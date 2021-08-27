СМИ ФРГ: Теракты ИГ в Кабуле - совместный провал Запада и "Талибана"

Реакцию немецких СМИ на кровопролитные теракты в Кабуле и завершение миссии бундесвера по эвакуации из Афганистана граждан ФРГ и местных жителей - оба события произошли в четверг, 26 августа, практически одновременно - весьма красноречиво описывает заголовок на сайте информационного еженедельника Der Spiegel: "Сегодня хороший день, чтобы подать в отставку".

Террористы из "Исламского государства" еще более радикальные, чем талибы

"Мобильные телефоны моих коллег из иностранного отдела, интенсивно занимавшихся Афганистаном, - пишет автор, - переполнены голосовыми сообщениями отчаявшихся местных жителей, работавших для немецких солдат, для немецких организаций экономического развития, для немецкого посольства и немецких журналистов. Все они, причем с полным основанием, чувствуют себя брошенными".

Самолет бундесвера с беженцами из Афганистана после посадки в аэропорту Ташкента, 21 августа

Поэтому Der Spiegel требует отставки министра иностранных дел, министра обороны и министра внутренних дел Германии: "Им следовало бы взять на себя ответственность за эту безответственность. В прошлом министры подавали в отставку за куда более безобидные промахи".

"Страдания для ищущих защиты, унижение для Запада, позор для "Талибана" - так теракты в Кабуле характеризует портал еженедельника Stern. В течение нескольких дней, напоминает издание, поступали необычно конкретные предупреждения, что афганское подразделение террористической организации "Исламское государство" (ИГ) готовит кровопролитие в районе кабульского аэропорта.

"Этот теракт стал еще одним унижением для Запада: он показал, что после длившейся 20 лет операции солдатам и их афганским помощникам грозит опасность даже во время вывода войск", - констатирует Stern. В то же время издание считает, что случившееся "опозорило талибов, продемонстрировав, что после захвата власти они не в состоянии обеспечить безопасность в столице". Еженедельник напоминает, что террористы из "Исламского государства" являются давними противниками талибов, которых считают недостаточно радикальным.

Америка и "Талибан" "фактически стали теперь союзниками".

В результате стремительно меняющаяся ситуация в Афганистане привела к очередной "горькой реальности", пишет, цитируя выражение канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), онлайн-портал газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Америка и воинствующее исламистское движение "Талибан" фактически стали теперь союзниками".

"Джихадисты из "Исламского государства" действуют сейчас еще более жестоко, и цели у них еще более амбициозные. Свою суровую идеологию они хотят продвигать не только в Афганистане. Поэтому они представляют угрозу как для "эмира" талибов, так и для верховного главнокомандующего Соединенных Штатов", - подчеркивает газета. Президента США Джо Байдена, продолжает она, на этой неделе много критиковали в Европе за его отказ нарушить сделку с талибами и продлить сроки эвакуации из Афганистана тех, кто стремится покинуть эту страну.

Американские десантники в аэропорту Кабула обеспечивают эвакуацию иностранцев и афганцев

"Совсем не обязательно вслед за Байденом повторять его высказывание в превосходной степени о том, что американские вооруженные силы являются "самыми бескорыстными в мире", - указывает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Однако, продолжает издание, "пока министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) спустя несколько часов после ужасающих терактов с облегчением сообщала, что в Афганистане больше нет ни одного немецкого солдата, дипломата или полицейского, американцы продолжали делать в Кабуле свое дело. Прекрасно понимая при этом, что джихадисты из ИГ планируют новые теракты, что американским солдатам в ближайшие дни придется и дальше дежурить у ворот аэропорта - и что они зависят от сотрудничества с талибами".

Что, если Джо Байдену не удастся "закрыть афганскую главу"?

"Кризис окончательно превратился в катастрофу. 26 августа стал для президента США Джо Байдена самым черным днем за семь месяцев его пребывания на этом посту", - считает газета Der Tagesspiegel.

Президент США Джо Байден выступает в Вашингтоне через несколько часов после терактов в Кабуле

Такого ужаса он всячески хотел избежать, именно поэтому, указывает издание, Байден "не прислушался к мольбе союзников и упрямо настаивал на завершении ухода из Афганистана до 31 августа". Он во что бы то ни стало хотел окончательно закрыть эту главу в истории США.

"А что будет, - задается далее вопросом Der Tagesspiegel, - если окажется, что эту главу невозможно закрыть? Если ИГ - как раз эту цель теракты, видимо, и преследовали - со всей силой ворвется в афганский вакуум власти?". Этот четверг, предупреждает газета, "может стать началом куда более крупной катастрофы".

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