Комментарий: Политика Германии в Афганистане провалилась

"Прочь из Афганистана!". Немецкие левые требуют этого в течение 20 лет - с 2001 года, начала военной миссии Германии в рамках проводимой НАТО операции ISAF. Легко прослеживаемое и пустое требование - поскольку оппозиционная Левая партия никогда не должна была нести ответственность за управление страной? И тем самым - никогда за военную миссию бундесвера? И да, и нет.

Да - потому что борьба против террора "Талибана", во всяком случае в начале этого тысячелетия, была связана с обоснованной надеждой для афганцев на прогресс и демократию. Нет - потому что слишком быстро стало понятно, что эта борьба не может быть выиграна. Потому что никакие афганские власти не могут обуздать самое главное зло - коррупцию, да в общем-то и не хотят этого. К тому же Запад никогда не предпринимал серьезных попыток как-то это изменить. И, как часто бывает во время военных операций, слишком мало внимания обращал на культуру и историю страны, за мир в которой боролся.

Немецкое правительство не использовало имеющиеся возможности

"Прочь из Афганистана!" - этот расхожий лозунг политических легковесов (Левой партии) уже многие годы в действительности постоянно присутствовал и в размышлениях федерального правительства Германии. Вопрос был только в том - когда? Конечно, ответственные политики, и прежде всего, обладающая всеми компетенциями в части стратегического планирования Ангела Меркель (Angela Merkel), знали, что ответ на этот вопрос последует из Вашингтона.

Марсель Фюрстенау

Когда лозунг "Прочь из Афганистана" вдруг стал реальностью, именно США были теми, кто задавал тон в выводе войск- операции, провалившейся во всех отношениях: и с военной, и с гуманитарной точек зрения. Но у немецкого правительства было поле для маневра - правда, меньше в военном смысле, нежели в гражданском. Поэтому за бюрократическое - и часто с подвохом - отношение к персоналу на местах и его семьям ответственна только Германия.

У ФРГ не было плана "Б"

То, что многие из этих людей не смогли своевременно покинуть Афганистан, - ужасно и позорно для правительства Германии. Конечно, за то, что министр иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas) еще в июне этого года исключал быструю победу "Талибана", что впоследствии все-таки произошло, несет ответственность немецкая внешняя разведка (BND). Критика в ее адрес за неправильную оценку ситуации справедлива, но поверхностна.

Частью дальновидной политики является умение представить все возможные сценарии развития событий. В запасе у правительства всегда должен быть некий план "Б": о быстрой эвакуации сотрудников немецкого посольства в Кабуле и тех многих афганцев, без чьей поддержки часто опасные для жизни операции бундесвера в их фатальной и приведшей ко многим человеческим жертвам неудавшейся миссии были бы невозможны.

Но события последних дней в Афганистане показали, что у министерств обороны, внутренних и иностранных дел, министерства экономического сотрудничества и развития - у всех этих немецких ведомств не было общей стратегии.

Меркель должна дать объяснения

Основную ответственность за это несет ведомство канцлера. Именно здесь на еженедельных совещаниях принимаются важнейшие решения. Здесь расположена внешняя разведка, которая отвечает за оценку ситуации за рубежом. Здесь есть координатор всех спецслужб ФРГ. Одним словом, Ангела Меркель должна объясниться. Ей, как и всем другим людям в Германии, сейчас остается только надеяться, что слишком поздно начавшаяся эвакуация из Афганистана окажется успешной.

Пока еще можно спасти много человеческих жизней. Ни политическая, ни финансовая цена не является при этом слишком высокой. Но одно после этой катастрофы уже не удастся сделать этому немецкому правительству - вернуть в Германии и в Афганистане потерянное им доверие.

Автор: Марсель Фюрстенау, обозреватель DW

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