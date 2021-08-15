СМИ: Германия начала эвакуацию своих граждан из столицы Афганистана

Германия начала эвакуацию своих граждан из столицы Афганистана в свете вхождения в город боевиков исламистского радикального движения "Талибан". Первый самолет с 40 сотрудниками посольства ФРГ вылетел из Кабула и приземлился в Катаре в ночь на понедельник, 16 августа, сообщает информагентство dpa. Накануне персонал диппредставительства ФРГ был перевезен в военный сектор аэропорта афганской столицы.

Первый эвакуационный рейс был выполнен американским бортом, поскольку два военно-транспортных самолета Airbus A400M вооруженных сил Германии вылетят в Исламскую Республику лишь к вечеру 16 августа, указало агентство. По его сведениям, на бортах бундесвера эвакуируемых доставят в третью страну, откуда они смогут вылететь в Германию на гражданских воздушных судах.

Десятки стран призвали не препятствовать выезду из Афганистана

Германия в числе более 60 государств подписала обращение с призывом ко всем сторонам афганского конфликта "способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну". "Дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми, необходимо поддерживать спокойствие", - указано в заявлении.

Несколькими днями ранее глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) объявил о сокращении численности посольства ФРГ в Кабуле до "абсолютного минимума". О временном закрытии своих посольств в Афганистане сообщили, среди прочих, Дания и Норвегия. С призывом к соотечественникам незамедлительно покинуть Исламскую Республику выступил и МИД Франции.

Президент Ашраф Гани покинул Афганистан

Стремительное продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО из Афганистана. Президент страны Ашраф Гани 15 августа скрылся за границей, его нынешнее местонахождения на момент публикации неизвестно. В тот же день боевики "Талибана" вступили в столицу Исламской Республики.

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