам, пытаясь залезть на самолеты. Согласно сообщениям, среди них даже те, у кого нет загранпаспортов.