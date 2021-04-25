 Немецкий эксперт опасается усиления влияния талибов в Афганистане | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Немецкий эксперт опасается усиления влияния талибов в Афганистане

Вывод войск США с Гиндукуша может стать сигналом для джихадистов во всем мире, полагает Гидо Штайнберг. К талибам могут потянуться многие бойцы "Аль-Каиды", дезориентированные после ликвидации бен Ладена, считает он.

Бойцы движения Талибан

Бойцы движения "Талибан"

Немецкий эксперт по проблемам терроризма Гидо Штайнберг (Guido Steinberg) опасается резкого усиления влияния джихадистов. После вывода войск США из Афганистанабороться с экстремистами в этой стране станет трудно, заявил сотрудник берлинского фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik - SWP) Штайнберг в интервью агентству dpa, обнародованном в субботу, 1 мая, - день начала официального вывода воинского контингента НАТО с Гиндукуша.

По его словам, у талибов не будет никаких причин отказываться от союза с террористической группировкой "Аль-Каида", скорее они даже возьмут верх над ней, что может стать "призывом к пробуждению" для джихадистов во всем мире. Гибель лидера "Аль-Каида" Усамы бен Ладена в результате операции сил спецназа США в Пакистане 2 мая 2011 года стала "эпохальной датой в истории исламского терроризма", констатировал эксперт, отметив, что многие молодые джихадисты сегодня дезориентированы из-за ликвидации их вождя и других лидеров "Аль-Каиды".

"Магнит для джихадистов"

"Если талибы после вывода американских войск из Афганистана разыграют умную партию, они могут стать магнитом для джихадистов во всем мире", - полагает Гидо Штайнберг. В то же время он не исключает, что "Аль-Каиде" удастся в ближайшие годы совершить крупный теракт на мировой арене.

Президент США Джо Байден в середине апреля объявил, что американские войска покинут Афганистан после почти 20-летнего пребывания в этой стране. Их вывод планируется завершить к 11 сентября. Германский бундесвер планирует вывести своих военнослужащих с Гиндукуша к середине августа.

Смотрите также:

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Первая военная миссия вне Европы

    11 января 2002 года первые 70 немецких военнослужащих прибыли в Кабул. Так началась первая неевропейская боевая операция бундесвера. В самый разгар миссии ISAF в Афганистане базировались до 5350 служащих бундесвера. Германия предоставила третий по численности после США и Великобритании военный контингент в состав международных сил ISAF.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Первые жертвы

    В результате взрыва в Кабуле 6 марта 2002 года погибли двое немецких и трое датских солдат, пытавшиеся обезвредить ракетный снаряд. За годы миссии ISAF в Афганистане жизни потеряли 55 военнослужащих бундесвера.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    "Защитить безопасность Германии на Гиндукуше"

    26 июля 2002 года министр обороны ФРГ Петер Штрук (Peter Struck) прилетел на базу бундесвера в Афганистане. На критику немецкого военного присутствия в этой стране политик ответил фразой, которую потом охотно цитировали журналисты: "Безопасность Федеративной Республики Германия защищают и на Гиндукуше".

  • Afghanistan Übersetzer Bundeswehr

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Ответственность за север Афганистана

    Бундесвер был задействован в относительно спокойном регионе на севере страны. Тем самым удалось смягчить критику в самой Германии и одновременно исполнить ожидания в мире, связанные с участием бундесвера в миссии ISAF. С октября 2003 года немецкие солдаты базировались в провинции Кундуз. В 2006 году Германия взяла на себя главную ответственность за стабильность на севере Афганистана.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Конкретная помощь населению

    Германия первой из стран НАТО направила специалистов в региональные команды по восстановлению инфраструктуры в Афганистане (PRT). Восстановление гражданских структур и вооруженное обеспечение безопасности понимались как две стороны одной медали. Германия будет оказывать финансовую помощь в деле восстановления Афганистана и после 2014 года.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Подготовка сотрудников афганских сил безопасности

    Германия взяла на себя ведущую роль и в подготовке сотрудников афганских сил безопасности. В четырех центрах, расположенных в разных частях Афганистана, прошли обучение более 60 тысяч полицейских и солдат. Правительство ФРГ предоставило на эти цели 380 миллионов евро.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Черный день

    4 сентября 2009 года немецкий полковник Георг Кляйн (Georg Klein) затребовал авиаудар НАТО по двум похищенным талибами бензовозам в провинции Кундуз. В результате погибло более 90 мирных жителей, в том числе дети. Расследование в Германии по подозрению в совершении полковником Кляйном военного преступления было прекращено.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Неосторожные высказывания федерального президента

    22 мая 2010 года президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) обрушил на себя шквал критики в Германии высказыванием, сделанным в самолете на обратном пути из Афганистана. Он обосновал участие бундесвера в миссии ISAF, в том числе, экономическими интересами Германии. Вскоре после этого заявления Кёлер ушел в отставку.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Постепенный вывод войск

    До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Угроза безопасности

    При передаче военной базы в Кундузе афганцам офицеры НАТО заявили, что оставляют регион, в котором восстановлен мир, охраняемый афганскими военными. Но кровавые теракты в Афганистане не прекращаются. Прежде всего, жители северных регионов беспокоятся о своей безопасности.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Последний оплот - военная база "Мармоль"

    База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


Смотреть видео 26:01

Угроза новой войны в Афганистане: США выводят войска, власти не могут договориться о мире с талибами

Аудио- и видеофайлы по теме

Как юный афганец чуть не стал смертником (05.06.2017)  

Теракт в дипломатическом квартале Кабула  

Также по теме

Afghanistan US-Truppen

США и НАТО начали подготовку к выводу войск из Афганистана 25.04.2021

Официально вывод войск из Афганистана начнется лишь 1 мая, но действия на местах в рамках этого процесса уже ведутся. Талибы отказываются участвовать в мирных конференциях, пока из страны не выведут все зарубежные силы.

Afghanistan Herat Taliban Kämpfer

США выводят войска из Афганистана. Страна окажется во власти "Талибана"? 17.04.2021

Президент Джо Байден объявил об окончательном выводе американских войск из Афганистана к 11 сентября. О том, как это решение повлияет на будущее истерзанной войной страны - DW.

Präsident Joe Biden

WP написала о планах Байдена продлить до 11 сентября вывод войск из Афганистана 13.04.2021

Джо Байден объявит о продлении вывода американских войск из Афганистана, пишет The Washington Post. Заключенное с талибами соглашение называет крайним сроком 1 мая.

Реклама

Самые читаемые

От вакцины "Спутник V" отказываются. Из-за халатности производителя?  

Немки удаляют татуировки. Почему?  

Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана. Что важно знать  