США, ФРГ и Великобритания предупредили о возможности терактов в аэропорту Кабула

Ситуация с безопасностью в районе Международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая все более обостряется. Посольство Германии в Афганистане, а также представители ряда других стран предупредили о террористических угрозах возле воздушной гавани. Американское диппредставительство в Кабуле вечером в среду, 25 августа, призвало граждан США избегать посещения этого объекта, а уже находящихся там покинуть его в связи с "угрозами безопасности".

В аналогичном циркуляре Великобритания посоветовала своим подданным переместиться "в безопасное место" и ждать дальнейших указаний об эвакуации. "Существует постоянная и высокая угроза террористической атаки" в аэропорту, указали в британском МИД.

Австралия также рекомендовала покинуть воздушную гавань, предупредив об "очень высокой угрозе террористического нападения".

В давке в воздушной гавани Кабула погибли восемь человек

Посольство Германии в Кабуле в обращении к гражданам ФРГ предупредило о стрельбе и возможности терактов.

Хотя с 14 августа из афганской столицы уже вывезли почти 90 тыс. человек, тысячи людей все еще ждут посадки в самолеты, надеясь получить место на эвакуационном рейсе. В давке, по данным AFP, погибли минимум восемь человек.

Угроза может исходить от боевиков ИГ

Президент США Джозеф Байден заявил, что угроза может исходить от боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Представитель радикального исламистского движения "Талибан" в свою очередь сообщил, что ИГ может готовить нападения. По его утверждению, талибы "тоже рискуют жизнью в аэропорту Кабула", тоже сталкиваются "с угрозой со стороны группировки "Исламское государство". Он напомнил, что западные силы должны завершить эвакуацию из Афганистана к концу месяца.

В Афганистане могут оставаться еще до 1500 граждан США

Белый дом 25 августа сообщил, что всего из страны с 14 августа было вывезено более 82 300 граждан Афганистана, США и других государств на военно-транспортных самолетах американцев и их союзников, а также на международных и частных рейсах.

По данным администрации Байдена, в Афганистане могут оставаться еще до 1500 американских граждан. Около 500 из них уже получили конкретные указания относительно предстоящей эвакуации, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Между тем, как передало издание Der Spiegel на своем интернет-сайте, последний военно-транспортный самолет A400M бундесвера должен вылететь из Кабула 26 августа.

Официального подтверждения этой информации нет. Минобороны ФРГ сообщило в четверг, что из Ташкента в Кабул вылетел очередной военно-транспортный самолет и "эвакуация будет продолжена до последней секунды". По состоянию на утро 26 августа, немцы уже вывезли из Кабула 5193 человека.

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