Немецкий эксперт опасается усиления влияния талибов в Афганистане

Немецкий эксперт по проблемам терроризма Гидо Штайнберг (Guido Steinberg) опасается резкого усиления влияния джихадистов. После вывода войск США из Афганистанабороться с экстремистами в этой стране станет трудно, заявил сотрудник берлинского фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik - SWP) Штайнберг в интервью агентству dpa, обнародованном в субботу, 1 мая, - день начала официального вывода воинского контингента НАТО с Гиндукуша.

По его словам, у талибов не будет никаких причин отказываться от союза с террористической группировкой "Аль-Каида", скорее они даже возьмут верх над ней, что может стать "призывом к пробуждению" для джихадистов во всем мире. Гибель лидера "Аль-Каида" Усамы бен Ладена в результате операции сил спецназа США в Пакистане 2 мая 2011 года стала "эпохальной датой в истории исламского терроризма", констатировал эксперт, отметив, что многие молодые джихадисты сегодня дезориентированы из-за ликвидации их вождя и других лидеров "Аль-Каиды".

"Магнит для джихадистов"

"Если талибы после вывода американских войск из Афганистана разыграют умную партию, они могут стать магнитом для джихадистов во всем мире", - полагает Гидо Штайнберг. В то же время он не исключает, что "Аль-Каиде" удастся в ближайшие годы совершить крупный теракт на мировой арене.

Президент США Джо Байден в середине апреля объявил, что американские войска покинут Афганистан после почти 20-летнего пребывания в этой стране. Их вывод планируется завершить к 11 сентября. Германский бундесвер планирует вывести своих военнослужащих с Гиндукуша к середине августа.

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