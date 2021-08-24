Ситуация в Кабуле: число жертв теракта возросло до 72

Ситуация в столице Афганистана резко обострилась после взрывов, совершенных боевиками террористической организации "Исламское государство". DW следит за событиями 26 - 27 августа (время московское).

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Число жертв теракта в Кабуле, по данным телеканала Al Arabiya, возросло до 72. Ранения разной степени тяжести получили 158 человек.

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Как сообщает агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен объявить о срочном созыве чрезвычайного заседания Совета Безопасности.

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Взрыв возле кабульского аэропорта устроили два террориста-смертника с поясами шахидов, сообщил один из высокопоставленных генералов вооруженных сил США агентству AFP.

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Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле, не предъявив при этом доказательств своей причастности. Об этом сообщила мониторинговая группа SITE, отслеживающая активность террористов в социальных сетях.

При теракте в Кабуле погибли более 60 афганцев и 12 солдат США

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По данным министерства здравоохранения Афганистана, которые приводит CNN, при взрывах у аэропорта погибли более 60 афганцев, еще более 140 человек получили ранения.

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Нападение у аэропорта Кабула привело к гибели 12 военных США, и за эту атаку несут ответственность террористы группировки ИГ, заявил глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. "На данный момент нам известно, что в результате атаки были убиты 12 военных США, а еще 15 были ранены", - заявил он на брифинге.

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В результате двух взрывов вблизи аэропорта Кабула в четверг, 26 августа, погибли, по разным данным, от 20 до 40 человек, в том числе дети. Около 60 человек госпитализированы. Первый взрыв произошел у одного из входов в аэропорт, где толпились люди, желающие покинуть Афганистан. По данным телеканала CNN, взрыв совершил мужчина-смертник.



Чуть позже поступили сообщения о втором взрыве - на этот раз около отеля Baron, расположенного неподалеку от кабульского аэропорта. По предварительным данным, оба взрыва совершила террористическая группировка "Вилайят Хорасан". Согласно заявлению Пентагона, в районе аэропорта произошло "комплексное нападение" террористов.

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