Глава Еврокомиссии посетила лагерь афганских беженцев в Испании

Еврокомиссия поддерживает "оперативные контакты" с движением "Талибан", чтобы обеспечить эвакуацию беженцев из Кабула, заявила в субботу, 21 августа, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Она посетила лагерь для афганцев, созданный на базе ВВС Испании Торрехон-де-Ардос под Мадридом. Фон дер Ляйен сопровождал председатель Евросовета Шарль Мишель, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и глава правительства Испании Педро Санчес.

Гуманитарная помощь в обмен на уважение прав человека

Выступив после ознакомления с лагерем на пресс-конференции, председатель Еврокомиссии заявила, что контакты с "Талибаном" "не означают признания Евросоюзом" этого радикального движения, захватившего власть в Афганистане. Что же касается предоставления ЕС гуманитарной и иной помощи этой стране, то отныне она будет зависеть от политики нового афганского руководства.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что упомянутые контакты необходимы "для спасения жизни" афганцев. Кроме того, по ее словам, Евросоюз готов расширить помощь Афганистану до 57 миллионов евро. Однако, эта помощь будет направлена в страну лишь в том случае, если "Талибан" станет уважать права человека, "в первую очередь, женщин и девочек". Одновременно она призвала мировое сообщество оказать помощь в эвакуации и размещении афганских беженцев.

Временный лагерь для беженцев под Мадридом

Лагерь в Торрехон-де-Ардос является первичным центром приема афганцев. Сейчас там находится лишь 200 беженцев, прибывших в последние два дня рейсами из Кабула. Вечером в субботу ожидаются прилет еще примерно 100 граждан Афганистана. Всего лагерь рассчитан на тысячу человек. Считается, что люди должны находиться здесь не более 3 суток. Затем они должны размещаться на квартирах в Мадриде и других городах Испании в ожидании решения о предоставлении им права остаться в Испании или переехать на постоянное место жительства в какую-либо иную страну Евросоюза.

Корреспондент DW, посетивший в минувшую пятницу лагерь, смог ознакомиться с условиями проживания беженцев. Часть из них размещается в спортивном комплексе базы, а часть - в палатках. Для детей обустроен отдельный зал, где они могут играть под присмотром родителей. Есть специальное помещение для молитвы. В столовой, работу которой обеспечивают испанские военные, DW рассказали, что меню исключает продукты, запрещенные к употреблению мусульманам.

Помощь психологов

В лагере работает несколько психологов-испанцев, учитывая, что многие беженцы нуждаются в подобной помощи. Недостатка в переводчиках нет: многие беженцы ранее работали с испанскими военными, находившимися в Афганистане в составе сил НАТО. Один из переводчиков, попросивший не называть его имя, сообщил DW, что большинство его соотечественников, вывезенных в Испанию, благодарны этой стране и Евросоюзу за свое спасение, поскольку "на родине их и их семьи ожидала бы верная смерть от рук талибов".

Он сообщил также, что из всех находящихся сейчас в лагере лишь 12 человек хотели бы остаться в Испании, остальные предпочитают перебраться в другую страну Евросоюза - большинство в Германию, "чтобы начать новую жизнь".

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