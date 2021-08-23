Наши желания выросли в черном горшке? Шамсия Хассани - первая граффитистка Афганистана

Шамсия Хассани - первая женщина-граффитистка в Афганистане и смелая защитница прав женщин. В последние годы она получила широкую известность и принимала участие в выставках и проектах во многих странах Северной Америки, Европы и Азии. В 2014 году художница была включена в список 100 наиболее важных мыслительниц и мыслителей мира "FP Top 100 Global Thinkers" американского журнала о внешней политике Foreign Policy. Глава о Хассани была опубликована в сборнике "Good Night Stories for Rebel Girls" ("Хорошие сказки на ночь для девочек-бунтарок") с портретами значимых и влиятельных женщин, добившихся изменений в мире.

С тех пор как талибы захватили власть в Афганистане, работы Хассани стали восприниматься в качестве открытых политических посланий в еще большей степени, чем прежде. На своих двух актуальных рисунках она изобразила девушек в ярко-голубых хиджабах, которым угрожают вооруженные боевики в черной одежде.

Возврат к угнетению

Женщин Афганистана охватили страх и отчаяние, потому что им приходится опасаться угнетения и игнорирования их интересов в патриархальном консервативном обществе, которым правят мужчины.

Хассани получила десятки тысяч лайков в Instagram, а ее фотографиями тысячи раз поделились в Facebook. Поклонники ее творчества пишут в своих комментариях, что они молятся за женщин в Афганистане и за безопасность самой художницы, живущей в Кабуле. На прошлой неделе многим женщинам в афганской столице пришлось в страхе затаиться в своих домах и квартирах, а многие художники и творческие люди спешно удалили свои аккаунты в социальных сетях и чатах, опасаясь насилия и преследований.

"Может быть, это потому, что наши желания выросли в черном горшке". Опубликовано 14 августа 2021 года

Картина "Смерть тьмы"

С тех пор как Кабул был захвачен талибами, Шамсия Хассани тоже воздерживается от активности в социальных сетях: поклонники ее творчества серьезно обеспокоены безопасностью художницы. 18 августа 2021 года она все же опубликовала свою новую работу "Смерть тьмы". Таким образом художница дает понять, что не намерена сдаваться. На запрос DW менеджер художницы сообщил, что Шамсия Хассани не может сейчас дать интервью, но находится в безопасном и тайном укрытии.

В двойной опасности

Художницам в Афганистане угрожает двойная опасность - как женщинам и как творческим личностям. Они находятся под пристальным вниманием и прицелом талибов, которые считают искусство нарушением их толкования шариата.

"Некоторые считают, что искусство недопустимо в исламе, и намерены меня остановить. Когда многие консервативные люди объединяются, то они становятся очень могущественными и опасными, они способны на все", - подчеркнула Хассани в интервью Vice в 2016 году.

Хассани осмысливает нападение на родильный дом, в результате которого погибли беременные женщины и младенцы

Художница Шамсия Хассани родилась в 1988 году в Иране в семье афганских беженцев. Она начала заниматься граффити и уличным искусством в 2010 году после окончания Кабульского университета по специальности "Живопись и изобразительное искусство". С первых дней самостоятельного творчества художницы в центре внимания ее работ оказалось шаткое положение женщин и девочек в афганском обществе, которое находится во власти мужчин.

Она намерена изменить представления об афганских женщинах, в том числе о тех, кто носит паранджу и закрывает все свое тело. "Я пытаюсь показать их значимее, чем они есть на самом деле, и более современными. Такими они кажутся сильнее. Я пытаюсь заставить людей взглянуть на них по-другому", - заявила Хассани онлайн-журналу "Street Art Bio".

Хассани создала этот образ после нападения боевиков на Кабульский университет в ноябре 2020 года

Своими работами художница напрямую реагирует на нападения талибов и других экстремистских групп, создавая потрясающие картины боли и потерь, как например, в ноябре 2020 года, когда группа боевиков проникла на территорию университета, где Хассани является профессором изящных искусств, и устроила там стрельбу и несколько взрывов.

"Их глаза закрыты, но это не значит, что они слепы"

Картины и рисунки на стенах Шамсии Хассани выражают самые разные эмоции: тоску и вызов, надежду и горе, свободу и страх. В основном это фигуры ярких цветов. Длинные густые ресницы падают на закрытые глаза. Из-под платков женщин можно увидеть волосы, напоминающие щупальца медузы. У ее фигур нет ртов, они не имеют права выражать своего мнения, часто в работах художницы интегрированы элементы природы или музыкальные инструменты.

Шамсия Хассани у своей работы во французском культурном центре в Кабуле, 2013 год

"Можно использовать музыкальные инструменты, чтобы общаться с людьми, говорить громче и тем самым привлекать еще больше внимания, потому что в отличие от людей у инструментов нет ртов. Но у них есть звуки и голоса, которые дают возможность быть услышанными в обществе", - уточнила Шамсия Хассани в интервью DW в 2018 году.

"Их глаза закрыты, потому что перед их взорами ничего хорошего не открывается, даже их собственное будущее. Но это не значит, что они слепы", - добавила художница.

Сначала Шамсия Хассани оставляла на улицах Кабула небольшие граффити, быстро передвигаясь по городу. Затем, чтобы не привлекать к себе внимания, она начала изображать граффити на фотографиях зданий, которые она снимала смартфоном. Так родилась ее серия "Мечтательные граффити". Ее творчество разнообразно - от граффити и широкоформатных полотен до серии миниатюр на долларовых купюрах в качестве комментариев к внешней политике США.

Несмотря на стремительный успех в искусстве, Шамсия Хассани призналась DW в том, что иногда она разочарована и подавлена, потому что не находится в положении, которое позволяет что-то изменить к лучшему. Тем не менее, для нее важно передавать людям через свое творчество силу и твердость духа. "Я верю, что своим искусством я могу влиять на мировоззрение людей и делиться с ними своими идеями", - подчеркивает первая и бесстрашная афганская граффитистка Шамсия Хассани.

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