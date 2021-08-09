 Глава Минобороны ФРГ готова ответить за ошибки в Афганистане | Новости из Германии о Германии | DW | 23.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Глава Минобороны ФРГ готова ответить за ошибки в Афганистане

Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что сделает для себя выводы из возможных ошибок в Афганистане, однако сейчас хочет сконцентрироваться на эвакуационной миссии в Кабуле.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр обороны ФРГ

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) сказала, что проанализирует возможные ошибки в Афганистане и сделает выводы для себя, однако сделает это после эвакуации военнослужащих бундесвера из страны, где власть стремительно захватило террористическое движение "Талибан". Такое заявление глава оборонного ведомства Германии сделала в понедельник, 23 августа, в эфире телеканала Bild TV.

"Когда эта миссия завершится, я очень тщательно обдумаю для себя, какую ответственность я несла, где я ей соответствовала, а где, возможно, и нет, а также - какие выводы я лично из этого должна сделать", - заявила она.

При этом Крамп-Карренбауэр дала понять, что на данном этапе хочет сосредоточиться на миссии по выводу германских солдат. "Я являюсь носителем командных полномочий, и именно они должны быть в приоритете в тот момент, когда ведется столь опасная военная миссия, для участия в которой я направляла людей", - указала она.

Кадровые перестановки на совещании с Меркель не обсуждались

Министр уточнила, что на антикризисном совещании в ведомстве федерального канцлера под председательством главы правительства Ангелы Меркель (Angela Merkel) не обсуждались кадровые аспекты. "Речь шла конкретно о следующем вопросе: на каком этапе находится эвакуация, какие политические усилия предпринимаются", - добавила она. По ее словам, речь шла о продлении эвакуационной миссии.

Неверность оценок признали Меркель и Мас

Крамп-Карренбауэр, как и Меркель, а также министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) ранее признала неверность своих суждений о ситуации в Афганистане, отметило агентство dpa.

"В начале минувшей недели никто в международном сообществе не ожидал, что Кабул падет без боя к концу недели", - написала Аннегрет Крамп-Карренбауэр в письме членам бундестага, обнародованном в минувшие выходные.

"Наша оценка ситуации была неверной, наши предположения о возможностях и готовности афганского сопротивления талибам - слишком оптимистичными", - отмечалось, в частности, в послании.

Глава Минобороны Великобритании: Эвакуация завершится через часы

Между тем ситуацию с эвакуацией из Афганистана прокомментировал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его оценке, в вопросе завершения данной мисcии счет теперь идет "на часы, а не на недели". Глава ведомства не считает вероятным, что британские силы останутся в Кабуле после того, как Соединенные Штаты завершат вывод своих войск к 31 августа.

ВОЗ не может доставить в Кабул медикаменты

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что не могут доставить 500 тонн медицинской продукции в Кабул из-за обстановки в Международном аэропорту имени Хамида Карзая.

Ранее представители объединенного оперативного командования сил бундесвера сообщили в Twitter, что в северной части воздушной гавани произошла перестрелка между афганскими силами безопасности и неизвестными нападавшими. В результате один из представителей афганских сил безопасности был убит, еще трое ранены. Никто из солдат бундесвера не пострадал.

Смотрите также:

  • Боевики Талибана в президентском дворце в Кабуле

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Кабул сдался талибам без боя

    Захватив один за другим все крупные города в Афганистане, боевики "Талибана" 15 августа взяли Кабул. Перед этим они заявили, что не будут штурмовать город и возьмут его "мирным путем". Глава МВД Афганистана объявил, что столица будет передана талибам мирно. Боевики группировки заняли президентский дворец в Кабуле для подготовки к смене власти.

  • Талибы после взятия Джалалабада

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Крупные города в руках талибов

    Двумя последними городами, которые талибы захватили перед взятием Кабула, августа, стали Джалалабад и Мазари-Шариф. Джалалабад сдался "Талибану" без боя, Мазари-Шариф, где были сосредоточены ключевые силы сопротивления талибам, тоже был взят практически без боя. Его быстрый захват стал неожиданностью и для Запада, и для афганского правительства. На снимке - талибы после взятия Джалалабада.

  • Президент Афганистана Ашраф Гани

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Президент Афганистана Гани бежал из страны

    Спустя несколько часов после захвата Кабула талибами президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В своем "Фейсбуке" он написал, что уехал, "чтобы избежать кровопролития". По разным данным, Гани мог отправиться в Узбекистан, Таджикистан или Оман. В афганских соцсетях его называют трусом и возлагают вину за создание нынешней ситуации в стране.

  • На летном поле аэропорта Кабула 16 августа

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    В аэропорту Кабула люди в панике штурмуют самолеты

    После захвата Кабула боевиками "Талибана" в столице воцарился хаос: сотни людей в панике устремились в аэропорт в надежде покинуть страну. На видеозаписях и фотографиях, выложенных в соцсетях в понедельник, 16 августа, и накануне, видно, как люди карабкаются по винтовым лестницам, пытаясь залезть на самолеты. Согласно сообщениям, среди них даже те, у кого нет загранпаспортов.

  • Транспортные самолеты бундесвера перед отлетом в Афганистан

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Бундесвер спешно эвакуирует нуждающихся в защите

    Многие страны спешно эвакуируют сотрудников своих дипломатических представительств и нанятых на месте сотрудников дипмиссий вместе с семьями. По сообщению Минобороны ФРГ, в Кабул вылетели транспортные самолеты бундесвера, чтобы "доставить из Афганистана в безопасное место нуждающихся в защите". На снимке - самолеты перед отлетом в Афганистан с аэродрома Вунсторф близ Ганновера 15 августа.

