 США пообещали силам безопасности Афганистана 3,3 млрд долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.07.2021

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Мир

США пообещали силам безопасности Афганистана 3,3 млрд долларов

Президент США пообещал финансовую помощь Кабулу. Средства, в частности, пойдут на обеспечение афганской армии техническими возможностями для ведения боевых операций против "Талибана".

Ашраф Гани и Джозеф Байден

Ашраф Гани и Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден и глава Афганистана Ашраф Гани выразили уверенность, что нынешнее наступление террористического движения "Талибан" прямо противоречит утверждениям боевиков о поддержке урегулирования конфликта путем переговоров. Такое мнение политики высказали в ходе телефонной беседы, сообщила в пятницу, 23 июля, пресс-служба Белого дома.

В ней, в частности, рассказали о том, на что пойдут запрашиваемые у Конгресса США средства в размере 3,3 млрд долларов (2,8 млрд евро), предназначаемые для Фонда сил безопасности Афганистана.

Около 1 млрд долларов предназначены афганским ВВС

Так, 1 млрд долларов (850 млн евро) пойдут на обеспечение афганских ВВС и спецмиссий техническими возможностями для ведения текущих боевых операций, в том числе посредством поставки дополнительных летательных аппаратов.

Еще 1 млрд долларов пойдет на закупку и доставку предметов снабжения для афганских сил - таких, как топливо и боеприпасы. Порядка 700 млн долларов (594 млн евро) предназначены для продолжения выплаты жалованья афганским солдатам.

Байден анонсировал поддержку афганским беженцам

Кроме того, Байден пообещал помощь в размере до 100 млн долларов (84,95 млн евро) из чрезвычайного фонда для афганских беженцев. Средства должны быть предоставлены, в частности, афганским соискателям специальных виз. Тысячи жителей этой страны, которые ранее работали переводчиками или занимали другие должности, действуя в интересах правительства США, опасаются возмездия со стороны боевиков после вывода американских войск. Этой категории граждан Афганистана разрешен въезд в Соединенные Штаты по специальным иммиграционным визам.

Президент Байден 8 июля сообщил, что американские войска будут полностью выведены из Афганистана к 31 августа. По его словам, военнослужащие выполнили все поставленные перед ними задачи, а вывод войск сейчас проходит "безопасно и организованно". Изначально планировалось, что США вернут своих солдат из Афганистана к 11 сентября, но этот процесс идет быстрее, чем ожидалось.

Между тем боевики террористического движения "Талибан" заявили 22 июля, что контролируют около 90 проц границы Афганистана.

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