 СМИ ФРГ: Теракты ИГ в Кабуле - совместный провал Запада и ″Талибана″ | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 27.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Пресса

СМИ ФРГ: Теракты ИГ в Кабуле - совместный провал Запада и "Талибана"

Пока бундесвер спешил уйти из Афганистана, там заявили о себе джихадисты из "Исламского государства", что может стать началом новой катастрофы, считают немецкие комментаторы.

Джихадисты из организации Исламское государство и дети с их знаменем

Джихадисты из организации "Исламское государство" вот уже несколько лет пытаются закрепиться в Афганистане

Реакцию немецких СМИ на кровопролитные теракты в Кабуле и завершение миссии бундесвера по эвакуации из Афганистана граждан ФРГ и местных жителей - оба события произошли в четверг, 26 августа, практически одновременно - весьма красноречиво описывает заголовок на сайте информационного еженедельника Der Spiegel: "Сегодня хороший день, чтобы подать в отставку". 

Террористы из "Исламского государства" еще более радикальные, чем талибы  

"Мобильные телефоны моих коллег из иностранного отдела, интенсивно занимавшихся Афганистаном, - пишет автор, - переполнены голосовыми сообщениями отчаявшихся местных жителей, работавших для немецких солдат, для немецких организаций экономического развития, для немецкого посольства и немецких журналистов. Все они, причем с полным основанием, чувствуют себя брошенными".      

Самолет бундесвера с беженцами из Афганистана после посадки в аэропорту Ташкента

Самолет бундесвера с беженцами из Афганистана после посадки в аэропорту Ташкента, 21 августа

Поэтому Der Spiegel требует отставки министра иностранных дел, министра обороны и министра внутренних дел Германии: "Им следовало бы взять на себя ответственность за эту безответственность. В прошлом министры подавали в отставку за куда более безобидные промахи".

"Страдания для ищущих защиты, унижение для Запада, позор для "Талибана" - так теракты в Кабуле характеризует портал еженедельника Stern. В течение нескольких дней, напоминает издание, поступали необычно конкретные предупреждения, что афганское подразделение террористической организации "Исламское государство" (ИГ) готовит кровопролитие в районе кабульского аэропорта.

"Этот теракт стал еще одним унижением для Запада: он показал, что после длившейся 20 лет операции солдатам и их афганским помощникам грозит опасность даже во время вывода войск", - констатирует Stern. В то же время издание считает, что случившееся "опозорило талибов, продемонстрировав, что после захвата власти они не в состоянии обеспечить безопасность в столице". Еженедельник напоминает, что террористы из "Исламского государства" являются давними противниками талибов, которых считают недостаточно радикальным.

Америка и "Талибан" "фактически стали теперь союзниками".

В результате стремительно меняющаяся ситуация в Афганистане привела к очередной "горькой реальности", пишет, цитируя выражение канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), онлайн-портал газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Америка и воинствующее исламистское движение "Талибан" фактически стали теперь союзниками".

"Джихадисты из "Исламского государства" действуют сейчас еще более жестоко, и цели у них еще более амбициозные. Свою суровую идеологию они хотят продвигать не только в Афганистане. Поэтому они представляют угрозу как для "эмира" талибов, так и для верховного главнокомандующего Соединенных Штатов", - подчеркивает газета. Президента США Джо Байдена, продолжает она, на этой неделе много критиковали в Европе за его отказ нарушить сделку с талибами и продлить сроки эвакуации из Афганистана тех, кто стремится покинуть эту страну.

Американские десантники в аэропорту Кабула

Американские десантники в аэропорту Кабула обеспечивают эвакуацию иностранцев и афганцев

"Совсем не обязательно вслед за Байденом повторять его высказывание в превосходной степени о том, что американские вооруженные силы являются "самыми бескорыстными в мире", - указывает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Однако, продолжает издание, "пока министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) спустя несколько часов после ужасающих терактов с облегчением сообщала, что в Афганистане больше нет ни одного немецкого солдата, дипломата или полицейского, американцы продолжали делать в Кабуле свое дело. Прекрасно понимая при этом, что джихадисты из ИГ планируют новые теракты, что американским солдатам в ближайшие дни придется и дальше дежурить у ворот аэропорта - и что они зависят от сотрудничества с талибами".

