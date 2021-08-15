 СМИ сообщили о бегстве президента Афганистана Гани в Оман | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.08.2021

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Мир

СМИ сообщили о бегстве президента Афганистана Гани в Оман

Ряд СМИ сообщают о том, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал от талибов в Оман. Душанбе опроверг информацию, что самолет с Гани входил в воздушное пространство Таджикистана.

Изображение Ашрафа Гани на стене в кабульском аэропорту

Изображение Ашрафа Гани на стене в кабульском аэропорту

По неподтвержденным сведениям афганского посла в Таджикистане, бежавший с родины президент Афганистана Ашраф Гани направился в Оман. "Точной информации о местонахождении беглого президента нет. Но, по некоторым данным, он напрямую вылетел в Оман", - приводит агентство "Азия-Плюс" слова посла Афганистана в Душанбе Мухаммада Захира Агбара в понедельник, 16 августа.

Дипломат опроверг информацию, появившуюся накануне в СМИ, о том, что Гани прилетел в Таджикистан. Министерство иностранных дел Таджикистан также сообщило, что самолет с Ашрафом Гани не совершал посадку на территории страны и даже не входил в ее воздушное пространство.

Противоречивые данные СМИ о месте нахождения Гани

Ранее таджикская служба "Радио Свобода", радио "Озоди", сообщило со ссылкой на источники, близкие к властям Таджикистана, что Ашраф Гани улетел в Оман после непродолжительного ожидания в Душанбе.

В свою очередь дочь председателя Национального исламского движения Афганистана, маршала Абдурашида Дустума, Рохила Дустум написала 15 августа в соцсетях, что самолет Ашрафа Гани некоторое время кружился над Душанбе, после чего взял курс в сторону Омана.

Среди версий того, в какую страну направился афганский президент, назывался также Узбекистан. Однако посольство Афганистана в Ташкенте не смогло это подтвердить, сославшись на отсутствие у него данных о прибытии Гани в Узбекистан, передает местное издание UPL24.

Президент объяснил свое бегство стремлением избежать кровопролития

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в воскресенье, 15 августа, через несколько часов после того, как радикальное движение "Талибан" вошло в Кабул. Свое бегство он объяснил стремлением избежать кровопролития. Глава государства признал поражение официальных властей Афганистана, отметил, что ответственность "за защиту чести и собственности" соотечественников теперь лежит на талибах.

После захвата власти фактически во всей стране представитель "Талибана" сообщил, что движение намерено вскоре провозгласить Исламский Эмират Афганистан. Так называлось частично признанное государство под контролем талибов на территории Афганистана в 1996-2001 годах.

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    Автор: Марина Барановская


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