  • Военнослужащие 16-й воздушно-десантной бригады ВВС Великобритании

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Британцев из Афганистана эвакуируют военные

    Для помощи в эвакуации британских граждан из Афганистана в страну прибыли 600 военных 16-й воздушно-десантной бригады ВВС Великобритании.

  • Талибы на захваченном КПП перед въездом в Кундуз

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Стремительное наступление "Талибана" по всей стране

    Прогноз о том, что вывод иностранных войск из Афганистана послужит толчком к попытке "Талибана" захватить власть, оказался верным. Военные столкновения между талибами и афганскими силами безопасности вспыхнули по всей стране. Бои шли в большинстве регионов, в том числе, с применением тяжелого вооружения. На снимке - талибы на КПП перед въездом в город Кундуз.

  • Разрушенные здания в Кундузе

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Захват Кундуза талибами - потеря для правительственных сил

    "Талибан" захватил Кундуз - ключевой город на севере страны, считающийся воротами в северные провинции Афганистана, - 8 августа. Потеря Кундуза стала огромным ударом для афганских сил безопасности. Все административные здания в городе перешли под контроль талибов, в том числе - офис губернатора и штаб-квартира полиции. Большая часть городской инфраструктуры во время боев была разрушена.

  • Разрушенное здание в городе Лашкаргахе

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Талибы оставляют за собой руины

    Талибы продвигались с севера на юг страны, часто используя в качестве живого щита мирное население. На снимке - город Лашкаргах к югу от столицы страны: в результате авиаудара здесь уничтожены больница и школа.

  • Семья афганцев спасается бегством из Герата на мотоцикле

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Опасаясь мести талибов

    Афганцы, сотрудничавшие с международными силами НАТО, особенно опасаются мести талибов. Наступление "Талибана" вынуждало их бежать вместе с семьями - иногда через линию фронта. Десятки стран призвали исламистов, захвативших власть в Афганистане, беспрепятственно выпустить из страны как иностранцев, так и афганцев. На снимке - семья спасается бегством из захваченного талибами города Герат.

  • Занятия в школе для девочек

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Что ждет женщин после прихода к власти талибов?

    "Талибан" собирается восстановить "Исламский эмират Афганистан" - так они называли находящуюся под их контролем страну с 1996 по 2001 годы. Крайне консервативные взгляды талибов внушают многим опасения, что с их приходом страна вновь вернется к жестким формам шариата, как это было в 1990-е годы. Многие опасаются, что талибы лишат гражданских прав в первую очередь женщин и детей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Уход США из Афганистана - спустя почти 20 лет пребывания в стране

    США приняли решение уйти из Афганистана спустя почти 20 лет после начала военной операции в этой стране. Джо Байден объявил, что вывод войск завершится к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вслед за США войска из Афганистана решили вывести и другие страны НАТО. По опросам общественного мнения, большинство жителей США и ФРГ поддержали уход из Афганистана.

  • Военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Правильным ли было решение США и НАТО уйти из Афганистана?

    Немало западных экспертов убеждены в том, что решение США и НАТО о выводе войск из Афганистана было преждевременным. В афганских правительственных войсках многие считают, что войска международной коалиции не должны были уходить из страны, оставив их один на один с исламистами. На снимке - военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

  • Флаг Талибана над резиденцией губернатора в городе Гани

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

    Провал миссии США и НАТО в Афганистане

    Молниеносный захват Афганистана талибами стал шоком для всего мира и свидетельством провала почти 20-летней миссии США и НАТО, целью которой было построение в стране современного прозападного государства. Какое будущее ждет страну?

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:25

Откуда деньги у "Талибана"?

Аудио- и видеофайлы по теме

Придется ли Германии вести переговоры с талибами в Афганистане?  

Катастрофа в Афганистане: остановят ли США вывод войск и возможен ли диалог с талибами. DW Новости  

Также по теме

Smoke rises from damaged shops after fighting between Taliban and Afghan security forces in Kunduz city, northern Afghanistan, Sunday, Aug. 8, 2021. Taliban fighters Sunday took control of much of the capital of Kunduz province, including the governor's office and police headquarters, a provincial council member said. (AP Photo/Abdullah Sahil)

Глава Минобороны ФРГ предсказала длительную борьбу с "Талибаном" 09.08.2021

По словам Крамп-Карренбауэр, вести из Афганистана поступают "горькие и очень болезненные". Боевики захватили административный центр уже шестой провинции в стране.

Ein Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe startet am Morgen auf dem Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover. Angesichts des rasanten Vormarschs der Taliban in Afghanistan beginnt die Bundeswehr mit der Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte aus Kabul.

Германия продолжает эвакуировать людей из Афганистана 17.08.2021

Бундесвер вывез уже вторую группу людей из Кабула в Ташкент - 125 человек. Как заявили в правительстве ФРГ, эвакуация будет продолжаться до тех пор, пока позволяет ситуация с безопасностью.

Taliban fighters stand guard at a checkpoint in Kunduz city, northern Afghanistan, Monday, Aug. 9, 2021. The militants have ramped up their push across much of Afghanistan in recent weeks, turning their guns on provincial capitals after taking district after district and large swaths of land in the mostly rural countryside. (AP Photo/Abdullah Sahil)

Немецкий политик: НАТО должна была остаться в Афганистане 10.08.2021

По мнению депутата бундестага Зенсбурга, кризис в Афганистане необходимо разрешать дипломатическими методами. В ЕС призывают предотвратить гражданскую войну в этой стране.

Реклама

Самые читаемые

Путин против временного размещения афганских беженцев в странах Центральной Азии  

Меркель в Киеве: Прощальный визит с элементами челночной дипломатии  

В Германии машинисты пассажирских поездов прекратили работу на два дня  