 Президент Афганистана объяснил причины бегства | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.08.2021

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Мир

Президент Афганистана объяснил причины бегства

Ашраф Гани заявил, что покинул Афганистан с целью избежать кровопролития. А премьер Великобритании Джонсон призвал союзные страны не признавать "Талибан" в одностороннем порядке.

Президент Афганистана Ашраф Гани в Кабуле

Ашраф Гани (фото из архива)

Президент Афганистана Ашраф Гани объяснил свое бегство из страны стремлением избежать кровопролития. "Талибан" ясно дал понять, что готов осуществить кровавое нападение на Кабул и его жителей. Я решил уехать, чтобы не допустить кровопролития", - написал глава государства в воскресенье, 15 августа, в соцсети Facebook.

Гани признал поражение официальных властей страны и отметил, что теперь именно талибы несут ответственность "за защиту чести и собственности" своих соотечественников. "Талибану" "предстоит новое историческое испытание" - "либо он сохранит имя и честь Афганистана", либо уступит дорогу иным силам, отметил афганский президент.

На момент публикации неизвестно, где именно за рубежом находится Гани, покинувший Афганистан ранее в этот же день. Среди возможных стран называют Узбекистан, Таджикистан и Оман.

Лондон призвал союзников к общей позиции по "Талибану"

Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерег западные страны от "преждевременного" и одностороннего признания "Талибана" в качестве легитимной власти в стране. Он отметил, что понимает всю сложность ситуации, однако указал союзникам Лондона на необходимость работать вместе и не признавать "Талибан" без общего согласования.

"Талибан" несколькими часами ранее фактически объявил о захвате власти в Афганистане. Кабул оказался окружен войсками движения. По некоторым данным, вооруженные талибы уже вступили в город. США и Великобритания эвакуируют своих граждан, сотрудники диппредставительства Германии вывезены в аэропорт Кабула, в ближайшие часы их начнут вывозить из страны.

Представитель "Талибана" сообщил, что движение намерено вскоре провозгласить Исламский Эмират Афганистан. Так называлось частично признанное государство под контролем талибов на территории Афганистана в 1996-2001 годах.

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    Автор: Марина Барановская


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