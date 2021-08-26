Не талибы, но "ИГ-Хорасан". Кто стоит за терактами в Кабуле

Случилось то, чего многие опасались. Во время взрыва в аэропорту Кабула погибло много людей. Ответственность за теракт взяли на себя боевики из "Исламского государства" (ИГ) в Афганистане. Себя они называют "ИГ-Хорасан" или сокращенно ИГ-Х. Хорасан - исторический регион в Центральной Азии, в который входит и Афганистан. Нападение на аэропорт было стратегическим ударом ИГ как против США, так и против талибов, которые пытаются демонстрировать свой контроль над страной. Об этом издание The New York Times написало еще до трагедии в Кабуле.

Когда президент США Джо Байден, несмотря на давление со стороны своих союзников, заявил о завершении эвакуации из аэропорта Кабула к 31 августа, он опасался не талибов, а ИГ: "Каждый день, пока мы остаемся там, мы знаем, что "ИГ-Хорасан" держит под прицелом аэропорт в Кабуле и хочет атаковать как американцев, так и союзников, а также мирное гражданское население". Байден подчеркнул при этом, что боевики ИГ являются врагами движения "Талибан".

Борьба между ИГ и "Талибаном"

ИГ и "Талибан" уже давно воюют между собой. Еще до взрыва в аэропорту информационные агентства сообщали со ссылкой на источники в кругах военных, что талибы на своих контрольных пунктах вокруг аэропорта поймали и убили многих боевиков ИГ, которые могли совершить теракт. В то же время в результате взрыва в аэропорту погибло и много талибов.

Боец "Талибана"

Между ИГ и "Талибаном" существуют идеологические разногласия. ИГ следует салафитскому направлению ислама. "Талибан" - консервативному учению Деобанди. "ИГ- Хорасан" стремится к созданию халифата от Южной до Центральной Азии. Цель талибов, во всяком случае пока, - превратить Афганистан в исламский эмират. И поскольку "Талибан", с точки зрения ИГ, не столь строг в соблюдении законов шариата, талибов ИГ называет предателями и отщепенцами. Это происходит с того времени, как талибы подписали с американцами мирное соглашение. Таким образом, как считают в ИГ, "Талибан" предали цели джихада.

После того, как две недели назад, талибы заняли Кабул, различные джихадистские группировки поздравили их с победой. Но не ИГ. Оно объявило, что будет продолжать борьбу с талибами. ИГ в Афганистане - так называемое "ИГ-Хорасан" - насчитывает, по оценкам доклада ООН от 15 июля, от 500 до 1500 бойцов. Они усилили свои позиции в разных местах вокруг Кабула, откуда наносят удары и надеются на то, что им удастся пополнить свои ряды бойцами из "Талибана". Кроме того, ИГ опирается на выходцев из Сирии, Ирака и других конфликтных регионов. Согласно данным ООН, на начало июня в Афганистане находились от 8 до 10 тысяч иностранных боевиков.

Что известно об "ИГ-Хорасан"

В этом году "ИГ-Хоросан" уже оставило после себя кровавые следы. Одна из миссий ООН в Афганистане UNAMA за первые четыре месяца этого года подверглась 77 атакам со стороны ИГ - в три раза больше, чем за предыдущий год. А в результате взрыва грузовика в одной из школ Кабула, которую посещали в основном шиитские девочки, в начале мая погибли 85 человек, 300 получили ранения.

Взрыв в афганской школе, в результатет котрого погибли 85 человек, 8 мая

Месяц спустя в провинции Баглан "ИГ-Хоросан" напало на сотрудников международной неправительственной организации Halo Trust, которая занималась разминированием территории. 10 человек были убиты. Местные талибы поддержали бы процесс разминирования и прогнали бы ИГ, заявил позже один из представителей организации в интервью BBC, тем самым еще раз указав на вражду талибов и ИГ.

"ИГ-Хорасан" назвали талибов своими врагами еще в 2017 году, изгнав их тогда из укрепрайона Тора-Бора. В системе тоннелей, находящейся в горах, скрывался от американцев глава "Аль-Каиды" Усама бен Ладен. "ИГ-Хорасан" образовалась из пакистанских исламистов группы "Техрик - Талибан Пакистан". Они из-за преследования в Пакистане ушли в Афганистан и в октябре 2014 года присоединились к ИГ, присягнув убитому позже его руководителю аль-Багдади. Весной 2015-го ИГ официально приняла их в свои ряды и сообщила о создании на территории Центральной Азии "ИГ-Хорасана", также известного как "велаят Хорасан".

На тот момент ИГ была сильна в Ираке и Сирии и могла финансово поддерживать своих боевиков в Афганистане. Затем эта поддержка иссякла. Но, по оценкам экспертов ООН, находящиеся в подполье главари ИГ в Сирии и Ираке сейчас поддерживают контакт с "ИГ-Хорасаном".

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