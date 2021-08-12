Глава МИД ФРГ: Германия не станет финансировать халифат в Афганистане

Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) заявил о возможном прекращении финансовой поддержки Афганистана, если радикальное движение "Талибан" попытается установить в этой стране халифат. "Мы даем 430 млн евро каждый год. Мы не дадим больше ни цента Афганистану, если талибы полностью захватят эту страну, введут законы шариата, и страна станет халифатом", - сказал Мас в четверг, 12 августа, в эфире общественно-правовой медиакомпании ZDF.

По мнению главы немецкого внешнеполитического ведомства, Афганистан без международной помощи нежизнеспособен. И талибы, уверен Мас, это тоже отчетливо понимают.

Талибы контролируют большую часть Афганистана

С момента принятия решения о выводе международных войск из Афганистан талибы захватили большую часть страны. В "Талибане" утверждают, что уже контролируют 9 из 34-х административных центров афганских провинций.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karenbauer) в интервью медиакомпании Deutschlandfunk назвала "наихудшим сценарием" оценки американских спецслужб, согласно которым талибы могут захватить Кабул в течение 90 денй. По ее словам, существуют различные сценарии, включая и тот, что талибы откажутся от штурма афганской столицы, придерживаясь некой иной стратегии. Впрочем, в настоящий момент, полагает она, трудно оценить какую линию поведения выберут талибы.

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