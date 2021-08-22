В аэропорту Кабула произошла перестрелка

В Международном аэропорту Кабула имени Хамида Карзая произошла перестрелка между афганскими силами безопасности и неизвестными нападавшими. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в Twitter, в аккаунте объединенного оперативного командования сил бундесвера.

По его данным, инцидент произошел в 04.13 (05.13) утра мск в северной части воздушной гавани. В результате один из представителей афганских сил безопасности был убит, еще трое ранены.

В дальнейшее развитие инцидента были вовлечены американские и германские силы. Никто из солдат бундесвера не пострадал.

НАТО: За семь дней в аэропорту Кабула и окрестностях погибли минимум 20 человек

Официальный представитель НАТО ранее сообщил, что за последние семь дней в аэропорту Кабула и его окрестностях погибли по меньшей мере 20 человек. По словам очевидцев, одних застрелили, другие погибли в давке, передало агентство AFP.

Ранее террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, включая Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников.

США с 14 августа вывезли из Кабула около 28 тыс. человек

Военные США с 14 августа вывезли из Кабула около 28 тыс. человек, сообщил 22 августа президент Соединенных Штатов Джозеф Байден. Вооруженные силы Великобритании, по данным британского Минобороны, с 13 по 22 августа эвакуировали из страны 5725 человек. Германский бундесвер вывез около 2500 человек. Эвакуацию проводят также Италия, Франция, Дания и другие страны.

Россия сотрудников своего диппредставительства в Кабуле официально не эвакуирует. Между тем, по словам посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова, порядка 400 афганцев с российским гражданством обратились к дипмиссии с просьбой оказать помощь в выезде из страны.

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