СМИ сообщили о стягивании Туркменистаном тяжелой техники к границе с Афганистаном

Туркменистан стягивает в Серхетабад на границе с Афганистаном тяжелую военную технику. Об этом сообщила со ссылкой на фотографии, предоставленные источниками, Turkmen.news - независимая новостная организация, зарегистрированная в Нидерландах. О переброске войск и техники передало также информагентство "Хроника Туркменистана". В свою очередь, как отметило в субботу, 10 июля, агентство AFP, Афганистан также направляет военных к границе с целью вернуть под контроль один из погранпереходов, захваченных ранее исламистской террористической группировкой "Талибан".

По данным Turkmen.news, состав с танками, пушками и бронетранспортерами прибыл в Серхетабад рано утром 9 июля. Как сообщил источник организации в одном из южных погранотрядов, там за последние трое суток несколько раз объявлялась боевая тревога. Кроме того, жители поселка Полтавка к югу от Серхетабада слышали звуки стрельбы и взрывов.

Агентство: в госпитале Ашхабада готовились к приему раненых

В свою очередь агентство "Хроника Туркменистана" уточнило, что в Серхетабад перебрасывались подразделения из Теджена и Тахта-Базара, а также бронетранспортеры и артиллерия. По данным агентства, в центральном госпитале пограничных войск в Ашхабаде готовились к приему раненых. На момент публикации материала пострадавшие в больницу не поступали.

Ранее, 9 июля, афганская информационная телевизионная сеть TOLOnews сообщила, что афганский поселок Тургунди (провинция Герат) на границе с Республикой Туркменистан захвачен боевиками радикальной группировки "Талибан".

По данным Turkmen.news, днем 9 июля через Серхетабад на юге Туркменистана, находящийся в непосредственной близости от афганского Тургунди, проехали восемь грузовиков с солдатами в полной экипировке, а также мотоциклисты.

Собеседник информационного агентства уточнил, что туркменистанские военные начали эвакуировать свои семьи подальше от границы с Афганистаном. "Отправляют жен и детей домой, к родным, сейчас опасно", - сообщил источник.

Байден объявил о выводе войск к концу августа

Между тем TOLOnews передала, что под контроль талибов также перешел контрольно-пропускной пункт (КПП) "Ислам-Кала" (провинция Герат) на границе Афганистана с Ираном.

Президент США Джозеф Байден 8 июля сообщил, что американские войска будут полностью выведены из Афганистана к 31 августа. По его словам, военнослужащие выполнили все поставленные перед ними задачи, а вывод войск сейчас проходит "безопасно и организованно". Изначально планировалось, что США вернут своих солдат из Афганистана к 11 сентября 2021 год, но этот процесс идет быстрее, чем ожидалось.

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