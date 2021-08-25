 Ангела Меркель выступает за переговоры с талибами | Новости из Германии о Германии | DW | 25.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Ангела Меркель выступает за переговоры с талибами

Для сохранения достигнутого за прошедшие годы в Афганистане нельзя отказываться от переговоров с талибами, заявила канцлер ФРГ в бундестаге.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в бундестаге по теме Афганистана

Ангела Меркель во время выступления в бундестаге по теме Афганистана

На фоне сложившейся в Афганистане ситуации нельзя отказываться от переговоров с радикальным исламистским движением "Талибан", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), выступая в среду, 25 августа, в бундестаге. "Мы должны преследовать цель сохранить как можно больше из тех изменений, которых нам удалось достичь за прошедшие 20 лет в Афганистане", - подчеркнула Меркель.

Одновременно она указала, что речь не может идти о каких-либо безусловных соглашениях с талибами. "Нам понятно, что это будет трудно, но мы должны попытаться это сделать", - отметила глава германского правительства.

Отказ руководства Афганистана от сопротивления талибам

С точки зрения Ангелы Меркель, ответственность за трагедию, разыгрывающуюся сейчас в Афганистане, во многом несут свергнутое руководство страны, а также афганские силы безопасности, де-факто отказавшиеся от сопротивления талибам.

"Мы и мировое сообщество ожидали, что после ухода международных сил из Афганистана могут начаться бои с укрепившимися талибами. Однако мы недооценили, насколько всеобъемлюще и насколько поразительно быстро афганские силы безопасности после отвода международных сил прекратят сопротивление или даже не попытаются его оказать", - сказала канцлер.

Приоритеты работы Германии в Афганистане

Говоря о приоритетах Берлина на ближайшее время, она назвала продолжение эвакуации из Афганистана граждан Германии, афганцев, сотрудничавших с представителями международной миссии, и оказавшегося в опасности мирного населения, а также дальнейшую поддержку гуманитарных организаций ООН, работающих в стране, в первую очередь тех, что помогают беженцам.

"Мы будем продолжать эвакуацию так долго, пока это будет возможно", - указала Меркель.

Еще одним приоритетом Германии в Афганистане, по словам канцлера ФРГ, должны стать попытки переговоров с талибами.

Итоги операции в Афганистане

Подводя итоги операции в Афганистане, Меркель отметила, что ее участникам все же удалось добиться улучшений условий жизни многих жителей страны, например в снабжении электричеством и питьевой водой, а также в снижении уровня детской смертности.

Кроме того, была достигнута изначальная цель миссии - не допустить, чтобы Афганистан стал местом планирования новых терактов, подытожила Меркель, подчеркнув особо роль, которую сыграли в этом немецкие военнослужащие. Одновременно глава германского правительства почтила память всех погибших в Афганистане военнослужащих, в том числе 59 солдат и офицеров бундесвера.

Смотрите также:

  • Боевики Талибана в президентском дворце в Кабуле

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Кабул сдался талибам без боя

    Захватив один за другим все крупные города в Афганистане, боевики "Талибана" 15 августа взяли Кабул. Перед этим они заявили, что не будут штурмовать город и возьмут его "мирным путем". Глава МВД Афганистана объявил, что столица будет передана талибам мирно. Боевики группировки заняли президентский дворец в Кабуле для подготовки к смене власти.

  • Талибы после взятия Джалалабада

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Крупные города в руках талибов

    Двумя последними городами, которые талибы захватили перед взятием Кабула, августа, стали Джалалабад и Мазари-Шариф. Джалалабад сдался "Талибану" без боя, Мазари-Шариф, где были сосредоточены ключевые силы сопротивления талибам, тоже был взят практически без боя. Его быстрый захват стал неожиданностью и для Запада, и для афганского правительства. На снимке - талибы после взятия Джалалабада.

  • Президент Афганистана Ашраф Гани

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Президент Афганистана Гани бежал из страны

    Спустя несколько часов после захвата Кабула талибами президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В своем "Фейсбуке" он написал, что уехал, "чтобы избежать кровопролития". По разным данным, Гани мог отправиться в Узбекистан, Таджикистан или Оман. В афганских соцсетях его называют трусом и возлагают вину за создание нынешней ситуации в стране.

  • На летном поле аэропорта Кабула 16 августа

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    В аэропорту Кабула люди в панике штурмуют самолеты

    После захвата Кабула боевиками "Талибана" в столице воцарился хаос: сотни людей в панике устремились в аэропорт в надежде покинуть страну. На видеозаписях и фотографиях, выложенных в соцсетях в понедельник, 16 августа, и накануне, видно, как люди карабкаются по винтовым лестницам, пытаясь залезть на самолеты. Согласно сообщениям, среди них даже те, у кого нет загранпаспортов.

