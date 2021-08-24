Комментарий: "Доктрина Байдена" - риторика и действия не совпадают
Разлетающиеся по миру кадры того, что происходит в Кабуле, вредят президенту США Джо Байдену дома, но не меняют его внешнеполитической доктрины, считает Клаус-Дитер Франкенбергер.
Президент США Джо Байден
То, что уход Соединенных Штатов из Афганистана и его немедленные последствия будут прокручены через мясорубку американской внутренней политики, было предсказуемо и неизбежно. Противники президента Джо Байдена и его администрации не могли бы пожелать более драматичных кадров, чем те, что приходят сейчас из аэропорта Кабула и распространяются по всему миру, включая саму Америку. Потому что, с их точки зрения, эти кадры предоставляют доказательства того, что президент Байден слаб и некомпетентен.
Его предшественник Дональд Трамп, который, как известно, установил срок вывода американских войск из Афганистана, заключив соглашение с "Талибаном", теперь обвиняет Байдена - что совершенно неудивительно - в величайшем внешнеполитическом унижении США. Другие республиканцы, не использующие столь яркие выражения, говорят, по крайней мере, о крупной неудаче, в которой они также обвиняют действующего президента.
Афганистан и промежуточные выборы в Конгресс
События в Афганистане начинают оказывать влияние на самих американцев, которые, в принципе, одобряют вывод войск (на самом деле так красиво называя отступление), если не считать его запоздавшим: поддержка администрации Байдена слабеет, беспокойство и сомнения растут, и Демократическая партия уже с тревогой смотрит на выборы в Конгресс, предстоящие в следующем году. Не отвернутся ли от нее так называемые колеблющиеся избиратели, голоса которых помогли демократам победить в ноябре 2020-го? И не помогут ли они теперь заполучить большинство в Конгрессе республиканцам, которые и без того могут рассчитывать на преимущество от недавнего перераспределения границ избирательных округов?
Клаус-Дитер Франкенбергер
С исторической точки зрения это было бы совершенно нормально. На промежуточных выборах в Конгресс, проходящих через два года после смены власти в Белом доме, избиратели по традиции охотно готовы скорректировать ситуацию и усилить позиции оппозиционной партии на Капитолийском холме. Таким образом политический маятник качается в другую сторону, и президенту чуть подрезают крылья. Так было и с Обамой, и с Трампом.
Вопрос только в том, будет ли тема Афганистана по-прежнему доминировать в заголовках газет осенью следующего года, или главным вопросом станет что-то другое, например, борьба с коронавирусом. В любом случае республиканцы сейчас не могут слишком часто говорить о катастрофе в Кабуле, потому что ее можно будет позже использовать в своих политических целях - независимо от того, несправедливо это и лицемерно, или же нет.
Конец внешнеполитического консенсуса в США
С приближением очередной годовщины терактов, случившихся 11 сентября 2001 года, республиканцы при каждой возможности будут напоминать, что талибы снова у власти в Афганистане, который 20 лет назад служил убежищем для террористической сети "Аль-Каида". Годовщина станет хорошим поводом - с обвинениями, клеветой, искажением фактов, а также с некоторым раскаянием. Внешнеполитический консенсус, который существовал раньше в США и который справедливо превозносили американские политики, во многом ушел в прошлое.
Несомненно, уход из Афганистана можно было лучше спланировать, скоординировать и представить общественности. До недавнего времени у многих избирателей было впечатление, что вывод войск, привязанный к фиксированному графику, не окажет серьезного негативного воздействия. Нынешняя масштабная акция по возвращению из Кабула является доказательством обратного. Прочь оттуда, мы больше не имеем к происходящему никакого отношения, (а войти туда. - Ред.) было заблуждением - таковы сейчас настроения американцев.
Оценки того, когда "Талибан" вернется к власти в Кабуле, были гротескно ошибочными. Но в одном они оказались верны: "Талибан", престиж которого поднял Трамп, сделав партнером по переговорам, вернется к власти. А афганское правительство, авторитет которого был подорван, рухнет. Оно и рухнуло через несколько дней.
"Доктрина Байдена"
После прихода Байдена к власти неоднократно возникал вопрос: насколько разрушительно подействует на внешнюю политику страны раскол в американском обществе и ужесточение позиций политических противников? Насколько сильно пострадали при Трампе репутация, авторитет и надежность США как партнера? Ответы были однозначными, как правило - негативными. Вот почему избрание Байдена - сторонника мультилатерализма - так приветствовалось, а его фраза "Америка вернулась" была встречена с таким энтузиазмом.
Теперь же выясняется, что риторика и действия Байдена не совпадают. Так часто бывало и с Трампом, но в том смысле, что его слова в адрес союзников были более резкими и пренебрежительными, чем реальная политика той республиканской администрации, например, в отношении НАТО. Байден выражается приветливо и подает себя в качестве сторонника альянса. Однако единолично принимает решение о дате ухода из Афганистана. Можно предположить, что операция по эвакуации, в которой задействованы многие западные страны, завершится, если Вашингтон больше не захочет ее продолжать. Но, возможно, он все же уступит напору европейцев.
Было бы желательно, чтобы партнеры Америки в Европе, Азии и других частях света уделяли больше внимания так называемой "доктрине Байдена". Согласно ей, внешняя политика Америки должна учитывать интересы "работающих семей", фокусироваться для среднего класса на экономическом обновлении в самих США. Другими словами, цель этой внешней политики - не "построение нации" в Афганистане. Так что же теперь станет с теми, кто (должен) полагаться на Америку?
Автор: Клаус-Дитер Франкенбергер, обозреватель газеты FrankfurterAllgemeineZeitung
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и DeutscheWelle в целом.
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