 Комментарий: Еще есть время сохранить хрупкий прогресс в Афганистане | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 13.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: Еще есть время сохранить хрупкий прогресс в Афганистане

Международное сообщество должно изменить свой курс в Афганистане и поддержать жителей страны, чтобы сохранить прогресс, достигнутый за последние 20 лет, и избежать еще большей трагедии, считает Масуд Сайфулла.

Афганские беженцы в Кабуле

Афганские беженцы в Кабуле

Новости из Афганистана стали трагическим символом провала 20-летнего активного военного присутствия в стране США и их союзников по НАТО, стоившего миллиарды долларов. Боевики "Талибана" усилили нападения на столицы районов и провинций по всей стране, что повлекло за собой жертвы среди мирных жителей и рост числа беженцев. Лишь за последние несколько дней столицы по меньшей мере трех провинций пали под ударами талибов.

Улицы Кундуза были охвачены пламенем после того, как талибы захватили город. Правительственные учреждения разгромлены, а местные жители бежали в другие районы страны, спасаясь от боевиков. Во многих других провинциях ситуация ничем не отличается. "Талибан" воспользовался беспомощностью афганских властей после вывода международных войск, начав массированное наступление по всей стране и взяв в осаду большинство городов. Почти все афганцы, которые были в состоянии бежать, в поисках безопасности покинули страну.

Как это могло произойти?

Складываюшаяся сейчас в Афганистане обстановка мало для кого стала неожиданностью. И менее всего - для тех афганцев, которые на протяжении долгого времени призывали НАТО не уходить из страны. Призывы афганских женщин, активистов гражданского общества и молодежи создать механизмы, с помощью которых "Талибан" можно было бы убедить придерживаться договоренностей, достигнутых на переговоров с США, были проигнорированы. Правительство Афганистана, в свою очередь, занималось внутренними политическими распрями и поэтому не могло контролировать ситуацию.

Масуд Сайфулла

Масуд Сайфулла

Положение в стране радикально изменило заявление президента США Джо Байдена об окончательном выводе войск из Афганистана к сентябрю. Для боевиков "Талибана", которые, несмотря на присутствие вооруженных сил США и афганской армии, почти два десятилетия удерживали свои позиции, это стало радостной новостью. Группировка наконец-то могла начать войну с афганскими силами безопасности, которые больше не пользовались поддержкой авиации США и НАТО.

К тому же объявление о выводе войск - в сочетании с высоким уровнем коррупции в правительстве в Кабуле - снизило моральный дух афганской армии, которая не видели смысла рисковать своей жизнью, встав на пути у талибов.

Все стороны несут ответственность

После того как американские войска при поддержке союзников по НАТО и местных полевых командиров в начале 2000-х разгромили талибов, движение вскоре вновь возродилось. Затем "Талибан" объявил войну не только США и их союзникам, но и тем афганцам, которые работали на правительство или даже просто жили в больших городах.

Все те, кто поддерживал правительство и присутствие НАТО в Афганистане, в глазах талибов - враги. Группировка считает преступлением основные демократические права, такие как право голосовать, и принципиально выступают против того, чтобы женщин работали в правительстве или гуманитарных организациях.

За последние два десятилетия Афганистан добился значительного прогресса: миллионы девочек и мальчиков ходят в школы, тысячи мужчин и женщин получают высшее образование. Но этот прогресс крайне хрупок. С захватом новых провинций талибы могут закрыть школы для девочек и приказать женщинам оставаться дома. По словам очевидцев, группировка уже насаждает архаичное толкование ислама в недавно захваченных районах и городах.

Поэтому важно действовать сейчас и создать механизмы, которые заставят талибов отвечать за свои будущие действия.

Что нужно сделать?

Для США и их союзников, в том числе ФРГ, еще не поздно предпринять конкретные действия и исправить ситуацию. Хотя внутриполитическая ситуация во многих странах не позволяет им вновь ввести войска в Афганистан, США и Европа могли бы использовать свои рычаги влияния на Пакистан, чтобы заставить талибов немедленно прекратить огонь, и предоставить афганскому правительству ресурсы для помощи беженцам. Они должны сделать это.

Как только удастся достичь прекращения огня, все дипломатические усилия должны быть направлены на возобновление плодотворного мирного процесса в Афганистане. Международное сообщество также должно потребовать от "Талибана" прояснить свою позицию в отношении выборов и прав женщин.

Важно призвать к ответственности как талибов, так и афганское правительство и удостовериться в том, что гражданское население не будет расплачиваться за войну, которую начало не оно. Если не принять все эти меры, вскоре гражданская война в Афганистане превратится в человеческую трагедию, часть ответственности за которую будут нести США и их союзники по НАТО, в том числе и Германия.

Автор: Масуд Сайфулла, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Талибы на захваченном КПП перед въездом в Кундуз

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    "Талибан" пытается захватить власть в стране

    Прогноз, что вывод иностранных войск из Афганистана послужит толчком к попытке "Талибана" захватить власть, оказался верным. Военные столкновения между талибами и афганскими силами безопасности вспыхнули по всей стране. Бои идут в большинстве регионов, в том числе, с применением тяжелого вооружения. На снимке - талибы на КПП перед въездом в город Кундуз.