  • Транспортные самолеты бундесвера перед отлетом в Афганистан

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Бундесвер спешно эвакуирует нуждающихся в защите

    Многие страны спешно эвакуируют сотрудников своих дипломатических представительств и нанятых на месте сотрудников дипмиссий вместе с семьями. По сообщению Минобороны ФРГ, в Кабул вылетели транспортные самолеты бундесвера, чтобы "доставить из Афганистана в безопасное место нуждающихся в защите". На снимке - самолеты перед отлетом в Афганистан с аэродрома Вунсторф близ Ганновера 15 августа.

  • Военнослужащие 16-й воздушно-десантной бригады ВВС Великобритании

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Британцев из Афганистана эвакуируют военные

    Для помощи в эвакуации британских граждан из Афганистана в страну прибыли 600 военных 16-й воздушно-десантной бригады ВВС Великобритании.

  • Талибы на захваченном КПП перед въездом в Кундуз

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Стремительное наступление "Талибана" по всей стране

    Прогноз о том, что вывод иностранных войск из Афганистана послужит толчком к попытке "Талибана" захватить власть, оказался верным. Военные столкновения между талибами и афганскими силами безопасности вспыхнули по всей стране. Бои шли в большинстве регионов, в том числе, с применением тяжелого вооружения. На снимке - талибы на КПП перед въездом в город Кундуз.

  • Разрушенные здания в Кундузе

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Захват Кундуза талибами - потеря для правительственных сил

    "Талибан" захватил Кундуз - ключевой город на севере страны, считающийся воротами в северные провинции Афганистана, - 8 августа. Потеря Кундуза стала огромным ударом для афганских сил безопасности. Все административные здания в городе перешли под контроль талибов, в том числе - офис губернатора и штаб-квартира полиции. Большая часть городской инфраструктуры во время боев была разрушена.

  • Разрушенное здание в городе Лашкаргахе

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Талибы оставляют за собой руины

    Талибы продвигались с севера на юг страны, часто используя в качестве живого щита мирное население. На снимке - город Лашкаргах к югу от столицы страны: в результате авиаудара здесь уничтожены больница и школа.

  • Семья афганцев спасается бегством из Герата на мотоцикле

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Опасаясь мести талибов

    Афганцы, сотрудничавшие с международными силами НАТО, особенно опасаются мести талибов. Наступление "Талибана" вынуждало их бежать вместе с семьями - иногда через линию фронта. Десятки стран призвали исламистов, захвативших власть в Афганистане, беспрепятственно выпустить из страны как иностранцев, так и афганцев. На снимке - семья спасается бегством из захваченного талибами города Герат.

  • Занятия в школе для девочек

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Что ждет женщин после прихода к власти талибов?

    "Талибан" собирается восстановить "Исламский эмират Афганистан" - так они называли находящуюся под их контролем страну с 1996 по 2001 годы. Крайне консервативные взгляды талибов внушают многим опасения, что с их приходом страна вновь вернется к жестким формам шариата, как это было в 1990-е годы. Многие опасаются, что талибы лишат гражданских прав в первую очередь женщин и детей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Уход США из Афганистана - спустя почти 20 лет пребывания в стране

    США приняли решение уйти из Афганистана спустя почти 20 лет после начала военной операции в этой стране. Джо Байден объявил, что вывод войск завершится к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вслед за США войска из Афганистана решили вывести и другие страны НАТО. По опросам общественного мнения, большинство жителей США и ФРГ поддержали уход из Афганистана.

  • Военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Правильным ли было решение США и НАТО уйти из Афганистана?

    Немало западных экспертов убеждены в том, что решение США и НАТО о выводе войск из Афганистана было преждевременным. В афганских правительственных войсках многие считают, что войска международной коалиции не должны были уходить из страны, оставив их один на один с исламистами. На снимке - военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

  • Флаг Талибана над резиденцией губернатора в городе Гани

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Провал миссии США и НАТО в Афганистане

    Молниеносный захват Афганистана талибами стал шоком для всего мира и свидетельством провала почти 20-летней миссии США и НАТО, целью которой было построение в стране современного прозападного государства. Какое будущее ждет страну?

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:16

Сможет ли НАТО за неделю эвакуировать людей из Афганистана? (24.08.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Последние новости из Афганистана: эвакуация затягивается, "Талибан" угрожает. DW Новости (24.08.2021)  

Что в НАТО на самом деле говорили об Афганистане и выводе войск за месяц до захвата власти талибами  

Реклама

Самые читаемые

Преступления по одной схеме. Что узнали о Лукашенко правозащитники?  

Философ Мацкевич из СИЗО в Минске: Нужно начинать все сначала  

С культурой как с колхозом. Лукашенко мстит писателям за письмо?  