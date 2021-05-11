Помощь Афганистану после вывода войск. На что ФРГ потратит 375 млн евро

Вывод войск НАТО из Афганистана официально начался. С 1 мая 2021 года иностранный военный контингент постепенно уходит из страны. Бундесвер намерен вернуть домой 1100 своих солдат, расквартированных там, до середины августа этого года. Значит ли это, что страны-члены альянса бросают Афганистан на произвол судьбы на фоне растущей угрозы безопасности?

Германия не оставит Афганистан

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), посетивший в начале мая Афганистан, дал четкий ответ на этот вопрос. Германия продолжит оказывать помощь этой стране и останется надежным партнером, выступающим на стороне жителей Афганистана, заверил он. И после завершения военной миссии "мы продолжим активно участвовать во всех других сферах жизни страны", сказал глава МИД ФРГ.

Почти 20-летнее пребывание военного контингента НАТО в Афганистане способствовало стабилизации страны. Но и вывод войск в определенном смысле позитивно повлияет на ее развитие, говорит в интервью DW Юрген Хардт (Jurgen Hardt), внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге: "Это оказывает давление как на "Талибан", так и на правительство в Кабуле - с тем, чтобы они продолжили начавшиеся переговоры". Но давят на Афганистан и западные партнеры. "Они могут усилить свое влияние путем экономической поддержки", - поясняет эксперт.

Афганская национальная валюта

Хардт приводит в пример текущий бюджет министерства экономического развития ФРГ, 375 миллионов евро в котором предназначены Афганистану. "Эти деньги очень важны для любого афганского правительства. Из них будут выплачивать зарплаты бюджетникам, финансироваться школы, инфраструктурные проекты. Афганистан зависит от этой помощи", - рассказывает немецкий политик. И от того, насколько Афганистан готов в будущем идти к намеченным ранее целям, зависит поддержка со стороны Германии. "Германия делает акцент на качественном школьном образовании и соблюдении прав женщин. Поэтому дальнейшая помощь зависит от того, как Афганистан поведет себя в этих направлениях", - подчеркивает политик.

Западные партнеры могут поддерживать Афганистан и в других сферах, говорит Эллинор Зайно (Ellinor Zeino), глава кабульского бюро Фонда имени Конрада Аденауэра. Сотрудникам этого фонда, как и других политических фондов, рекомендовали превентивно покинуть страну. "Но это не означает, что мы завершили свою деятельность", - объясняет Зайно в интервью DW, указывая на то, что это и в интересах талибов, которые с некоторых пор тоже стремятся к политическому урегулированию конфликта в Афганистане.

Какие цели преследуют талибы

Талибы могут достичь своих целей - полного вывода иностранных войск и участия в управлении страной лишь политическим путем. "Если бы они попытались сделать это путем насилия, то это могло бы привести к гражданской войне. Этого талибы не хотят", - говорит Зайно. Кроме того, движение "Талибан"стремится к международному признанию, поясняет глава фонда. "Они хотят, чтобы их считали государственной властью, а не группой повстанцев. Этот процесс могут соответствующим образом поддержать, модерируя, страны Запада". Роль посредника или модератора могут позволить себе лишь иностранные игроки, например, ООН или страны-партнеры. "Ведь каждая из групп в Афганистане в роли модератора представляла бы чьи-либо интересы и не воспринималась бы всеми участниками, что могло бы привести к обострению внутриафганских конфликтов", - поясняет Эллинор Зайно.

Катар является ареной для переговоров с талибами

В определенном смысле почва для диалога подготовлена уже давно, говорит Надия Насхир, председатель немецкого Объединения афганских женщин. Германия всегда была заинтересована в том, чтобы создать прочное государство в Афганистане. "Об этом и должна идти речь дальше. И для этого создана почва, поскольку очень многие афганцы придерживаются либеральных и умеренных взглядов", - полагает Насхир.

Из многих проектов, которыми занимается ее организация, Насхир знает, что доверительные отношения афганцы устанавливают между собой благодаря конкретному сотрудничеству: "Наш принцип сотрудничать только с людьми, живущими там, где будут реализованы проекты. Это вызывает доверие и уважение, в том числе со стороны мужчин. Они тоже поддерживают нашу работу".

Как афганцы учатся доверять друг другу

Фонд Аденауэра до недавнего времени поддерживал этот процесс на уровне гражданского общества, говорит Эллинор Зайно. Для этих целей был создан форум, чтобы представители конфликтующих сторон могли сесть за стол переговоров. Так начался диалог между участницами женских движений, представляющих средний класс, и религиозных групп. "В самом начале и те, и другие имели множество предубеждений в отношении друг друга, но в процессе диалога со временем они находят что-то общее", - рассказывает Зайно. Так представителям обеих сторон стало ясно, что каждая из них ощущает себя пострадавшей. Часто обе стороны чувствовали себя ущемленными из-за того, чтобы не были включены в политический процесс. И вот на этом основании они впервые вступили в диалог друг с другом.

Дети в Кабуле учатся читать

Надия Насхир надеется на то, что у афганцев велико желание учиться. "Мы видим это в наших школьных проектах. Есть так много желающих отправить детей в школу, что у нас проблемы с количеством мест. Особенно женщинам очень важно, чтобы их дети ходили в школу - и поэтому они зачастую серьезно рискуют, например, когда ведут детей в школу по дорогам, которые до сих пор заминированы", - рассказывает она.

Но есть определенные границы, которые пока все вынуждены соблюдать, говорит представитель фонда Аденауэра: "Женщины, которых поддерживает наш фонд, учатся аргументировать на религиозном уровне. И в данный момент, при существующей модели власти, никакая другая аргументация не поможет". "Нельзя строить иллюзии. Права и свободы женщин в Афганистане будут иметь место в обозримом будущем лишь в том случае, если они будут отображены в религиозном дискурсе, и его не будут полностью контролировать талибы", - говорит Эллинор Зайно.

Видит надежду в будущем и Юрген Хардт. "Роль женщины в общественной жизни возросла. Многие афганцы согласились с тем, что появилось школьное образование, и стали более лояльны к контактам со странами Запада - даже в лагере талибов. Но мы не утописты. При всем желании изменений многими афганцами движет страх перед будущим". "Все наши сотрудники боятся, что начнется война, если переговоры, которые идут сейчас, прекратятся, - говорит Надия Насхир. - И они просят только об одном: не оставляйте Афганистан на произвол судьбы".

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