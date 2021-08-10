В Афганистане талибы заявили о захвате девятого административного центра

Город Файзабад, столица провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, в ночь на среду, 11 августа, захвачена боевиками радикального движения "Талибан" . Сообщение об этом сделал его официальный представитель Забиулла Муджахид.

"В ходе решительной и систематической операции моджахедов прошлой ночью Файзабад, центр провинции Бадахшан, был захвачен. Моджахедами контролируется резиденция губернатора, штаб-квартира полиции, разведывательное управление и все правительственные учреждения", - сообщил Муджахид в Twitter.

Он также утверждает, что накануне ночью талибы взяли под свой контроль и город Пули-Хумри, столицу провинции Баглан. По словам Муджахида, это девятый по счету центр провинции из 34 существующих в стране, перешедший под контроль талибов за последние три дня. Как заявил пресс-секретарь, теперь "Талибан" контролирует столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Комментариев со стороны официальных властей Афганистана по данному поводу пока не последовало.

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