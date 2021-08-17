В городах ФРГ демонстранты требовали дать убежище беженцам из Афганистана

В ряде городов Германии в воскресенье, 22 августа, прошли демонстрации за прием в страну беженцев из Афганистана, которым на родине угрожает опасность после прихода к власти талибов.

По данным полиции, около 1700 демонстрантов собрались под проливным дождем перед зданием ведомства федерального канцлера в Берлине. Выступавшие требовали, в частности, скорейшей эвакуации местных сотрудников бундесвера, правозащитников, активисток, борющихся за права женщин, женщин-ученых и спортсменок. Во второй половине дня участники акции, среди которых было много молодежи и женщин, прошли с зонтиками через правительственный квартал к зданию МИД.

Один из выступавших афганцев, по его словам, объявил голодовку пять дней назад перед зданием министерства иностранных дел. Он рассказал, что его брат сотрудничал с бундесвером в Афганистане в течение девяти лет, теперь же Германия бросила как самого его брата, так и жену и детей последнего. "Они будут убиты", - воскликнул в отчаянии мужчина.

В Киле на акцию с требованием организовать воздушный мост для спасения находящихся в опасности людей в Афганистане вышли несколько сотен человек. Также сотни демонстрантов в городах федеральной земли Нижняя Саксония и во Франкфурте-на-Майне требовали организовать безопасную эвакуацию людей из захваченной исламистами страны.

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