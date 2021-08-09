Глава Минобороны ФРГ готова ответить за ошибки в Афганистане

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) сказала, что проанализирует возможные ошибки в Афганистане и сделает выводы для себя, однако сделает это после эвакуации военнослужащих бундесвера из страны, где власть стремительно захватило террористическое движение "Талибан". Такое заявление глава оборонного ведомства Германии сделала в понедельник, 23 августа, в эфире телеканала Bild TV.

"Когда эта миссия завершится, я очень тщательно обдумаю для себя, какую ответственность я несла, где я ей соответствовала, а где, возможно, и нет, а также - какие выводы я лично из этого должна сделать", - заявила она.

При этом Крамп-Карренбауэр дала понять, что на данном этапе хочет сосредоточиться на миссии по выводу германских солдат. "Я являюсь носителем командных полномочий, и именно они должны быть в приоритете в тот момент, когда ведется столь опасная военная миссия, для участия в которой я направляла людей", - указала она.

Кадровые перестановки на совещании с Меркель не обсуждались

Министр уточнила, что на антикризисном совещании в ведомстве федерального канцлера под председательством главы правительства Ангелы Меркель (Angela Merkel) не обсуждались кадровые аспекты. "Речь шла конкретно о следующем вопросе: на каком этапе находится эвакуация, какие политические усилия предпринимаются", - добавила она. По ее словам, речь шла о продлении эвакуационной миссии.

Неверность оценок признали Меркель и Мас

Крамп-Карренбауэр, как и Меркель, а также министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) ранее признала неверность своих суждений о ситуации в Афганистане, отметило агентство dpa.

"В начале минувшей недели никто в международном сообществе не ожидал, что Кабул падет без боя к концу недели", - написала Аннегрет Крамп-Карренбауэр в письме членам бундестага, обнародованном в минувшие выходные.

"Наша оценка ситуации была неверной, наши предположения о возможностях и готовности афганского сопротивления талибам - слишком оптимистичными", - отмечалось, в частности, в послании.

Глава Минобороны Великобритании: Эвакуация завершится через часы

Между тем ситуацию с эвакуацией из Афганистана прокомментировал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его оценке, в вопросе завершения данной мисcии счет теперь идет "на часы, а не на недели". Глава ведомства не считает вероятным, что британские силы останутся в Кабуле после того, как Соединенные Штаты завершат вывод своих войск к 31 августа.

ВОЗ не может доставить в Кабул медикаменты

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что не могут доставить 500 тонн медицинской продукции в Кабул из-за обстановки в Международном аэропорту имени Хамида Карзая.

Ранее представители объединенного оперативного командования сил бундесвера сообщили в Twitter, что в северной части воздушной гавани произошла перестрелка между афганскими силами безопасности и неизвестными нападавшими. В результате один из представителей афганских сил безопасности был убит, еще трое ранены. Никто из солдат бундесвера не пострадал.

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