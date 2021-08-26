Теракт в Кабуле: Байден поручил Пентагону готовить ответный удар по исламистам  

Ситуация в столице Афганистана резко обострилась после взрывов, совершенных 26 августа боевиками террористической организации "Исламское государство" рядом с аэропортом Кабула. DW следит за событиями 27 августа (время московское).

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По словам президента США Джо Байдена, "Талибан" заинтересован в продолжении помощи в эвакуации граждан США и бывшего афганского персонала даже после вывода американских войск. Байден подчеркнул, что хотя "талибы - плохие парни", они жизненно заинтересованы в сотрудничестве с международным сообществом.

В США приспущены государственные флаги

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На зданиях госучреждений в Соединенных Штатах, а также американских консульских учреждений на территории других стран приспущены государственные флаги. Это сделано в честь жертв "бессмысленных актов насилия", заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

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Бундесвер в пятницу, 27 августа, вернет в расположение своих частей военнослужащих, отправленных с миссией по эвакуации в Афганистан. Их прибытие на авиабазу Вунсторф в Нижней Саксонии запланировано на 15.00.

Байден: Пентагону поручено разработать план ответного удара

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Американская разведка считает, что теракт в Кабуле организовал филиал "Исламского государства", сказал Байден. "Мы не простим, мы не забудем. Мы будем охотиться за вами и заставим вас заплатить", - заявил президент США. По его словам, Пентагону уже поручено разработать план ответного удара по исламистским боевикам, совершившим теракты в Кабуле.

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Несмотря на теракт возле аэропорта в Кабуле, Соединенные Штаты продолжат операцию по вывозу из Афганистана сотрудников своих организаций и афганцев, которым угрожает опасность. Об этом заявил президент Джо Байден в четверг во время выступления в Вашингтоне. Террористы не смогут заставить США остановить свою миссию, подчеркнул глава в Белого дома.

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Число жертв теракта в Кабуле, по данным телеканала Al Arabiya, возросло до 72, в том числе 12 американских военнослужащих. Ранения разной степени тяжести получили 158 человек.

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