  • Разрушенные здания в Кундузе

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Захват Кундуза талибами - огромная потеря для правительственных сил

    "Талибан" захватил Кундуз - ключевой город на севере страны, считающийся воротами в северные провинции Афганистана. Потеря Кундуза стала огромным ударом для афганских сил безопасности. Все административные здания в городе находятся под контролем талибов, они заняли офис губернатора и штаб-квартиру полиции. Большая часть городской инфраструктуры во время боев была разрушена.

  • Разрушенное здание в городе Лашкаргахе

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Талибы оставляют за собой руины

    Талибы продвигаются с севера на юг страны, и их мишенью становится в первую очередь мирное население. На снимке - город Лашкаргах к югу от столицы страны: в результате авиаудара здесь уничтожены больница и школа. Мирные жители часто служат боевикам живым щитом, многие получают ранения и погибают.

  • Семья афганцев спасается бегством из Герата на мотоцикле

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Опасаясь мести талибов

    Особенно опасной ситуация стала для афганцев, сотрудничавших с международными силами НАТО. Они опасаются мести "Талибана" и вынуждены вместе с семьями бежать - иногда через линию фронта. Стремительное наступление талибов вынуждает многих афганцев покидать свои дома, успев взять с собой лишь документы. На снимке - семья спасается бегством из захваченного талибами города Герат.

  • Беженцы в Кабуле

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Кабул готовится к осаде

    Талибы не скрывают, что они стремятся полностью захватить страну и установить свое господство в Афганистане. Столица страны Кабул пока что находится под контролем властей, но многие опасаются, что она может пасть в течение нескольких месяцев. За стенами Кабула скопились тысячи беженцев. Город готовится к осаде.

  • Занятия в школе для девочек

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Что ждет женщин в случае прихода к власти талибов?

    "Талибан" собирается восстановить "Исламский эмират Афганистан" - так они называли находящуюся под их контролем страну с 1996 по 2001 годы. Крайне консервативные взгляды талибов внушают многим опасения, что с их приходом страна вновь вернется к жестким формам шариата, как это было в 1990-е годы. Многие боятся, что талибы лишат гражданских прав в первую очередь женщин и детей.

  • Президент США Джо Байден

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Уход США из Афганистана - спустя почти 20 лет пребывания в стране

    США приняли решение уйти из Афганистана спустя почти 20 лет после начала военной операции в этой стране. Джо Байден объявил, что вывод войск завершится к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вслед за США войска из Афганистана решили вывести и другие страны НАТО. По опросам общественного мнения, большинство жителей США и ФРГ поддерживают уход из Афганистана.

  • Военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Правильным ли было решение США и НАТО уйти из Афганистана?

    Немало западных экспертов убеждены в том, что решение США и НАТО о выводе войск из Афганистана было преждевременным. В афганских правительственных войсках многие считают, что войска международной коалиции не должны были уходить из страны, оставив их один на один с исламистами. На снимке - военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

  • Флаг Талибана над Кундузом

    Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном?

    Флаг "Талибана" над Кундузом - символ провала западной миссии в Афганистане

    В захваченном Кундузе теперь развевается флаг "Талибана", ставший, по мнению многих, символом провала миссии западных союзников в борьбе за суверенитет в Афганистане. Какое будущее ждет страну?

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:45

Захватят ли талибы всю страну и чего они добиваются? Интервью DW

Аудио- и видеофайлы по теме

Талибы наступают: что будет с Афганистаном? (09.07.2021)  

Афганистан после ухода НАТО: НКО не видят будущего (26.07.2021)  

Также по теме

Smoke rises from damaged shops after fighting between Taliban and Afghan security forces in Kunduz city, northern Afghanistan, Sunday, Aug. 8, 2021. Taliban fighters Sunday took control of much of the capital of Kunduz province, including the governor's office and police headquarters, a provincial council member said. (AP Photo/Abdullah Sahil)

Немецкие СМИ: Запад еще заплатит за решение уйти из Афганистана 09.08.2021

Большинство крупных СМИ ФРГ осуждают решение США и их партнеров по НАТО вывести войска из Афганистана. Они уверены: трагические последствия этого шага ощутит на себе и Европа, и весь мир.

Internally displaced families from northern provinces, who fled from their homes due the fighting between Taliban and Afghan security forces, take shelter in a public park in Kabul, Afghanistan, August 10, 2021.REUTERS/Stringer

"Талибан" наступает: страх и отчаяние в Афганистане (фотогалерея) 12.08.2021

Вывод войск международной коалиции из Афганистана развязал руки талибам. Группировка захватывает один город за другим. Страну охватила война. Мирные жители спасаются бегством. Кабул готовится к осаде.

Taliban fighters stand guard in Kunduz city, northern Afghanistan, Monday, Aug. 9, 2021. The militants have ramped up their push across much of Afghanistan in recent weeks, turning their guns on provincial capitals after taking district after district and large swaths of land in the mostly rural countryside. (AP Photo/Abdullah Sahil)

Наступление "Талибана": что будет с Афганистаном? 12.08.2021

После вывода войск НАТО из Афганистана "Талибан" захватывает все новые территории. Мирные жители боятся за свою жизнь и спасаются бегством. Что происходит в стране, охваченной войной и страхом? Фотогалерея DW.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Гражданский форум ЕС-Россия призвал Москву прекратить поддержку Лукашенко  

Кто из политзаключенных Беларуси просит о помиловании, а кто нет  

Чем ответит Лукашенко на новые санкции Запада?  