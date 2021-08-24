Блогер Пашковский: В Кабуле считали, что до столицы талибы не дойдут

"За 40 лет люди привыкли жить в состоянии войны", - говорит об Афганистане блогер из Беларуси Леонид Пашковский. Он побывал в этой стране за месяц до прихода к власти талибов и снял фильм о жизни афганцев, который посмотрели почти 2,5 миллиона человек. Что в Афганистане вызвало у Пашковского когнитивный диссонанс? Чем сегодня можно помочь афганцам? Как блогер относится к тому, что происходит сейчас в Беларуси? Об этом он рассказал в интервью DW.

DW: Почему вы решили снять фильм об Афганистане и как спланировали поездку туда?

Леонид Пашковский: Я давно хотел туда съездить, но почему-то откладывал. Когда американцы объявили, что выведут свои войска к 11 сентября, понял, что нужно поспешить. На самом деле еще месяц назад попасть в Афганистан не составляло особых проблем. Надо было приглашение, которое тебе может сделать афганское турагентство или кто-то из местных.

Леонид Пашковский

Идешь с этим письмом в посольство Афганистана, лучше не в Москве, а, например, в Дубае. В течение часа получаешь визу и можешь лететь в страну. На месте я нанял переводчика, который помогал с поиском героев и мест для съемок. Несмотря на то, что большая часть страны тогда контролировалась талибами, не было никакой полномасштабной войны, по большим городам можно было спокойно путешествовать.

- Вы видели, как меняется обстановка в стране, как талибы занимали все больше территории. Каково было наблюдать это изнутри?

- Это вызывало когнитивный диссонанс: в новостях говорят, что талибы контролируют все наземные границы, потом - 85% страны. И вроде должна быть какая-то паника, но жизнь Кабула или Герата не менялась. За 40 лет люди привыкли жить в состоянии войны. Мы приехали на рынок, где до этого произошел теракт - ничего не изменилось, люди продолжали заниматься своими делами.

В Герате единственная в Афганистане девушка-гид рассказывала, что работает с иностранцами и что талибы могут ее убить. Она говорила, что умирать не страшно - страшно, что не успеет сделать все, что запланировала в своей жизни. Мы ели плов и спокойно это обсуждали.

- Тем не менее мы видели кадры, на которых тысячи афганцев штурмуют самолеты в надежде любыми способами покинуть страну…

- Это было неожиданно. В Кабуле все считали, что до столицы талибы дойдут нескоро, если вообще дойдут. Люди были уверены в собственной безопасности. Непонятно, почему все так произошло, почему власти настолько быстро сдались. Возможно, кто-то с кем-то удачно договорился.

- Как, на ваш взгляд, можно помочь афганцам?

- Я отвечу так, как говорил мне каждый афганец независимо от пола, возраста, образования, рода занятий и этнической принадлежности. На вопрос, как, ребята, можно решить все ваши проблемы, мне отвечали: "Оставьте, пожалуйста, нас в покое, мы сами разберемся со своей страной".

- Поддерживаете ли вы контакты с людьми, которые сопровождали вас в Афганистане, что с ними сейчас?

- Да, мы поддерживаем связь. Все, кто работал с американскими военными, с правительством, сидят и бояться. Талибы обещают никого не трогать, всех простить, но никто этому не верит. Уехать из страны почти никто не может. Еще месяц назад все экстренно делали паспорта, пытались получить какие-то визы, но это сложно и долго. При этом надо понимать, что в Афганистане есть много людей, которые не против прихода к власти талибов, людей, которые поддерживают талибов, и тех, кому в принципе не важно, кто будет управлять страной. В целом все афганцы, с которыми я разговаривал, говорили, что рады уходу американцев.

Как они объясняли, американцы не разбирались, что нужно людям, просто пришли и пытались построить по собственным лекалам то, что они считали правильным, не понимая, что это другая страна с традициями, которые не менялись веками. Через две недели выйдет фильм, в котором я попытаюсь разобраться, почему война в Афганистане не заканчивается, почему афганцы не любят американцев, почему многие поддерживают талибов, и что будет со страной. Также выйдет серия об афганских женщинах, о том, как они живут сейчас и чего ждут от прихода к власти талибов.

- Ждать ли беженцев из Афганистана в Беларуси?

- Не знаю, ведь сейчас у людей нет возможности вылететь из Афганистана. К тому же я подозреваю, что в нашей стране беженцам никто не рад - ни власти, ни люди.

- Как вы относитесь к тому, что происходит в Беларуси?

- Изучая, как люди живут в странах вроде Венесуэлы, Кубы и Ирана, очень необычно оказаться в такой же стране у себя дома. И мне кажется, что все белорусы с этим, к сожалению, смирились. Я не вижу сейчас разницы между Беларусью и, условно, Кубой в плане перспектив и отношения масс к происходящему.

- А какими вам видятся эти перспективы?

- Я не люблю говорить об этом, потому что не могу сказать ничего хорошего, а быть публичным пессимистом не хочется.

- О Беларуси не хочется снять фильм?

- Нет. Зачем? Если сниму, это будет последний мой фильм.

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