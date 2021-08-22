ФИФА добивается срочной эвакуации футболисток из Афганистана

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) направила правительствам ряда стран письмо с просьбой в экстренном порядке эвакуировать из Афганистана футболисток, передает BBC в воскресенье, 22 августа.

В ФИФА констатировали, что ситуация в Афганистане "остается нестабильной и очень тревожной".

Оказать помощь афганским спортсменам двумя днями ранее также призвала Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). "В течение последних нескольких дней FIFPro поддерживала связь с правительствами, чтобы разработать план эвакуации спортсменов, находящихся в опасности. Центральное место в этой спасательной операции занимает стремление обеспечить безопасность как можно большего числа людей", - говорится в сообщении ассоциации в Twitter.

FIFPro также выразила соболезнование в связи с гибелью в аэропорту Кабула молодого афганского футболиста, бывшего игрока юношеской сборной страны U-16 Заки Анвари, который при побеге из Афганистана зацепился за колеса самолета и скончался от недостатка кислорода в отсеке для шасси.

Ранее на этой неделе, после того как боевики радикального исламистского движения "Талибан", захватив власть в Афганистане, пообещали установить законы шариата, экс-капитан национальной женской сборной по футболу Халида Попал обратилась к спортивным организациям с просьбой обеспечить безопасность спортсменок. Она выразила опасения за судьбу тех, кто остался под властью талибов. Халида Попал в прошлом была капитаном женской сборной, затем возглавляла департамент женского футбола в Футбольной федерации Афганистана, а несколько лет назад получила убежище в Дании.

После прихода к власти руководство "Талибана" пообещало не лишать женщин права на образование, работу и участие в политической жизни страны, заверив, что женщины смогут принять участие в работе афганского правительства "в соответствии с законами шариата". Талибы уточнили, что женщины должны будут закрывать лицо, однако смогут выходить из дома без сопровождения мужчины.

В 1990-е годы "Талибан" ввел в Афганистане законы шариата, особенно суровые по отношению к девочкам и женщинам. Девочки старше 10 лет были лишены права на обучение, а женщинам предписывалось носить паранджу, полностью закрывающую их с головы до ног. Им было запрещено водить машину под страхом смертной казни, они не могли работать и появляться на улице без сопровождения мужчины.

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