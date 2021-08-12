Берлин призвал своих граждан срочно покинуть Афганистан

В свете стремительного наступления боевиков радикального движения "Талибан" немецкое правительство вновь настоятельно призвало своих граждан к скорейшему выезду из Афганистана. Соответствующее сообщение опубликовало в четверг, 12 августа, посольство ФРГ в Кабуле в своем Twitter. Дипломатическое учреждение указало, что в данный момент, возможности оказания гражданам Германии консульской помощи "крайне ограничены".

В последние недели США, Великобритания и другие страны также призвали своих граждан срочно покинуть Афганистан, а Франция или Индия уже совершили репатриационные полеты, отмечает агентство dpa.

"Талибан" развивает наступление

С момента принятия решения о выводе международных войск из Афганистана талибы захватили большую часть страны. 12 августа движение заявило, что взяло под свой контроль город Газни - административный центр одноименной провинции на юго-востоке страны. Стратегически важный город находитсяменее чем в 150 км от Кабула.

Одновременно, по данным талибов, уличные бои начались в городе Таринкот - столице провинции Урузган в центральном Афганистане. Официальные власти страны пока эти сообщения не комментируют.

В "Талибане" утверждают, что уже контролируют более четверти административных центров (9 из 34-х) афганских провинций.

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