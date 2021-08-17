Германия продолжает эвакуировать людей из Афганистана

Второй эвакуационный самолет бундесвера со 125 пассажирами из Афганистана на борту приземлился в Ташкенте днем во вторник, 17 августа. Об этом сообщил представитель оперативного командования бундесвера. Сразу после того, как самолет вылетел из Кабула, министерство обороны ФРГ поместило в Twitter сообщение о том, что Airbus A400M возвращается из Кабула в Ташкент.

Как указано в сообщении, на борту находились граждане Германии, сотрудники из числа афганцев, а также "другие лица, подлежащие защите". Министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) написал: "Авиаперевозки начались и будут полным ходом идти дальше, пока это в какой-то мере позволяет ситуация с безопасностью".

Первый самолет бундесвера, который в ночь на вторник, 17 августа, после нескольких попыток смог приземлиться в аэропорту Кабула, из-за сложных условий и из соображений безопасности смог взять на борт лишь семь человек - пять немцев, гражданина одной из европейских стран и афганца из Кабула.

При тесном сотрудничестве с ВВС США

Правительство Германии намерено сделать все доля того, чтобы операция по эвакуации людей из Афганистана и дальше шла без перебоев. На 17 августа бундесвер запланировал еще два эвакуационных рейса из Кабула в Ташкент, сообщил Мас в Берлине. По его словам, помимо двух самолетов Airbus A400M, будут также задействованы машины ВВС США.

Пассажиры, высадившиеся в Ташкенте, пересядут затем на самолеты авиакомпании Lufthansa, которые и доставят их в Германию. Первый борт из Ташкента во Франкфурт-на-Майне запланирован в ночь на среду, 18 августа. По договоренности с правительством Германии, Lufthansa будет также совершать эвакуационные рейсы из Кабула в столицу Катара Доху. Ряд эвакуационных рейсов намечен и на последующие дни, но их точное число пока неизвестно, сообщил во вторник dpa официальный представитель Lufthansa.

Как заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), для участия в операции по эвакуации людей Германия направит в Кабул контингент бундесвера численностью до 600 человек. В Афганистане они будут действовать в тесном взаимодействии с военнослужащими США, контролирующими кабульский аэропорт.

Согласно сообщению Хайко Маса, сделанному во вторник после очередного заседания созданного в правительстве ФРГ кризисного штаба по ситуации в Афганистане, на предстоящей встрече министров иностранных дел стран – членов ЕС, намечено обсуждение таких вопросов, как будущие отношения с "Талибаном" и оказание гуманитарной помощи беженцам из Афганистана.

Смотрите также: