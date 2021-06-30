Министр обороны ФРГ призвала извлечь уроки из миссии в Афганистане

После возвращения всех немецких военнослужащих из Афганистана министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) подвела смешанные итоги продолжавшейся около 20 лет миссии на Гиндукуше. В эфире телекомпании ARD вечером в среду, 30 июня, она заявила, что рада возвращению всех военнослужащих домой здоровыми.

По словам Крамп-Карренбауэр, бундесвер выполнил свои задачи в Афганистане. На протяжении двух прошедших десятилетий эта страна "не являлась безопасным местом для террористов", а у целого поколения афганцев были шансы на то, чтобы вырасти в лучших условиях, чем старшие поколения.

Глава Минобороны ФРГ призвала учиться на ошибках

Вместе с тем немецкий министр назвала ошибкой попытки иностранных государств создать у афганцев неверное представление о целях их миссии. В частности, ошибочным было впечатление о возможности быстрого создания в Афганистане государства по европейскому образцу, отметила она. В соответствии с этим Крамп-Карренбауэр призвала извлечь уроки для других международных операций.

29 июня последние остававшиеся в военном лагере в Мазари-Шарифе немецкие солдаты на четырех военных самолетах были передислоцированы в Германию. Среди покинувших центральноазиатскую республику солдат были и представители специального подразделения KSK, осуществлявшие охрану лагеря и обеспечившие безопасность вывода войск. Тем самым миссия бундесвера в Афганистане завершена.

Миссия в Афганистане началась после терактов 11 сентября 2001 года

До мая в Афганистане находились 1100 немецких солдат. Германия среди стран НАТО обладала вторым по численности военным контингентом в Исламской Республике, уступая лишь США. За 20 лет миссии погибли 59 немецких солдат.

Солдаты бундесвера были направлены в Афганистан после терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года. В декабре того же года бундестаг выдал первый мандат на участие немецких военных в миссии под командованием НАТО на Гиндукуше. В декабре 2014 года Североатлантический альянс завершил 13-летнюю военную операцию в стране и с 1 января 2015 года начал миссию "Решительная поддержка", направленную на обучение афганских правительственных войск. В апреле альянс сообщил о начале вывода из Исламской Республики сил, участвующих в этой миссии.

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