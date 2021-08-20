Столтенберг назвал ситуацию в Афганистане сложной для НАТО

Эвакуация военного и гражданского персонала по-прежнему является высшим приоритетом для НАТО, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью DW в пятницу, 20 августа. Он отметил, что в долгосрочной перспективе НАТО следует извлечь уроки из той ситуации, которая сложилась сейчас в Афганистане.

О хаосе в аэропорту: "Проблема не в отсутствии самолетов"

Глава Североатлантического альянса напомнил, что НАТО удалось вывезти из Афганистана несколько тысяч людей, хотя и признал, что ситуация за пределами аэропорта в Кабуле "хаотична, сложна и непредсказуема". "Проблема заключается не в отсутствии самолетов. Многие союзники выразили готовность принять у себя афганцев. Проблема состоит в том, чтобы доставить их туда", - пояснил Столтенберг.



По его словам, у союзников по НАТО имеются "определенные рычаги воздействия" на радикальное исламистское движение "Талибан". Альянс будет "использовать политические инструменты, дипломатические инструменты, потенциальные санкции" с целью удостовериться, что "Талибан" выполняет свои обязательства", чтобы позволить людям покинуть страну.



Пока закрытие воздушного пространства над Афганистаном запланировано на 31 августа - к этой дате последние американские военнослужащие должны покинуть страну. Министры иностранных дел государств НАТО на виртуальном заседании 20 августа предложили продлить этот срок, чтобы иметь возможность эвакуировать как можно больше людей. Администрация США пока не отреагировала на это предложение.

Ситуация в Афганистане "сложная для НАТО"

Йенс Столтенберг прокомментировал исходящую от военных критику того, как организована эвакуация. Так, командующий немецким контингентом в кабульском аэропорту бригадный генерал Йенс Арльт (Jens Arlt) заявил, что американские солдаты якобы не допускают в аэропорт афганцев, которых бундесвер планировал эвакуировать. "Я знаю, что США и другие союзники упорно работают над решением этих проблем, чтобы мы могли доставить больше людей в аэропорт и вывезти из Афганистана", - заявил Столтенберг. По словам генсека НАТО, альянс координирует эти усилия.

На вопрос, выиграли ли талибы в войне в Афганистане, Йенс Столтенберг ответил, что "главной причиной" развертывания НАТО "было то, чтобы не дать Афганистану стать убежищем для международных террористов". Он признал, что ситуация "сложная для НАТО". Поэтому членам альянса, по словам Столтенберга, "следует быть честными и задавать трудные вопросы о том, какие уроки извлечены" в долгосрочной перспективе. Однако Столтенберг подчеркнул: что бы ни происходило в Афганистане, "необходимо поддерживать прочную связь между Северной Америкой и Европой".

Эвакуация из Афганистана

Германия начала эвакуацию своих граждан из столицы Афганистана после того, как боевики "Талибана" установили контроль над Кабулом. По данным на 20 августа, бундесвер вывез из Афганистана более 1640 человек. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) ранее оценила примерно в 10 тысяч человек число афганцев, которых Германии предстоит эвакуировать или принять в качестве беженцев.

19 августа стало известно, что талибы начали составлять черный список людей, которые работали на ключевых должностях при прежней власти либо сотрудничали с военнослужащими США и других стран НАТО. Как отмечается в докладе, подготовленном для ООН Норвежским центром глобального анализа (RHIPTO), в случае невозможности добраться до этих людей, целью талибов становятся их семьи. Так, на западе Афганистана убили одного и тяжело ранили еще одного близкого родственника журналиста DW. Другие родственники журналиста, который в настоящее время уже находится в Германии, смогли спастись в последний момент и сейчас вынуждены скрываться от преследователей.

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