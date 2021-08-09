Комментарий: Еще есть время сохранить хрупкий прогресс в Афганистане

Новости из Афганистана стали трагическим символом провала 20-летнего активного военного присутствия в стране США и их союзников по НАТО, стоившего миллиарды долларов. Боевики "Талибана" усилили нападения на столицы районов и провинций по всей стране, что повлекло за собой жертвы среди мирных жителей и рост числа беженцев. Лишь за последние несколько дней столицы по меньшей мере трех провинций пали под ударами талибов.

Улицы Кундуза были охвачены пламенем после того, как талибы захватили город. Правительственные учреждения разгромлены, а местные жители бежали в другие районы страны, спасаясь от боевиков. Во многих других провинциях ситуация ничем не отличается. "Талибан" воспользовался беспомощностью афганских властей после вывода международных войск, начав массированное наступление по всей стране и взяв в осаду большинство городов. Почти все афганцы, которые были в состоянии бежать, в поисках безопасности покинули страну.

Как это могло произойти?

Складываюшаяся сейчас в Афганистане обстановка мало для кого стала неожиданностью. И менее всего - для тех афганцев, которые на протяжении долгого времени призывали НАТО не уходить из страны. Призывы афганских женщин, активистов гражданского общества и молодежи создать механизмы, с помощью которых "Талибан" можно было бы убедить придерживаться договоренностей, достигнутых на переговоров с США, были проигнорированы. Правительство Афганистана, в свою очередь, занималось внутренними политическими распрями и поэтому не могло контролировать ситуацию.

Масуд Сайфулла

Положение в стране радикально изменило заявление президента США Джо Байдена об окончательном выводе войск из Афганистана к сентябрю. Для боевиков "Талибана", которые, несмотря на присутствие вооруженных сил США и афганской армии, почти два десятилетия удерживали свои позиции, это стало радостной новостью. Группировка наконец-то могла начать войну с афганскими силами безопасности, которые больше не пользовались поддержкой авиации США и НАТО.

К тому же объявление о выводе войск - в сочетании с высоким уровнем коррупции в правительстве в Кабуле - снизило моральный дух афганской армии, которая не видели смысла рисковать своей жизнью, встав на пути у талибов.

Все стороны несут ответственность

После того как американские войска при поддержке союзников по НАТО и местных полевых командиров в начале 2000-х разгромили талибов, движение вскоре вновь возродилось. Затем "Талибан" объявил войну не только США и их союзникам, но и тем афганцам, которые работали на правительство или даже просто жили в больших городах.

Все те, кто поддерживал правительство и присутствие НАТО в Афганистане, в глазах талибов - враги. Группировка считает преступлением основные демократические права, такие как право голосовать, и принципиально выступают против того, чтобы женщин работали в правительстве или гуманитарных организациях.

За последние два десятилетия Афганистан добился значительного прогресса: миллионы девочек и мальчиков ходят в школы, тысячи мужчин и женщин получают высшее образование. Но этот прогресс крайне хрупок. С захватом новых провинций талибы могут закрыть школы для девочек и приказать женщинам оставаться дома. По словам очевидцев, группировка уже насаждает архаичное толкование ислама в недавно захваченных районах и городах.

Поэтому важно действовать сейчас и создать механизмы, которые заставят талибов отвечать за свои будущие действия.

Что нужно сделать?

Для США и их союзников, в том числе ФРГ, еще не поздно предпринять конкретные действия и исправить ситуацию. Хотя внутриполитическая ситуация во многих странах не позволяет им вновь ввести войска в Афганистан, США и Европа могли бы использовать свои рычаги влияния на Пакистан, чтобы заставить талибов немедленно прекратить огонь, и предоставить афганскому правительству ресурсы для помощи беженцам. Они должны сделать это.

Как только удастся достичь прекращения огня, все дипломатические усилия должны быть направлены на возобновление плодотворного мирного процесса в Афганистане. Международное сообщество также должно потребовать от "Талибана" прояснить свою позицию в отношении выборов и прав женщин.

Важно призвать к ответственности как талибов, так и афганское правительство и удостовериться в том, что гражданское население не будет расплачиваться за войну, которую начало не оно. Если не принять все эти меры, вскоре гражданская война в Афганистане превратится в человеческую трагедию, часть ответственности за которую будут нести США и их союзники по НАТО, в том числе и Германия.

Автор: Масуд Сайфулла, обозреватель DW

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