 Страны Запада уже эвакуировали из Афганистана десятки тысяч человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.08.2021

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Мир

Страны Запада уже эвакуировали из Афганистана десятки тысяч человек

Самолет бундесвера с эвакуированными афганцами приземлился в Ташкенте в ночь на 23 августа. Другие страны также продолжают активно вывозить своих граждан и мирных жителей из Кабула.

Бундесвер доставил эвакуированных афганцев в Ташкент

Бундесвер доставил эвакуированных афганцев в Ташкент

В ходе эвакуации жителей Афганистана, оказавшихся в опасности после прихода к власти в стране террористической организации "Талибан", Германия вывезла из Кабула еще 213 человек. Военный транспортный самолет типа A400M, на борту которого находились эти пассажиры, приземлился в столице Узбекистана в ночь на понедельник, 23 августа, сообщила пресс-служба бундесвера.

Ранее, поздним вечером 22 августа, тот же самолет доставил в Кабул 13 тонн гуманитарной помощи для людей, ожидающих в аэропорту афганской столицы возможности покинуть страну. Кроме прочего, речь идет об одежде, одеялах, подгузниках, детском питании и других необходимых предметах.

Ташкент как перевалочный пункт на пути в Германию

Ташкент играет важную роль в операции бундесвера по вывозу людей из Афганистана. Именно в этот город доставляют афганцев, которые впоследствии должны будут отправиться в Германию.

По данным министерства обороны ФРГ, с начала операции по эвакуации, силам бундесвера удалось вывезти из Афганистана около 2500 человек, в том числе 1850 афганцев. Кроме того, из страны, оказавшейся во власти талибов, были эвакуированы более 270 граждан ФРГ и сотни граждан других государств.

Сколько именно из вывезенных из страны афганцев сотрудничали с германскими военными в Афганистане, пока не ясно. Не исключено, что некоторые из них уже были эвакуированы силами других стран.

Итальянские военные в Кабуле следят за посадкой пассажиров на эвакуационный рейс в Рим, 22 августа 2021 года

Итальянские военные в Кабуле следят за посадкой пассажиров на эвакуационный рейс в Рим

Эвакуация из Афганистана

Военные США с 14 августа вывезли из Кабула около 28 тысяч человек, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден 22 августа. 

Вооруженные силы Великобритании, по данным британского Минобороны, с 13 по 22 августа эвакуировали из страны 5725 человек. В операции по спасению местного населения в Кабуле сейчас задействованы около 1000 британских военнослужащих. Как сообщает издание The Times, в понедельник, 23 августа, Великобритания активизирует эвакуацию британских и афганских граждан из Афганистана, чтобы в течение недели вывезти из страны еще 6000 человек.

Между тем министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо указал, что его страна к 22 августа осуществила эвакуацию 1600 человек. Всего Италия намерена вывезти из Афганистана 2500 жителей страны.

Франция вывезла за прошедшую неделю около 850 человек, в основном афганцев, выполнив с этой целью шесть рейсов в Кабул. Ожидается, что еще 150 человек будут эвакуированы Францией к утру 23 августа.

В свою очередь, Дания сообщила о том, что вывезла из Афганистана 450 человек, включая 30 переводчиков.

Афганцы ждут эвакуации у аэропорта Кабула, 22 августа 2021 года

Афганцы ждут эвакуации у аэропорта Кабула

В Испанию за прошедшие сутки прибыли из Кабула 46 граждан страны и 64 американца. Еще два военных самолета Испании, на борту которых находились 110 испанцев и 67 граждан США вылетели 22 августа из Кабула в Дубай.

Австрия сообщает об эвакуации восьми своих граждан. При этом еще несколько десятков австрийцев, а также афганцев с видом на жительство в Австрии до сих пор ожидают эвакуации. 

Болгария вывезла 20 своих граждан, Румыния - 45. Венгрия сообщает, что смогла эвакуировать как минимум 26 своих граждан.   

Поле захвата талибами власти в Афганистане многие журналисты, правозащитники, а также местные жители, сотрудничавшие с властями стран Запада, опасаются мести со стороны боевиков.

Официальный представитель НАТО сообщил, что за последние семь дней в аэропорту Кабула и его окрестностях погибли по меньшей мере 20 человек. По словам очевидцев, одних застрелили, другие погибли в давке, передает агентство AFP.

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    Многие страны спешно эвакуируют сотрудников своих дипломатических представительств и нанятых на месте сотрудников дипмиссий вместе с семьями. По сообщению Минобороны ФРГ, в Кабул вылетели транспортные самолеты бундесвера, чтобы "доставить из Афганистана в безопасное место нуждающихся в защите". На снимке - самолеты перед отлетом в Афганистан с аэродрома Вунсторф близ Ганновера 15 августа.

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  • Разрушенное здание в городе Лашкаргахе

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  • Президент США Джо Байден

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  • Военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

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    Немало западных экспертов убеждены в том, что решение США и НАТО о выводе войск из Афганистана было преждевременным. В афганских правительственных войсках многие считают, что войска международной коалиции не должны были уходить из страны, оставив их один на один с исламистами. На снимке - военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

  • Флаг Талибана над резиденцией губернатора в городе Гани

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

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    Молниеносный захват Афганистана талибами стал шоком для всего мира и свидетельством провала почти 20-летней миссии США и НАТО, целью которой было построение в стране современного прозападного государства. Какое будущее ждет страну?

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:25

Откуда деньги у "Талибана"? (20.08.2021)

Контекст

Столтенберг назвал ситуацию в Афганистане сложной для НАТО

США и другие союзники работают над тем, чтобы эвакуировать из Афганистана как можно больше людей, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью DW. Он отметил, что НАТО следует извлечь уроки из ситуации.  

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Menschen demonstrieren vor dem Brandenburger Tor, bei einer Protestaktion gegen die radikalislamischen Taliban und ihren Vormarsch in Afghanistan sowie gegen den Einfluss von Pakistan und den USA in dem Land am Hindukusch.

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