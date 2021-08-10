 В Афганистане талибы заявили о захвате девятого административного центра | Новости политики из Германии | DW | 11.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Политика

В Афганистане талибы заявили о захвате девятого административного центра

Представитель "Талибана" заявил о захвате боевиками этого движения Файзабада, центра провинции Бадахшан, расположенной на северо-востоке Афганистана.

До прихода талибов: правительственные войска в Файзабаде

До прихода талибов: правительственные войска в Файзабаде

Город Файзабад, столица провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, в ночь на среду, 11 августа, захвачена  боевиками радикального движения "Талибан" . Сообщение об этом сделал его официальный представитель Забиулла Муджахид.

"В ходе решительной и систематической операции моджахедов прошлой ночью Файзабад, центр провинции Бадахшан, был захвачен. Моджахедами контролируется резиденция губернатора, штаб-квартира полиции, разведывательное управление и все правительственные учреждения", - сообщил Муджахид в Twitter.

Он также утверждает, что накануне ночью талибы взяли под свой контроль и город Пули-Хумри, столицу провинции Баглан. По словам Муджахида, это девятый по счету центр провинции из 34 существующих в стране, перешедший под контроль талибов за последние три дня. Как заявил пресс-секретарь, теперь "Талибан" контролирует столицы  провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Комментариев со стороны официальных властей  Афганистана  по данному поводу пока не последовало.

Смотрите также:

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Пожиная войну

    Следы военных действий, практически не прекращающихся на протяжении 35 лет - начиная с ввода советских войск в Афганистан и заканчивая операцией ISAF - можно увидеть повсюду. Они заметны и в повседневной жизни афганцев. Например, этот старый советский танк стоит посреди поля, на котором крестьянин собирает свой урожай.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Удар судьбы

    Акрам потерял обе руки, собирая металлолом на мусорной свалке. В тот момент он вместе с семьей жил в пакистанском городе Пешавар, как и многие другие афганские беженцы. Мальчик случайно задел оголенный электропровод. Из-за множественных ожогов врачи были вынуждены ампутировать ему обе руки. После этого семья вернулась в Кабул. Международный Красный Крест помог Акраму получить протезы.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Жизнь без рук

    У 8-летнего Акрама нет обеих рук. По вечерам он снимает протезы и вешает их на стену. Фотограф Маджид Саиди долгое время документировал жизнь Акрама и его семьи.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Не игрушка

    6-летняя Мина и ее подруга играют с протезом Акрама. На заднем плане - руины дворца Дар-уль Аман в Кабуле.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Жизнь после войны

    Дома помнят не меньше, чем люди. Дети играют на разрушенной улице в центре Кабула. Эти руины напоминают о событиях, происходивших здесь совсем недавно.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Наркозависимые дети

    90 процентов производимого в мире опиума - из Афганистана. Проблема производства и употребления наркотиков - одна из самых острых в стране. По оценкам ООН, до 300 000 афганских детей могут находиться в наркотической зависимости. Однако точных данных на сегодняшний день нет.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Афганская полиция

    Утреннее построение в полицейской академии в Кабуле. 10 лет военнослужащие бундесвера обучали афганских полицейских - предполагалось, что к концу 2014 года, когда войска международных сил коалиции покинут Афганистан, будет сформирована полиция, ориентированная на принципы правового государства.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Две трети неграмотного населения

    35 лет войны разрушили не только города, жизни людей, но и систему образования. Летом 2011 года были опубликованы данные исследования, которое проводило правительство ФРГ: 72 процента афганских мужчин и 93 процента женщин не имеют аттестата об окончании школы. Более 70 процентов населения не умеют писать и читать.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Обязательный предмет

    Предельная концентрация и полная тишина: мальчики изучают Коран в регигиозной школе в Кандагаре.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Афганская педагогика

    Герат. Учитель наказывает ученика на уроке релиозного воспитания. Система всеобщего школьного образования в Афганистане практически отсутствует. Многие дети вообще не посещают школу или же вынуждены бросить учебу, чтобы кормить семью.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Бурка и Барби

    Афганские женщины учатся делать кукол. На курсах, которые проводит некоммерческая организация из Малайзии, 80 женщин получают профессиональные навыки, чтобы когда-нибудь обрести финансовую независимость.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Месть за Усаму

    Больница в Кандагаре. 2 мая 2011 года в Пакистане был уничтожен Усама бен Ладен. А 11 мая талибы ответили на это серией терактов, в результате которых 4 человека погибли и 36 получили ранения.

  • Leben im Krieg

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Культ тела

    Афганский атлет отдыхает после состязания. При талибах такие занятия, как бодибилдинг, были строго запрещены. Сегодня спорт в стране вновь популярен.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Бешеные псы

    Петушиные или собачьи бои проводятся по всей стране. Подобные зрелища в Афганистане традиционно посещает большое число зрителей.

  • default

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Безумие за решеткой

    Люди, страдающие психическими заболеваниями, зачастую оказываются в Афганистане в унизительном положении, находясь в изоляции от общества. Пациенты психиатрической больницы в Герате прикованы друг к другу цепями. .

  • Majid Saidi

    Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

    Миссия фотографа

    Маджид Саиди на вручении международной премии Lucas Dolega Award в Париже. Фотограф видит свою миссию в том, чтобы привлечь внимание к проблемам людей, которых он снимает.

    Автор: Юлия Вишневецкая


Смотреть видео 17:48

США без боя отдают Афганистан талибам, но больше пострадают Таджикистан и Россия? (07.07.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Зачем Путину талибы и удастся ли предотвратить катастрофу в Афганистане (09.07.2021)  

Талибы наступают: что будет с Афганистаном? (09.07.2021)  

Также по теме

An Afghan civilian carry a wounded child to the hospital after he was injured during fighting between Taliban and government in Badghis province, northwest of Afghanistan, Wednesday, July,7 2021. From the early hours of Wednesday morning, battles have raged near the provincial police headquarters and a Qala-e-Naw army base, said Abdul Aziz beg, head of the provincial council in Badghis. (AP Photo/ Mirwis Omari)

Афганистан: что говорят жители провинций, занятых талибами 10.08.2021

Талибы продолжают наступление на Кабул. Мирные жители оказались в роли живого щита между исламистами и афганской армией. Многие афганцы обвиняют Запад в том, что их бросили на произвол судьбы.

FILE PHOTO: Humvees that belong to Afghan Special Forces are seen destroyed during heavy clashes with Taliban during the rescue mission of a police officer besieged at a check post, in Kandahar province, Afghanistan, July 13, 2021. REUTERS/Danish Siddiqui/File Photo

В Афганистане талибы впервые за пять лет захватили центр провинции 06.08.2021

Ответственность за то, что афганский город Зарандж, столица провинции Нимроз, перешел под контроль радикальных исламистов, полиция возлагает на центральное правительство в Кабуле.

Smoke hovers at the site of an explosion as Afghan forces clash with Taliban fighters near Kunduz, Afghanistan July 10, 2021, in this picture obtained by Reuters from a video. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Талибы заявили о захвате трех административных центров в Афганистане 08.08.2021

Агентства AFP и DPA подтвердили информацию талибов о захвате Кундуза. Кабул заявляет, что спецподразделения проводят зачистку города от боевиков. Аналогичные противоречивые сведения о ситуации в городе Сари-Пуль.

Реклама

Самые читаемые

Поток мигрантов в ЕС из Беларуси резко сократился  

Полиция в ФРГ задержала 90 человек из-за возможных махинаций с документами  

"Я буду вести себя честно". Куда же Лукашенко поведет Беларусь?  