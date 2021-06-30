 Министр обороны ФРГ призвала извлечь уроки из миссии в Афганистане | Новости из Германии о Германии | DW | 01.07.2021

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Германия

Министр обороны ФРГ призвала извлечь уроки из миссии в Афганистане

Ошибкой миссии бундесвера на Гиндукуше являлось создание неверного представления у афганцев о возможности быстро построить в республике государство по европейскому образцу, заявила Крамп-Карренбауэр.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр

После возвращения всех немецких военнослужащих из Афганистана министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) подвела смешанные итоги продолжавшейся около 20 лет миссии на Гиндукуше. В эфире телекомпании ARD вечером в среду, 30 июня, она заявила, что рада возвращению всех военнослужащих домой здоровыми.

По словам Крамп-Карренбауэр, бундесвер выполнил свои задачи в Афганистане. На протяжении двух прошедших десятилетий эта страна "не являлась безопасным местом для террористов", а у целого поколения афганцев были шансы на то, чтобы вырасти в лучших условиях, чем старшие поколения.

Глава Минобороны ФРГ призвала учиться на ошибках

Вместе с тем немецкий министр назвала ошибкой попытки иностранных государств создать у афганцев неверное представление о целях их миссии. В частности, ошибочным было впечатление о возможности быстрого создания в Афганистане государства по европейскому образцу, отметила она. В соответствии с этим Крамп-Карренбауэр призвала извлечь уроки для других международных операций.

29 июня последние остававшиеся в военном лагере в Мазари-Шарифе немецкие солдаты на четырех военных самолетах были передислоцированы в Германию. Среди покинувших центральноазиатскую республику солдат были и представители специального подразделения KSK, осуществлявшие охрану лагеря и обеспечившие безопасность вывода войск. Тем самым миссия бундесвера в Афганистане завершена.

Миссия в Афганистане началась после терактов 11 сентября 2001 года

До мая в Афганистане находились 1100 немецких солдат. Германия среди стран НАТО обладала вторым по численности военным контингентом в Исламской Республике, уступая лишь США. За 20 лет миссии погибли 59 немецких солдат.

Солдаты бундесвера были направлены в Афганистан после терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года. В декабре того же года бундестаг выдал первый мандат на участие немецких военных в миссии под командованием НАТО на Гиндукуше. В декабре 2014 года Североатлантический альянс завершил 13-летнюю военную операцию в стране и с 1 января 2015 года начал миссию "Решительная поддержка", направленную на обучение афганских правительственных войск. В апреле альянс сообщил о начале вывода из Исламской Республики сил, участвующих в этой миссии.

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    Черный день

    4 сентября 2009 года немецкий полковник Георг Кляйн (Georg Klein) затребовал авиаудар НАТО по двум похищенным талибами бензовозам в провинции Кундуз. В результате погибло более 90 мирных жителей, в том числе дети. Расследование в Германии по подозрению в совершении полковником Кляйном военного преступления было прекращено.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

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    22 мая 2010 года президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) обрушил на себя шквал критики в Германии высказыванием, сделанным в самолете на обратном пути из Афганистана. Он обосновал участие бундесвера в миссии ISAF, в том числе, экономическими интересами Германии. Вскоре после этого заявления Кёлер ушел в отставку.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Постепенный вывод войск

    До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Угроза безопасности

    При передаче военной базы в Кундузе афганцам офицеры НАТО заявили, что оставляют регион, в котором восстановлен мир, охраняемый афганскими военными. Но кровавые теракты в Афганистане не прекращаются. Прежде всего, жители северных регионов беспокоятся о своей безопасности.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Последний оплот - военная база "Мармоль"

    База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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