Что, если Джо Байдену не удастся "закрыть афганскую главу"?         

"Кризис окончательно превратился в катастрофу. 26 августа стал для президента США Джо Байдена самым черным днем за семь месяцев его пребывания на этом посту", - считает газета Der Tagesspiegel.

Президент США Джо Байден во время выступления в Вашингтоне через несколько часов после терактов в Кабуле

Президент США Джо Байден выступает в Вашингтоне через несколько часов после терактов в Кабуле

Такого ужаса он всячески хотел избежать, именно поэтому, указывает издание, Байден "не прислушался к мольбе союзников и упрямо настаивал на завершении ухода из Афганистана до 31 августа". Он во что бы то ни стало хотел окончательно закрыть эту главу в истории США.

"А что будет, - задается далее вопросом Der Tagesspiegel, - если окажется, что эту главу невозможно закрыть? Если ИГ - как раз эту цель теракты, видимо, и преследовали - со всей силой ворвется в афганский вакуум власти?". Этот четверг, предупреждает газета, "может стать началом куда более крупной катастрофы". 

Смотрите также:

  • Боевики Талибана в президентском дворце в Кабуле

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Кабул сдался талибам без боя

    Захватив один за другим все крупные города в Афганистане, боевики "Талибана" 15 августа взяли Кабул. Перед этим они заявили, что не будут штурмовать город и возьмут его "мирным путем". Глава МВД Афганистана объявил, что столица будет передана талибам мирно. Боевики группировки заняли президентский дворец в Кабуле для подготовки к смене власти.

  • Талибы после взятия Джалалабада

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Крупные города в руках талибов

    Двумя последними городами, которые талибы захватили перед взятием Кабула, августа, стали Джалалабад и Мазари-Шариф. Джалалабад сдался "Талибану" без боя, Мазари-Шариф, где были сосредоточены ключевые силы сопротивления талибам, тоже был взят практически без боя. Его быстрый захват стал неожиданностью и для Запада, и для афганского правительства. На снимке - талибы после взятия Джалалабада.

  • Президент Афганистана Ашраф Гани

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Президент Афганистана Гани бежал из страны

    Спустя несколько часов после захвата Кабула талибами президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В своем "Фейсбуке" он написал, что уехал, "чтобы избежать кровопролития". По разным данным, Гани мог отправиться в Узбекистан, Таджикистан или Оман. В афганских соцсетях его называют трусом и возлагают вину за создание нынешней ситуации в стране.

  • На летном поле аэропорта Кабула 16 августа

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    В аэропорту Кабула люди в панике штурмуют самолеты

    После захвата Кабула боевиками "Талибана" в столице воцарился хаос: сотни людей в панике устремились в аэропорт в надежде покинуть страну. На видеозаписях и фотографиях, выложенных в соцсетях в понедельник, 16 августа, и накануне, видно, как люди карабкаются по винтовым лестницам, пытаясь залезть на самолеты. Согласно сообщениям, среди них даже те, у кого нет загранпаспортов.

  • Транспортные самолеты бундесвера перед отлетом в Афганистан

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Бундесвер спешно эвакуирует нуждающихся в защите

    Многие страны спешно эвакуируют сотрудников своих дипломатических представительств и нанятых на месте сотрудников дипмиссий вместе с семьями. По сообщению Минобороны ФРГ, в Кабул вылетели транспортные самолеты бундесвера, чтобы "доставить из Афганистана в безопасное место нуждающихся в защите". На снимке - самолеты перед отлетом в Афганистан с аэродрома Вунсторф близ Ганновера 15 августа.

  • Военнослужащие 16-й воздушно-десантной бригады ВВС Великобритании

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Британцев из Афганистана эвакуируют военные

    Для помощи в эвакуации британских граждан из Афганистана в страну прибыли 600 военных 16-й воздушно-десантной бригады ВВС Великобритании.

  • Талибы на захваченном КПП перед въездом в Кундуз

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Стремительное наступление "Талибана" по всей стране

    Прогноз о том, что вывод иностранных войск из Афганистана послужит толчком к попытке "Талибана" захватить власть, оказался верным. Военные столкновения между талибами и афганскими силами безопасности вспыхнули по всей стране. Бои шли в большинстве регионов, в том числе, с применением тяжелого вооружения. На снимке - талибы на КПП перед въездом в город Кундуз.

