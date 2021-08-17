Штайнмайер: На Германии лежит часть ответственности за ситуацию в Афганистане

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) заявил, чтона Германии лежит часть ответственности за драматическую ситуацию в Афганистане. "В эти дни мы переживаем человеческую трагедию, за которую разделяем ответственность, и поворотный момент в политике, который потрясет нас и изменит мир. Картины отчаяния, запечатленные в кабульском аэропорту, постыдны для политического Запада ", - указал глава немецкого государства, выступая во вторник, 17 августа, в Берлине.

"События в Афганистане никого не оставляют равнодушным"

В аэропорту Кабула находятся тысячи людей, которые хотят покинуть страну, опасаясь пришедшего в минувшие выходные к власти в Афганистане радикального исламского движения "Талибан". СМИ пестрят фотографиями отчаявшихся афганцев, цепляющихся за телескопические трапы или даже за фюзеляжи военно-транспортных самолетов в надежде каким-то образом проникнуть внутрь лайнеров и улететь.

"Драматические кадры из Кабула и события в Афганистане никого не оставляют равнодушным. Я уверен: граждане по всей Германии в эти часы думают об Афганистане и афганском народе", - сказал Штайнмайер.

Как отметил президент ФРГ, новости из Афганистана особенно удручают всех тех, "кто на протяжении последних 20 лет вносил свой вклад в борьбу за лучшую жизнь для людей в этой стране и зачастую ставил на карту собственное здоровье и даже жизнь", а именно - немецких солдат, которые были направлены туда, а также родственников погибших.

Теперь Германия должна "сделать все возможное для того, чтобы наши соотечественники и все афганцы, которые поддерживали их на протяжении многих лет, оказались в безопасности", - потребовал Штайнмайер. Кроме того, вместе с союзниками ФРГ необходимо искать пути помощи тем, "кому сейчас угрожает насилие или смерть в Афганистане, в частности большому числу мужественных женщин", добавил он.

За обсуждение внешней политики Германии

Президент ФРГ также призвал основательно обсудить внешнюю политику Германии. "Провал наших многолетних усилий по построению стабильного, жизнеспособного государства в Афганистане поднимает фундаментальные вопросы о прошлом и будущем нашей внешней политики и наших военных миссий - непростые вопросы, на которые мы должны дать честный и обстоятельный, а не поспешный ответ", - подчеркнул политик.

Штайнмайер также напомнил о большом количестве солдат бундесвера, которые в настоящее время задействованы в операции по эвакуации людей из Афганистана. Глава государства выразил надежду, что "все эти мужественные мужчины и женщины" благополучно вернутся в Германию.

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