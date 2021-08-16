Правительство ФРГ призналось в недооценке ситуации в Афганистане

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в понедельник, 16 августа, признали, что недооценили скорость, с которой развивались события в Афганистане, власть в котором фактически перешла к боевикам радикального исламского движения "Талибан".

Меркель: Чрезвычайно горькое, драматичное и ужасающее развитие событий

Ангела Меркель глубоко обеспокоена приходом талибов к власти. "С момента вывода иностранных войск мы могли наблюдать, как талибы с ошеломляющей быстротой захватывали провинцию за провинцией, город за городом и снова взяли всю страну под свой контроль", - заявила она после встречи членов правительства с руководителями фракций бундестага.

Глава правительства назвала развитие событий в Афганистане "чрезвычайно горьким, драматичным и ужасающим". Она признала, что в Берлине неправильно оценили развитие ситуации, полагая, что у них есть больше времени, чтобы найти выход. Теперь, по ее словам, в первую очередь необходимо сделать все возможное для обеспечения безопасности соотечественников, а также местных помощников, работавших с немецким правительством и неправительственными организациями Германии.

По оценке Меркель, речь идет приблизительно о полутора тысячах человек, примерно с 600 из них удалось установить связь. Теперь мы попытаемся "сделать все, что в наших силах", чтобы вывести этих людей из страны, сказала она. Ранее, выступая на заседании президиума партии Христианско-демократический союз, канцлер оценила число афганских помощников немецких организаций примерно в 2500 человек, заявив, что вместе с членами семей Германии предстоит принять около 10 тыс. беженцев из Афганистана.

Мас: Никто не рассчитывал, что афганцы не будут сопротивляться

Ранее в тот же день глава германского внешнеполитического ведомства Хайко Мас согласился с критикой со стороны оппозиции, обвинявшей правительство в недооценке быстрого продвижения талибов и промедлении с эвакуацией немецких граждан и их афганских помощников. "Тут нет никакой возможности для оправдания: все мы - федеральное правительство, разведывательные службы, международное сообщество - неправильно оценили ситуацию".

По словам главы МИД Германии, никто и предположить не мог, что афганские силы безопасности не готовы противостоять талибам.

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