  • Разрушенные здания в Кундузе

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Захват Кундуза талибами - потеря для правительственных сил

    "Талибан" захватил Кундуз - ключевой город на севере страны, считающийся воротами в северные провинции Афганистана, - 8 августа. Потеря Кундуза стала огромным ударом для афганских сил безопасности. Все административные здания в городе перешли под контроль талибов, в том числе - офис губернатора и штаб-квартира полиции. Большая часть городской инфраструктуры во время боев была разрушена.

  • Разрушенное здание в городе Лашкаргахе

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Талибы оставляют за собой руины

    Талибы продвигались с севера на юг страны, часто используя в качестве живого щита мирное население. На снимке - город Лашкаргах к югу от столицы страны: в результате авиаудара здесь уничтожены больница и школа.

  • Семья афганцев спасается бегством из Герата на мотоцикле

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Опасаясь мести талибов

    Афганцы, сотрудничавшие с международными силами НАТО, особенно опасаются мести талибов. Наступление "Талибана" вынуждало их бежать вместе с семьями - иногда через линию фронта. Десятки стран призвали исламистов, захвативших власть в Афганистане, беспрепятственно выпустить из страны как иностранцев, так и афганцев. На снимке - семья спасается бегством из захваченного талибами города Герат.

  • Занятия в школе для девочек

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Что ждет женщин после прихода к власти талибов?

    "Талибан" собирается восстановить "Исламский эмират Афганистан" - так они называли находящуюся под их контролем страну с 1996 по 2001 годы. Крайне консервативные взгляды талибов внушают многим опасения, что с их приходом страна вновь вернется к жестким формам шариата, как это было в 1990-е годы. Многие опасаются, что талибы лишат гражданских прав в первую очередь женщин и детей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Уход США из Афганистана - спустя почти 20 лет пребывания в стране

    США приняли решение уйти из Афганистана спустя почти 20 лет после начала военной операции в этой стране. Джо Байден объявил, что вывод войск завершится к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вслед за США войска из Афганистана решили вывести и другие страны НАТО. По опросам общественного мнения, большинство жителей США и ФРГ поддержали уход из Афганистана.

  • Военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Правильным ли было решение США и НАТО уйти из Афганистана?

    Немало западных экспертов убеждены в том, что решение США и НАТО о выводе войск из Афганистана было преждевременным. В афганских правительственных войсках многие считают, что войска международной коалиции не должны были уходить из страны, оставив их один на один с исламистами. На снимке - военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

  • Флаг Талибана над резиденцией губернатора в городе Гани

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Провал миссии США и НАТО в Афганистане

    Молниеносный захват Афганистана талибами стал шоком для всего мира и свидетельством провала почти 20-летней миссии США и НАТО, целью которой было построение в стране современного прозападного государства. Какое будущее ждет страну?

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 20:37

Взрывы у аэропорта в Кабуле. Что происходит в Афганистане? DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Шокирующее рассказы морского пехотинца США о войне с талибами (24.08.2021)  

Сможет ли НАТО за неделю эвакуировать людей из Афганистана? (24.08.2021)  

Также по теме

210826 -- KABUL, Aug. 26, 2021 -- Cellphone photo shows smoke rising near the blast site at the Kabul airport in Kabul, Afghanistan, Aug. 26, 2021. At least 10 people were killed and many others injured after an explosion and ensuing gunfight rocked outside a gate of the Kabul airport in the Afghan capital on Thursday, multiple sources said. Str/ AFGHANISTAN-KABUL-AIRPORT BLAST Xinhua PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Теракты в Кабуле: что известно о произошедшем 27.08.2021

DW собрала известные факты о терактах в Кабуле. Взрывы близ аэропорта привели к множеству жертв. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Afghan security forces inspect near the site of an attack in Kabul, Afghanistan March 25, 2020.REUTERS/Mohammad Ismail

В Афганистане задержали главу местной ячейки "Исламского государства" 05.04.2020

Аслам Фаруки является ответственным за недавний теракт в Кабуле, когда при нападении на храм сикхов погибли 25 человек. Кроме него задержаны еще 19 джихадистов.

Реклама