Вблизи аэропорта Кабула прогремел взрыв

Вблизи аэропорта Кабула в четверг, 26 августа, погремел взрыв. Эту информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Кёрби.

Он добавил, что пока не может предоставить журналистам данных о возможных убитых и раненых. Между тем агентство Reuters со ссылкой на официальный источник в США передает о нескольких погибших. В свою очередь представители радикального исламистского движения "Талибан", захватившего власть в стране, утверждают, что погибли 13 человек, среди них есть дети, а также что взрывом были ранены охранники-талибы.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники указывает, что детонация произошла у одного из входов в аэропорт, где толпились люди, желающие покинуть Афганистан. По данным телеканала, взрыв совершил мужчина-смертник.

Посол Франции в Афганистане Давид Мартинон в микроблоге Twitter высказал предположение, что у кабульского аэропорта может прогреметь еще один взрыв. "Всем нашим афганским друзьям: если вы находитесь у входов в аэропорт, срочно уходите и укрывайтесь. Возможен второй взрыв", - написал дипломат.

Посольство США в Кабуле распространило сообщение о том, что у аэропорта, помимо взрыва, произошла стрельба, и призвало всех американских граждан немедленно покинуть близлежащую территорию.



Днем ранее президент США Джо Байден заявил, что эвакуация афганцев и граждан других стран, обладающих таким правом, из Афганистана будет завершена, как и планировалось, 31 августа. По словам Байдена, каждый час, который американские военные проводят на территории Афганистана, повышает риски. "Каждый день, который мы находимся там, - это день, в который, как мы знаем, "Исламское государство" пытается нанести удар по аэропорту и атаковать США и союзные силы", - заявил глава Белого дома.

На протяжении последних двух недель США и многие другие страны мира, в том числе Германия, активно вели эвакуацию своих граждан и мирного населения из Афганистана. Из-за огромного числа желающих покинуть страну у аэропорта Кабула и на взлетной полосе происходили давки, в которых погибло несколько десятков человек.

Смотрите также: